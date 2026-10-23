Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Παπουτσάνης ανακοίνωσε την οριστικοποίηση του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2026, συνολικού μικτού ύψους 1,35 εκατ. ευρώ.

Μετά την προσαύξηση που προκύπτει από τις 32.012 ίδιες μετοχές της εταιρείας, το μικτό ποσό διαμορφώνεται σε 0,0500591357 ευρώ ανά μετοχή, ενώ το καθαρό πληρωτέο μέρισμα, μετά την παρακράτηση φόρου 5%, ανέρχεται σε 0,0475561789 ευρώ ανά μετοχή.

Η αποκοπή θα πραγματοποιηθεί στις 26 Οκτωβρίου, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων ορίζεται η 27η Οκτωβρίου, ενώ η καταβολή μέσω της Alpha Bank ξεκινά στις 2 Νοεμβρίου.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Παπουτσάνης:

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (στο εξής η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι με την από 24.08.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η διανομή προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2026 μικτού ποσού ανερχόμενου συνολικά σε 1.354.929,70 Ευρώ. Το ποσό του προσωρινού μερίσματος που θα καταβληθεί προσαυξημένο με το προμέρισμα που αντιστοιχεί στις 32.012 ιδίες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία στις 23 Οκτωβρίου 2026 διαμορφώνεται στο τελικό ποσό των 0,0500591357 ανά μετοχή.

Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5% βάσει των άρθρων 61, 62 και 64 του Ν. 4172/2013, και συνεπώς το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε 0,0475561789 Ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής από την οποία οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης προσωρινού μερίσματος ορίζεται η 26η.10.2026 (Cut-off Date).

Δικαιούχοι στην καταβολή προσωρινού μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την 27η.10.2026 (Record Date).

Κατά τα ανωτέρω, η ημερομηνία έναρξης πληρωμής του προσωρινού μερίσματος στους δικαιούχους θα είναι η 2η.11.2026.

Η καταβολή του προσωρινού μερίσματος, θα πραγματοποιηθεί από την Τράπεζα ALPHA BANK μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιογράφων στο Σ.Α.Τ., ως εξής:

Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του προσωρινού μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων.

Η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος μέσω του δικτύου της ALPHA BANK θα είναι σε ισχύ για ένα (1) έτος από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή έως την 2η.11.2027).

Υπενθυμίζεται ότι ποσά προσωρινού μερίσματος της χρήσης 2026 τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2031 παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.