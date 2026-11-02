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Η OpenAI υπέγραψε συμφωνίες για την αξιοποίηση της τεχνολογίας της από ενεργειακές εταιρείες, επενδυτικούς ομίλους και κυβερνητικές υπηρεσίες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενισχύοντας τις σχέσεις της με τη χώρα, την ώρα που επιδιώκει να εξασφαλίσει χρηματοδότηση δισεκατομμυρίων δολαρίων από επενδυτές που υποστηρίζονται από το κράτος.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Σαμ Άλτμαν, ταξίδεψε στο Άμπου Ντάμπι για συνομιλίες με τον διάδοχο του θρόνου, σεΐχη Χαλέντ μπιν Μοχάμεντ Αλ Ναχιάν, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Γραφείο Τύπου του Άμπου Ντάμπι.

Κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ των οποίων η OpenAI και η Anthropic, στρέφονται σε επενδυτές της Μέσης Ανατολής με σημαντική οικονομική επιφάνεια, προκειμένου να καλύψουν τις τεράστιες κεφαλαιακές ανάγκες που συνεπάγονται η ανάπτυξη και η υποστήριξη λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης αιχμής.

Τον περασμένο μήνα είχε γίνει γνωστό ότι η OpenAI βρισκόταν σε συνομιλίες με διάφορα επενδυτικά κεφάλαια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, συμπεριλαμβανομένης της MGX, που εδρεύει στο Άμπου Ντάμπι, με στόχο τη συμμετοχή τους ως βασικών επενδυτών σε γύρο χρηματοδότησης ύψους 30 δισ. δολαρίων.

Συμφωνία με την Adnoc για την πρόβλεψη τιμών και ζήτησης πετρελαίου

Στο πλαίσιο των συμφωνιών που υπογράφηκαν τη Δευτέρα, η Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc) έγινε η πρώτη ενεργειακή εταιρεία που θα εφαρμόσει την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης αιχμής της OpenAI, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωσή της, η Adnoc ανέφερε ότι οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents) της OpenAI θα πραγματοποιούν συνεχώς προβλέψεις για την προσφορά αργού πετρελαίου, τη ζήτηση, τις τιμές και τα περιθώρια κέρδους, προβλέποντας τις επιπτώσεις των μεταβολών αυτών προτού εκδηλωθούν.

Η τεχνητή νοημοσύνη «πρόκειται να μεταμορφώσει τα οικονομικά δεδομένα του ενεργειακού κόσμου», δήλωσε τη Δευτέρα ο Άλτμαν, κατά την έναρξη της Adipec, της κορυφαίας ενεργειακής διάσκεψης του Άμπου Ντάμπι.

Συνεργασίες με Mubadala και κυβερνητικούς φορείς

Η OpenAI υπέγραψε επίσης συμφωνία με τη Mubadala και την Inception42 για την αξιοποίηση προηγμένων δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης στην ανάλυση επενδύσεων.

Παράλληλα, σε συνεργασία με το Τμήμα Κυβερνητικής Ενδυνάμωσης των ΗΑΕ, η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο εγκαινίασε μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία κυβερνητικών λειτουργιών σχεδιασμένων εξαρχής γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και βασισμένων σε μηχαναγνώσιμα δεδομένα (AI-native Machine-Readable Government).

Η επίσκεψη του Άλτμαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία οι χώρες του Κόλπου εκφράζουν ανησυχίες για το ενδεχόμενο νέου γύρου συγκρούσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελάτι, δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι είναι «εξαιρετικά ανήσυχος» για το ενδεχόμενο νέων εχθροπραξιών, οι οποίες, όπως εκτίμησε, θα μπορούσαν να αποδειχθούν ακόμη πιο «καταστροφικές» από τις προηγούμενες.

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια επηρέασαν και τη διοργάνωση της Adipec, στην οποία μίλησε ο Άλτμαν.

Οι ExxonMobil Holdings Corp. και Chevron Corp. ακύρωσαν τα σχέδιά τους να συμμετάσχουν στην εκδήλωση, λόγω της αυξημένης ανησυχίας για την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν εξαπέλυσε χιλιάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους εναντίον των ΗΑΕ κατά τις εβδομάδες που ακολούθησαν την έναρξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τον Φεβρουάριο.

Η χώρα αναχαίτισε τη συντριπτική πλειονότητα αυτών των επιθέσεων, ορισμένες από τις οποίες είχαν ως στόχο τις υποδομές της.