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Σε 5,2 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Παπουτσάνης στο εννεάμηνο του 2026, έναντι 4,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 9,1%. Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 9,4 εκατ. ευρώ έναντι 8,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2025, βελτιωμένα κατά 11,4%.

Επισκόπηση αποτελεσμάτων

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 63,7 εκατ. ευρώ (έναντι 58,6 εκατ. ευρώ πωλήσεων την αντίστοιχη περίοδο του 2025), βελτιωμένος κατά 8,6%, με την αξία των εξαγωγών να αντιπροσωπεύει το 56% του συνολικού κύκλου εργασιών, επιβεβαιώνοντας τον ισχυρό διεθνή προσανατολισμό και την εξωστρέφεια της Εταιρείας.

Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 22,7 εκατ. Ευρώ έναντι 20,2 εκατ. Ευρώ, βελτιωμένο κατά 12,4%. Το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 35,6% έναντι 34,4% την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 9,4 εκατ. ευρώ έναντι 8,5 εκατ. ευρώ το Εννεάμηνο του 2025, βελτιωμένα κατά 11,4%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6,3 εκατ. ευρώ έναντι 5,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, βελτιωμένα κατά 19%. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 5,2 εκατ. ευρώ έναντι 4,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, βελτιωμένα κατά 9,1%.

Επισκόπηση ανά τομέα δραστηριότητας

Επώνυμα προϊόντα: η κατηγορία των επώνυμων προϊόντων κατέγραψε αύξηση πωλήσεων 11% στο εννεάμηνο 2026, με ανάπτυξη τόσο στην ελληνική όσο και στις διεθνείς αγορές. Οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά αυξήθηκαν κατά 10%, ενώ ιδιαίτερα θετική ήταν η πορεία των εξαγωγών, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 23% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025.

Σε επίπεδο προϊοντικών κατηγοριών, την ανάπτυξη οδήγησε η Οικιακή Φροντίδα, με αύξηση 21%, ενώ η κατηγορία Προσωπικής Περιποίησης συνέχισε επίσης ανοδικά, σημειώνοντας αύξηση 5%.

Ξενοδοχειακά προϊόντα: η συνολική εικόνα της κατηγορίας επηρεάστηκε από τη μειωμένη δραστηριότητα στις παραγωγές ξενοδοχειακών προϊόντων για τρίτους, γεγονός που οφείλεται κυρίως σε υψηλή περσινή βάση, λόγω spot παραγωγών για την κάλυψη των αναγκών συγκεκριμένου πελάτη το α’ τρίμηνο του 2025.

Συνολικά, η κατηγορία διαμορφώθηκε σε επίπεδα κατά 6% χαμηλότερα σε σχέση με το 2025, με την υποκατηγορία των επώνυμων ξενοδοχειακών προϊόντων να συνεχίζει να διευρύνει την πελατειακή της βάση σε Ελλάδα και εξωτερικό, σημειώνοντας ανάπτυξη κατά 10%, το Eννεάμηνο του 2026.

Προϊόντα τρίτων (βιομηχανικές πωλήσεις, ιδιωτική ετικέτα): οι πωλήσεις της κατηγορίας αυτής, η οποία αντιπροσωπεύει το 44% του συνολικού τζίρου, σημείωσαν αύξηση 11% σε σχέση με το εννεάμηνο 2025, η οποία συνδέεται κυρίως με την ανάπτυξη υφιστάμενων συνεργασιών αλλά και την επέκταση σε νέες συνεργασίες.

Βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών: οι πωλήσεις σαπωνομαζών παρουσίασαν αύξηση κατά 11%, και προβλέπεται να διατηρήσουν τη θετική αυτή δυναμική για το υπόλοιπο του έτους.

Επιχειρηματική προοπτική

Για το σύνολο του 2026, η Διοίκηση της Παπουτσάνης επιβεβαιώνει την εκτίμησή της για διψήφια ανάπτυξη του κύκλου εργασιών, με βασικούς μοχλούς:

τη διεύρυνση νέων και υφιστάμενων συνεργασιών

τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των επωνύμων προϊόντων, και

τις νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται από τις μεταβολές στον Ευρωπαϊκό παραγωγικό χάρτη, ιδιαίτερα στους τομείς των παραγωγών για τρίτους και σαπωνομαζών.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών και οι στοχευμένες ενέργειες για βελτίωση κόστους και εξορθολογισμό δαπανών αναμένεται να οδηγήσουν σε διψήφια βελτίωση της κερδοφορίας προ φόρων για το σύνολο του έτους. Τα κέρδη μετά από φόρους αναμένεται επίσης να βελτιωθούν, με μικρότερο ρυθμό, καθώς το 2025 ολοκληρώθηκε η χρήση φοροαπαλλαγών μέρους των επενδυτικών προγραμμάτων που έχει υλοποιήσει η Εταιρεία.

Οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι διαταραχές στις ενεργειακές και εμπορικές ροές διατηρούν σε υψηλά επίπεδα το κόστος ενέργειας, καυσίμων και μεταφορών, ενώ παράλληλα ασκούν πιέσεις στις τιμές επιμέρους πρώτων υλών.

Η Εταιρεία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και ενεργεί έγκαιρα, με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων στο κόστος και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης τροφοδοσίας και λειτουργίας της.

Αναλυτικά ανά πυλώνα δραστηριότητας:

Ο πυλώνας των επώνυμων προϊόντων Παπουτσάνης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα και αναμένεται να διατηρήσει και το 2026 την δυναμική ανάπτυξή του, μέσω του εμπλουτισμού της γκάμας των προϊόντων προσωπικής περιποίησης, και της μεγαλύτερης διείσδυσης στην κατηγορία της οικιακής φροντίδας. Επιπλέον ενισχυμένες προβλέπεται να είναι και οι εξαγωγές των επώνυμων προϊόντων μας για το 2026.

Παπουτσάνης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα και αναμένεται να διατηρήσει και το 2026 την δυναμική ανάπτυξή του, μέσω του εμπλουτισμού της γκάμας των προϊόντων προσωπικής περιποίησης, και της μεγαλύτερης διείσδυσης στην κατηγορία της οικιακής φροντίδας. Επιπλέον ενισχυμένες προβλέπεται να είναι και οι εξαγωγές των επώνυμων προϊόντων μας για το 2026. Ο τομέας των ξενοδοχειακών προϊόντων αναμένεται να διατηρηθεί κοντά στα επίπεδα του 2025. Πιο αναλυτικά, η υποκατηγορία των επωνύμων ξενοδοχειακών προϊόντων τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό αναμένεται να συνεχίσει την αυξητική της πορεία ενισχύοντας τη θέση των Brands της Παπουτσάνης (Olivia, Olivia Thinks, Sarbacane, Le Jardin Med, Skin Essentials κλπ.). Η υποκατηγορία παραγωγών ξενοδοχειακών προϊόντων για τρίτους παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα, αναμένεται όμως να κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 2025, λόγω spot παραγωγών για την κάλυψη συγκεκριμένου πελάτη το Α’ τρίμηνο του 2025.

αναμένεται να διατηρηθεί κοντά στα επίπεδα του 2025. Πιο αναλυτικά, η υποκατηγορία των επωνύμων ξενοδοχειακών προϊόντων τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό αναμένεται να συνεχίσει την αυξητική της πορεία ενισχύοντας τη θέση των Brands της Παπουτσάνης (Olivia, Olivia Thinks, Sarbacane, Le Jardin Med, Skin Essentials κλπ.). Η υποκατηγορία παραγωγών ξενοδοχειακών προϊόντων για τρίτους παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα, αναμένεται όμως να κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 2025, λόγω spot παραγωγών για την κάλυψη συγκεκριμένου πελάτη το Α’ τρίμηνο του 2025. Τέλος οι κατηγορίες παραγωγών για τρίτους και ειδικών σαπωνομαζών αναμένεται να συνεχίσουν τη δυναμική τους ανάπτυξή κυρίως μέσω διεύρυνσης του πελατολογίου και περαιτέρω ανάπτυξης της γκάμας των προϊόντων που παράγουμε για τους πελάτες αυτούς, αλλά και ανάπτυξης των συνθετικών σαπωνομαζών.

Τέλος, για το 2027 η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι θα συνεχιστεί η αναπτυξιακή της πορεία και στοχεύει σε διψήφια ανάπτυξη του κύκλου εργασιών και περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας.