Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το σύγχρονο κτήριο γραφείων της Noval Property στη Λεωφόρο Κηφισίας 199 στο Μαρούσι έλαβε τη διεθνώς αναγνωρισμένη περιβαλλοντική πιστοποίηση LEED Platinum, η οποία αποτελεί την ανώτατη βαθμίδα του συστήματος αξιολόγησης LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

Η νέα αυτή διάκριση, σε συνδυασμό με την πιστοποίηση Fitwel που έχει ήδη λάβει το ακίνητο, αναδεικνύει τις υψηλές περιβαλλοντικές και λειτουργικές προδιαγραφές του, καθώς και την ολοκληρωμένη προσέγγιση που εφαρμόστηκε κατά τον σχεδιασμό και την ανακατασκευή του.

Το έργο “KIFISIAS 199” αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αναβάθμισης και επανάχρησης του υφιστάμενου κτηριακού αποθέματος, καθώς ένα επαγγελματικό ακίνητο μετατράπηκε, μέσω ριζικής ανακατασκευής, σε ένα σύγχρονο κτήριο γραφείων. Με συνολική εκμισθώσιμη επιφάνεια 4.300 τ.μ., προσφέρει ευέλικτους χώρους εργασίας με δυνατότητα προσαρμογής στις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων, μοντέρνους κοινόχρηστους χώρους και διαμορφωμένους εξωτερικούς χώρους πρασίνου.

Κατά την ανακατασκευή του κτηρίου, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενεργειακή αποδοτικότητα, την ορθολογική διαχείριση των πόρων και τη δημιουργία ενός ποιοτικού εργασιακού περιβάλλοντος. Το κτήριο “KIFISIAS 199” διαθέτει ενεργειακή κλάση Α+ και ενσωματώνει τεχνολογικές λύσεις, όπως ολοκληρωμένο σύστημα έξυπνης διαχείρισης κτηρίου (BMS) και συστήματα θέρμανσης, ψύξης και αερισμού (HVAC).

Παράλληλα, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και η χρήση φωτιστικών LED στο σύνολο του εξοπλισμού, ενισχύουν την περιβαλλοντική απόδοση του ακινήτου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε επίσης στην άνεση, την ευεξία και την ποιότητα ζωής των εργαζομένων, με έμφαση στον φυσικό φωτισμό και τη διαμόρφωση λειτουργικών χώρων εργασίας.

Η πιστοποίηση LEED Platinum του “KIFISIAS 199” αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για τη Noval Property, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη και αντανακλώντας τη στρατηγική της εταιρείας για τη συνεχή αναβάθμιση και ποιοτική ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της.