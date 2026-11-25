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Ο Μπερνάρ Αρνό δεν φαίνεται να βιάζεται καθόλου να συνταξιοδοτηθεί. Στα 77 του χρόνια, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton αποκτά τη δυνατότητα να παραμείνει επικεφαλής της οικογενειακής εταιρείας συμμετοχών που ελέγχει τον γαλλικό κολοσσό της πολυτέλειας για ακόμη 18 χρόνια, δηλαδή μέχρι την ηλικία των 95 ετών.

Σύμφωνα με έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα, ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος θα μπορεί να διατηρήσει τη θέση του διαχειριστή ομόρρυθμου εταίρου (managing general partner) της Agache SCA έως τα 95 του. Η πρόβλεψη εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο αναδιάρθρωσης, το οποίο έχει ήδη ανακοινωθεί και αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση του ελέγχου της οικογένειας Αρνό επί της LVMH.

Η συγχώνευση που θωρακίζει τον έλεγχο της LVMH

Στον πυρήνα της στρατηγικής βρίσκεται η σχεδιαζόμενη συγχώνευση της Agache με τη Christian Dior SE, μια ακόμη εταιρεία συμμετοχών του ομίλου LVMH.

Οι μέτοχοι της Christian Dior αναμένεται να συνεδριάσουν στα τέλη Δεκεμβρίου προκειμένου να εγκρίνουν τη συναλλαγή.

Μετά την ολοκλήρωσή της, σχεδόν το σύνολο της συμμετοχής της οικογένειας Αρνό στον όμιλο θα συγκεντρωθεί σε μία εισηγμένη εταιρεία, την Agache.

Η νέα δομή προβλέπει ότι η Agache θα κατέχει άμεσα το 49,76% του μετοχικού κεφαλαίου της LVMH και το 65,55% των δικαιωμάτων ψήφου, εφόσον εγκριθούν οι αλλαγές, σύμφωνα με όσα είχε ανακοινώσει η εταιρεία τον Σεπτέμβριο.

Η διαφορά μεταξύ του ποσοστού συμμετοχής στο κεφάλαιο και του ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς επιτρέπει στην οικογένεια να διατηρεί αποφασιστικό έλεγχο στις εταιρικές αποφάσεις.

Η Agache έχει τη νομική μορφή της société en commandite par actions, δηλαδή ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας.

Πρόκειται για μια εταιρική δομή που χρησιμοποιείται συχνά από ισχυρές επιχειρηματικές οικογένειες προκειμένου να διατηρούν τον έλεγχο των ομίλων τους.

Μάλιστα, νομικοί την περιγράφουν χαρακτηριστικά ως «λουκέτο», επειδή καθιστά δυσκολότερη την αμφισβήτηση ή την απώλεια του οικογενειακού ελέγχου.

Όριο ηλικίας τα 95 χρόνια – Τι ισχύει για τον γιο του

Το νέο ηλικιακό όριο των 95 ετών για τον Μπερνάρ Αρνό είναι κατά μία δεκαετία υψηλότερο από το σημερινό όριο που ισχύει για τη θέση του προέδρου στη Christian Dior SE.

Το όριο των 85 ετών ισχύει επίσης για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Christian Dior, την οποία κατέχει ο 49χρονος γιος του, Αντουάν Αρνό.

Η διαφοροποίηση αυτή αναδεικνύει την πρόθεση της οικογένειας να διατηρήσει τον πατριάρχη της στη διοίκηση της εταιρείας συμμετοχών για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Πάντως, η δυνατότητα παραμονής έως τα 95 αφορά συγκεκριμένα τη θέση του στην Agache και όχι τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της LVMH, όπου το σημερινό ηλικιακό όριο είναι τα 85 έτη.

Περιουσία 130 δισ. δολαρίων και πέντε παιδιά στον όμιλο

Ο Μπερνάρ Αρνό συγκαταλέγεται στους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη, με την περιουσία του να υπολογίζεται σε περίπου 130 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τον δείκτη Bloomberg Billionaires Index.

Έχει πέντε παιδιά, τα οποία εργάζονται όλα στον όμιλο LVMH, γεγονός που έχει διατηρήσει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη μελλοντική διαδοχή του.

Ωστόσο, οι τελευταίες κινήσεις δείχνουν ότι, τουλάχιστον σε επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης, η οικογένεια επιδιώκει να εξασφαλίσει ευελιξία ώστε ο ίδιος να συνεχίσει να ασκεί καθοριστικό ρόλο για πολλά ακόμη χρόνια.

Η συγκέντρωση των οικογενειακών συμμετοχών στην Agache και η διατήρηση ισχυρών δικαιωμάτων ψήφου ενισχύουν παράλληλα τη δυνατότητα της οικογένειας να καθορίζει τη στρατηγική του ομίλου σε βάθος χρόνου.

Το αστείο με τον Γουόρεν Μπάφετ και τα όρια συνταξιοδότησης

Ο ίδιος ο Αρνό έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν με χιούμορ το θέμα της ηλικίας του.

Όταν είχε αυξήσει το ηλικιακό όριο για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της LVMH από τα 75 στα 80 χρόνια, είχε αστειευτεί ότι ο θρυλικός επενδυτής Γουόρεν Μπάφετ, ο οποίος είναι 19 χρόνια μεγαλύτερός του, τον είχε ρωτήσει γιατί δεν ανέβασε ακόμη περισσότερο το όριο.

Ο Μπάφετ, σήμερα 96 ετών, αποχώρησε πέρυσι από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Berkshire Hathaway.

Στο μεταξύ, το ηλικιακό όριο για τη θέση του CEO της LVMH έχει αυξηθεί περαιτέρω, στα 85 χρόνια.

Με το νέο όριο των 95 ετών στην Agache, ο Μπερνάρ Αρνό διατηρεί τη δυνατότητα να παραμείνει στο κέντρο των αποφάσεων της οικογενειακής αυτοκρατορίας ακόμη και μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Και παρότι η συζήτηση για τη διαδοχή στον μεγαλύτερο όμιλο πολυτελών ειδών του κόσμου παραμένει ανοιχτή, ο 77χρονος επιχειρηματίας φαίνεται να έχει εξασφαλίσει άφθονο χρόνο πριν χρειαστεί να παραδώσει τα κλειδιά της οικογενειακής εταιρείας συμμετοχών.