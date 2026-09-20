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Κατέληξε ο 17χρονος που είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς έξω το σχολείο του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής και είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Ο ανήλικος, οποίος είχε μεταφερθεί σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Κυριακής.

Υπενθυμίζεται ότι περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή έξω από το Λύκειο στο Πευκοχώρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την αποχώρησή του από το σχολείο, ο 17χρονος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε.

Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ και ο 17χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας και από εκεί στο Ιπποκράτειο καθώς κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του.

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