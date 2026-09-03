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Τον Σεπτέμβριο, ο νέος βρεφονηπιακός σταθμός στους Αγίους Θεοδώρους ξεκινά τη λειτουργία του, υποδεχόμενος τα πρώτα παιδιά σε ένα σύγχρονο, ασφαλές και φιλικό περιβάλλον, που δημιουργήθηκε με δωρεά του Βαρδινογιάννειου Ιδρύματος και της Motor Oil.

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας του Βαρδινογιάννειου Ιδρύματος με τους Δήμους Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων και Κορινθίων, το οποίο περιλαμβάνει έργα κοινής ωφέλειας και υποδομών συνολικού ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών.

Ο νέος βρεφονηπιακός σταθμός έχει δυναμικότητα φιλοξενίας 70 παιδιών και στεγάζεται σε εγκαταστάσεις που πληρούν τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας και λειτουργικότητας. Οι χώροι του περιλαμβάνουν αίθουσες παιχνιδιού και δημιουργικής διάδρασης, χώρους ανάπαυσης, πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα και τραπεζαρία, καθώς και διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο με σύγχρονα παιχνίδια και υποδομές για την ασφαλή απασχόληση των παιδιών.

Παράλληλα, το κτίριο είναι ενεργειακής κλάσης Α+, σχεδιασμένο ώστε να εξασφαλίζει υψηλή ενεργειακή απόδοση και μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, προσφέροντας ένα σύγχρονο και βιώσιμο περιβάλλον για τα παιδιά και το προσωπικό.

Η λειτουργία του σταθμού έρχεται να καλύψει μια σημαντική ανάγκη των οικογενειών της περιοχής, ενισχύοντας έμπρακτα τη στήριξη της νέας γενιάς και συμβάλλοντας στη δημιουργία καλύτερων προϋποθέσεων για το μέλλον της τοπικής κοινωνίας.

Επένδυση στη νέα γενιά

Η στήριξη των παιδιών και των νέων αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα για τον Όμιλο Motor Oil αλλά και για το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα, με πρωτοβουλίες που καλύπτουν το σύνολο της εκπαιδευτικής διαδρομής, από την προσχολική ηλικία έως την πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο αυτό το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα υλοποιεί επί σειρά ετών πρόγραμμα υποτροφιών, ενισχύοντας οικονομικά φοιτητές και φοιτήτριες από την Κρήτη που φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, με στόχο να διευρύνουν τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές τους προοπτικές.

Παράλληλα, μέσω του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Φροντίζω», ο Όμιλος Motor Oil υποστηρίζει συστηματικά την εκπαιδευτική κοινότητα σε ολόκληρη τη χώρα, με δωρεές τεχνολογικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού σε σχολικές μονάδες, χρηματοδότηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκδρομών, ενίσχυση μαθητικών ομάδων που συμμετέχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς, καθώς και έργα αναβάθμισης σχολικών και αθλητικών υποδομών.

Ο νέος βρεφονηπιακός σταθμός στους Αγίους Θεοδώρους αποτελεί ακόμη έναν κρίκο αυτής της αλυσίδας προσφοράς. Μια επένδυση που ξεκινά από τα πρώτα χρόνια της ζωής των παιδιών και εκφράζει έμπρακτα τη δέσμευση του Ομίλου Motor Oil να δημιουργεί μακροχρόνια αξία, συμβάλλοντας στην εκπαίδευση, την ανάπτυξη και την ευημερία των επόμενων γενεών.