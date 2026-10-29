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Μέσα στο ιδιαίτερα «θερμό» κλίμα που επικρατεί στην εγχώρια αγορά των τηλεπικοινωνιών, με τις εξελίξεις να τρέχουν σε διάφορους τομείς, η Nova παραμένει ένας από τους βασικούς «παίκτες» της. Δηλώνει αισιόδοξη για την επόμενη μέρα και θέτει στόχους, όμως ταυτόχρονα φαίνεται να βρίσκεται απέναντι όχι μόνο στις σημερινές προκλήσεις του κλάδου, αλλά και σε κάποια ανοικτά μέτωπα ίσως – μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου.

Η σχετικά πρόσφατη πώληση του μεριδίου της ύψους 50% στην Nova ICT (20 Ιουλίου 2026) προς την IREON Technologies, μέλος του Ομίλου Motor Oil, με την τρέχουσα καθαρή μετοχική αξία της πρώτης να αποτιμάται, στο πλαίσιο της συναλλαγής, στα 121 εκατ. ευρώ (σ.σ. ακολούθησε η είσοδος των EOS Hellenic Renaissance Fund II και Latsco Family Office με ποσοστό 30%) επανέφερε, εκείνες τις μέρες, στο προσκήνιο τις συζητήσεις για το γενικότερο μέλλον της Nova, αν και εκ μέρους της ιδιοκτησίας (BC Partners, Νίκος Σταθόπουλος) δεν φαίνεται να προκύπτει, προς το παρόν, κάτι νεότερο ως προς τις προθέσεις της για τις άλλες δραστηριότητες της εταιρείας.

Το αν θα επανεξεταστεί δηλαδή θέμα πώλησης του τηλεπικοινωνιακού ομίλου, είτε ολόκληρου (σ.σ. αυτό είχε διαψευσθεί κατηγορηματικά) είτε σε κομμάτια, που επισήμως δεν επιβεβαιώνεται, παρά το φερόμενο (δεδομένο για κάποιες πηγές) ενδιαφέρον ανταγωνιστών της για την εξαγορά της θυγατρικής στις οπτικές ίνες United Fiber ή και για την αναβαθμισμένη συνδρομητική τηλεοπτική πλατφόρμα της Nova.

Αντίθετα, εν μέσω σεναρίων, η αποπένδυση από τον τομέα του ICT αποδόθηκε σε έναν σκοπό: να εστιάσει η Nova στις κύριες δραστηριότητές της (υπηρεσίες δικτύου, 5G και οπτικές ίνες).

Οι πιθανές βλέψεις των άλλων ομίλων βεβαίως, και το αν θα επιδιώξουν να τις υλοποιήσουν και πώς, είναι ένα ζήτημα…

Με τον ανταγωνισμό πάντως να χτυπά «κόκκινο» πλέον, κυρίως στη «μάχη» του FTTH στην ελληνική αγορά των τηλεπικοινωνιών, η Nova παρουσίασε βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων για το σύνολο της χρήσης του 2025, με την αγορά να τηρεί στάση αναμονής για τις προσεχείς κινήσεις του CEO Γιώργου Λάμπρου, στον απόηχο των πολύ πρόσφατων ανακοινώσεων.

Με τα συνολικά έσοδα της Nova αυξημένα κατά 2,9% σε σύγκριση με το 2024, από 878,4 εκατ. ευρώ σε 903,6 εκατ. ευρώ το 2025, και με τις ζημιές να μειώνονται στα 31,2 εκατ. ευρώ από τα 47 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης (σ.σ. τα προσαρμοσμένα EBITDAaL αυξήθηκαν κατά 9,8%, στα 280,9 εκατ. ευρώ, με τα EBITDA στα 336 εκατ. ευρώ, έναντι 314,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα και τα λειτουργικά κέρδη εκμετάλλευσης ανήλθαν σε 24,5 εκατ. ευρώ, υπερδιπλάσια από τα 10,6 εκατ. ευρώ του 2024), η διοίκηση εκτιμά ότι η αγορά των τηλεπικοινωνιών αναμένεται να συνεχίσει να επωφελείται από τις διαρθρωτικές τάσεις που διαμορφώνουν τον κλάδο, συμπεριλαμβανομένης της αυξανόμενης ζήτησης για υπηρεσίες συνδεσιμότητας υψηλών ταχυτήτων, της περαιτέρω ανάπτυξης των δικτύων 5G, της επιτάχυνσης της μετάβασης σε υποδομές FTTH και της αυξανόμενης διείσδυσης συνδυαστικών υπηρεσιών κινητής, σταθερής και τηλεόρασης.

Και παράλληλα, ότι οι ενέργειες των παρόχων για την αντιμετώπιση της τηλεοπτικής πειρατείας και τη βελτίωση της εμπειρίας περιεχομένου θα εξακολουθήσουν να υποστηρίζουν την ανάπτυξη της αγοράς συνδρομητικής τηλεόρασης.

Υπενθυμίζεται, ότι οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας αντιπροσωπεύουν το 40,1% των συνολικών εσόδων της Nova, σταθερή και ίντερνετ 28,2%, τηλεόραση το 7,8%, λοιπά έσοδα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών το 5,5%, πωλήσεις εξοπλισμού τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνίας το 3,8%, έσοδα από διαφημίσεις το 3,5%, υπηρεσίες τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνίας και λοιπά έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα το 11.2%. Ουσιαστικά, κέρδισε έδαφος στην κινήτη, με υποχώρηση στα έσοδα σταθερής και τηλεόρασης.

Στόχοι και προοπτικές

Ως προς τη δική της στόχευση, η Nova εισέρχεται στο 2026, όπως αναφέρεται στην οικονομική της έκθεση, με σαφή στρατηγική εστίαση στη δημιουργία αξίας μέσω της ενίσχυσης της εμπορικής της δυναμικής, της περαιτέρω βελτίωσης της κερδοφορίας και της αποτελεσματικής αξιοποίησης των επενδύσεών της.

Σύμφωνα πάντα με την ίδια, οι βασικές προτεραιότητες της εταιρείας περιλαμβάνουν την ενίσχυση της θέσης της στην αγορά κινητής τηλεφωνίας, την αύξηση της πελατειακής βάσης συμβολαίου, την περαιτέρω ανάπτυξη των συνδυαστικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της συνολικής αξίας που προσφέρει στους πελάτες της.

Στα νέα «στοιχήματά» της συμπεριλαμβάνεται η εστίαση στην επιτάχυνση της μετάβασης των πελατών σε υποδομές οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH), αξιοποιώντας την αυξανόμενη κάλυψη του δικτύου της United Fiber και την ισχυρή ζήτηση για υπηρεσίες υπερυψηλών ταχυτήτων.

Επιπλέον, προσθέτει, θα συνεχίσει να αναπτύσσει τις υπηρεσίες Fixed Wireless Access (FWA), οι οποίες διευρύνουν τις διαθέσιμες επιλογές συνδεσιμότητας και ενισχύουν την εμπορική της παρουσία σε τμήματα της αγοράς όπου οι ανάγκες για γρήγορη και αξιόπιστη πρόσβαση συνεχίζουν να αυξάνονται.

Η εταιρεία θα συνεχίσει επίσης να επενδύει σε δίκτυα νέας γενιάς και σε τεχνολογικές δυνατότητες που – κατ’ αυτήν- βελτιώνουν την εμπειρία των πελατών, ενισχύουν τη λειτουργική αποδοτικότητα και υποστηρίζουν την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.

Μια άλλη παράμετρος είναι η εφαρμογή πολιτικών αποτελεσματικής διαχείρισης του κόστους και βέλτιστης αξιοποίησης των επενδυτικών της πόρων, με στόχο τη διατηρήσιμη βελτίωση της κερδοφορίας και τη δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών.

Η διοίκηση εκτιμά, τέλος, ότι η ισχυρή θέση της Nova στις αγορές κινητής τηλεφωνίας, σταθερής τηλεφωνίας και τηλεόρασης, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των υποδομών νέας γενιάς, την πειθαρχημένη επενδυτική πολιτική και τη συνεχή βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, δημιουργούν ισχυρές προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας και ενίσχυση της αξίας που δημιουργεί για τους πελάτες, τους εργαζομένους και τους μετόχους της.