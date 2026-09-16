Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Ολυμπία Οδός Α.Ε. ανακοίνωσε την ανάληψη των καθηκόντων του Χρήστου Καραδήμα ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας παραχώρησης που διαχειρίζεται τον αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα.

Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί τον απερχόμενο Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Δρ. Παναγιώτη Παπανικόλα, για την πολυετή προσφορά του στον οργανισμό και του εύχεται καλή επιτυχία στις μελλοντικές του δραστηριότητες.

Ο κ. Χρήστος Καραδήμας διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση σε μεγάλα οδικά Έργα Παραχώρησης, έχοντας διατελέσει και για μακρά περίοδο Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας στον αυτοκινητόδρομο της Ολυμπίας Οδού.

Η νέα διοίκηση αναλαμβάνει καθήκοντα από σήμερα, Τετάρτη 16/9/2026.

Διαβάστε ακόμη

Η «κατάρα των 30»: Πώς είναι να κλείνεις τα 30 το 2026;

Γιατί ο υποτιμημένος χαλκός γίνεται το νέο πολύτιμο μέταλλο

ΔΕΗ: Μοντέλο Κωτσόβολος στη Ρουμανία με το βλέμμα στη Flanco

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ