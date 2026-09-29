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Η Revoil ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026, καταγράφοντας σημαντική βελτίωση σε βασικούς δείκτες κερδοφορίας. Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) υπερδιπλασιάστηκαν, σημειώνοντας άνοδο 167%, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) ενισχύθηκε κατά 31,27%.

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά της ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΑΒΕΕ, η οποία προσέφερε €1,03 εκατ. στα αποτελέσματα του Ομίλου, ενισχύοντας τη συνολική εικόνα της εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο. Η Revoil συνεχίζει να αξιοποιεί τις επενδύσεις και τις στρατηγικές κινήσεις της, με στόχο τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της και τη βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Όμιλος REVOIL κατέγραψε ισχυρή κερδοφορία το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τα κέρδη προ φόρων να διαμορφώνονται στα €3,23 εκατ., έναντι €1,21 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 167%. Η επίδοση αυτή αποδίδεται στη βελτίωση της εμπορικής δραστηριότητας της μητρικής REVOIL, στη σημαντική αύξηση των πωλούμενων όγκων καυσίμων, στη συνεισφορά της ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΑΒΕΕ, αλλά και στη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους και την καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων.

Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν στα €500,39 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2026, από €411,94 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας άνοδο 21,47%. Η αύξηση προήλθε από την ενίσχυση των συνολικών πωλούμενων όγκων καυσίμων, αλλά και από τις υψηλότερες διεθνείς τιμές των καυσίμων. Η μέση διεθνής τιμή του πετρελαίου διαμορφώθηκε στα 86,90 δολάρια ανά βαρέλι, έναντι 70,62 δολαρίων το πρώτο εξάμηνο του 2025, καταγράφοντας άνοδο 23,05%.

Οι συνολικές πωλούμενες ποσότητες καυσίμων της μητρικής εταιρείας ανήλθαν σε 412,62 εκατ. λίτρα, έναντι 379,38 εκατ. λίτρων την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 8,76%. Η άνοδος προήλθε κυρίως από τα καύσιμα κίνησης (motor fuels), όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 10,15%, και από το πετρέλαιο ναυτιλίας (marine), με αύξηση 36,92%. Αντίθετα, οι πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης υποχώρησαν κατά 10,31%, λόγω των υψηλότερων θερμοκρασιών που επικράτησαν το πρώτο τετράμηνο του έτους.

Παράλληλα, σημαντική ώθηση στα αποτελέσματα έδωσε η ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΑΒΕΕ, η οποία ενισχύθηκε από την υλοποίηση του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα». Η εμπορική αξιοποίηση του προγράμματος, μέσω των σχετικών επιταγών (vouchers), ενίσχυσε τη ζήτηση για ηλιακούς θερμοσίφωνες και συνέβαλε θετικά στην εξέλιξη των πωλήσεων και των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου.

Τα EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €8,90 εκατ., έναντι €6,77 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 31,27%.

Η άνοδος της λειτουργικής κερδοφορίας, ωστόσο, συγκρατήθηκε από τις επιδόσεις του τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Συγκεκριμένα, η λειτουργική κερδοφορία του κλάδου μειώθηκε κατά 60%, ήτοι κατά €335 χιλ., εξαιτίας των εκτεταμένων περικοπών στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (curtailments) που εφαρμόστηκαν λόγω της υψηλής διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, των φαινομένων υπερπροσφοράς ισχύος και των μηδενικών ή αρνητικών τιμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε επίπεδο καθαρών αποτελεσμάτων, ο Όμιλος έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2026 με κέρδη €1,95 εκατ., έναντι €0,77 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η εγχώρια αγορά πετρελαιοειδών κινήθηκε αντίθετα, με τους συνολικούς πωλούμενους όγκους καυσίμων να υποχωρούν κατά 3,97% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Τα καύσιμα κίνησης μειώθηκαν κατά 1,47%, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης σημείωσε πτώση 16,79%. Παρά τη γενικότερη υποχώρηση της αγοράς, η REVOIL εμφάνισε καλύτερη επίδοση σε επίπεδο πωλούμενων όγκων και κερδοφορίας.

Η θετική πορεία της εταιρείας συνεχίζεται και στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, παρά το ασταθές διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον. Παράλληλα, η REV Energy Group ενισχύει την παρουσία του Ομίλου στις ΑΠΕ, με την ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 6 MW στη Βοιωτία, ενώ στην ίδια περιοχή αιολικό πάρκο ισχύος 3 MW αναμένεται να τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους.

Σε ό,τι αφορά τη ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΑΒΕΕ, η ισχυρή εμπορική επίδοση του πρώτου εξαμήνου συνεχίζεται, δημιουργώντας θετικές προοπτικές για το σύνολο της χρήσης. Η θυγατρική εστιάζει στην ενίσχυση των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά, στην υλοποίηση του εξαγωγικού της σχεδιασμού, στη διεύρυνση της προϊοντικής βάσης και στην αξιοποίηση των συνεργειών με τον Όμιλο.

Η στρατηγική συνδυασμού της REVOIL στον κλάδο πετρελαιοειδών, της REV Energy Group στις ΑΠΕ και της ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΑΒΕΕ στον τομέα των λύσεων θέρμανσης ενισχύει την αναπτυξιακή τροχιά του Ομίλου, με τα οικονομικά μεγέθη να διατηρούν την ανοδική τους πορεία.

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