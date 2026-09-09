Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο Όμιλος REVOIL, ένας από τους κορυφαίους ελληνικούς ομίλους στον τομέα της ενέργειας, έλαβε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την πιστοποίηση Great Place to Work®, μετά από αξιολόγηση του εργασιακού του περιβάλλοντος και της οργανωτικής του κουλτούρας από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Great Place to Work® Hellas.

Η πιστοποίηση αυτή βασίστηκε σε ανώνυμη έρευνα που διεξήχθη μεταξύ 26/06 και 28/07 μεταξύ των εργαζομένων του Ομίλου, μέσω της μεθοδολογίας Trust Index©, καθώς και σε αξιολόγηση των πολιτικών και πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού που εφαρμόζει.

«Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη διάκριση αυτή, καθώς αντανακλά την ουσία του Ομίλου: τους ανθρώπους του. Το γεγονός ότι πιστοποιούμαστε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δεν είναι απλώς ένας τίτλος – είναι η απόδειξη ότι επενδύουμε καθημερινά, με συνέπεια, στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που σέβεται, εμπνέει και εξελίσσει», δήλωσε ο κ. Ευάγγελος Γ. Ρούσσος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου.

Ο Όμιλος REVOIL τα τελευταία χρόνια έχει δώσει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη των εργαζομένων, την ανοιχτή επικοινωνία, την ισότιμη μεταχείριση, την ενίσχυση της ομαδικότητας και την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Με δράσεις όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, αναγνώριση επιτευγμάτων, εσωτερική κινητικότητα και ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τη Διοίκηση, ενισχύει την εργασιακή ικανοποίηση και την εμπιστοσύνη.