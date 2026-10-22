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Στο 26,52%, από 25,96% προηγουμένως, αυξήθηκε το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει άμεσα και έμμεσα στην Παπουτσάνης ο διευθύνων σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μενέλαος Τασόπουλος.

Παράλληλα, ο κ. Τασόπουλος προχώρησε στην αγορά 150.000 μετοχών της Παπουτσάνης, συνολικής αξίας 495.000 ευρώ.

Ακολουθούν οι σχετικές ανακοινώσεις

Η εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία), βάσει του ν. 3556/2007, του Κανονισμού 596/2014 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 21.10.2026 γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών δικαιωμάτων ψήφου, που υπέβαλλε ο κύριος Μενέλαος Τασόπουλος με την ιδιότητά του ως υπόχρεο πρόσωπο (Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει ο κ. Μενέλαος Τασόπουλος άμεσα και έμμεσα ανέρχεται σήμερα σε 26,52% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών της Εταιρείας (που αντιστοιχεί σε 7.185.249 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές της Εταιρείας) ως ακολούθως:

Άμεσα , λόγω κατοχής 1.918.367 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών μέσω της κοινής μερίδας «ΚΕΜ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΑΡΑΤΖΑ»

, λόγω κατοχής κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών μέσω της κοινής μερίδας Έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης από τον ίδιο εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΠΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» που κατέχει 5.266.882 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας

Η ως άνω μεταβολή, ήτοι η αύξηση από 25,96% σε 26,52% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που γνωστοποιήθηκε στην Εταιρεία βάσει της σχετικής TR1 γνωστοποίησης την 18.09.2026, δεν υπερβαίνει τα όρια του αρθρ. 9 του Ν.3556/2007.

Παράλληλα, η εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία), βάσει του ν. 3556/2007, του Κανονισμού 596/2014 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 21.10.2026 γνωστοποίηση συναλλαγών, που υπέβαλλε ο κύριος Μενέλαος Τασόπουλος με την ιδιότητά του ως υπόχρεο πρόσωπο (Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), προέβη την 21.10.2026 μέσω της ελεγχόμενης από τον ίδιο κοινής μερίδας «ΚΕΜ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΑΡΑΤΖΑ» σε αγορά 150.000 κοινών μετοχών με δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας στην αγορά της Euronext Athens, έναντι ποσού €3,30 εκάστη.