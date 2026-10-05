Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Για υπεξαίρεση άνω των 100.000 ευρώ, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας παροχής υπηρεσιών, κατηγορείται στην πατρίδα του, 45χρονος Βούλγαρος, ο οποίος συνελήφθη στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος των Αρχών της γειτονικής χώρας.

Η πράξη που του αποδίδεται, σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα, φέρεται να τελέστηκε διαδοχικά, εντός του 2025, ενώ οι Αρχές της Βουλγαρίας ζητούν την έκδοσή του.

Ο 45χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες που συνδέονται με το βουλγαρικό αίτημα.

Διαβάστε ακόμη

Ανάχωμα στη στεγαστική κρίση τα μέτρα για τους servicers

Ρούμπιο στην Αθήνα: F-35, ενέργεια και Ανατολική Μεσόγειος στη «βαριά» ατζέντα – Τα έξι όπλα που ζητεί η Ελλάδα

Στο Εφετείο τα πρόστιμα για το 5άστερο του ομίλου Ευμορφίδη στην Ακρόπολη, σε εκκρεμότητα η κατεδάφιση των 2 ορόφων

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ