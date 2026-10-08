Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Pfizer προχωρά σε περικοπές περίπου 330 θέσεων εργασίας στις εγκαταστάσεις της στη Σικελία, σύμφωνα με τα ιταλικά συνδικάτα, αποτελώντας την τελευταία μεγάλη διεθνή εταιρεία που περιορίζει τη δραστηριότητά της στην Ιταλία.

Οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν αργά το βράδυ της Τρίτης στη Ρώμη μεταξύ της αμερικανικής φαρμακευτικής εταιρείας και του ιταλικού υπουργείου Βιομηχανίας δεν κατέληξαν σε συμφωνία, ανακοίνωσαν σε κοινή δήλωσή τους τα συνδικάτα CGIL, CISL και UIL.

Σήμερα, στις εγκαταστάσεις της Pfizer στη Σικελία απασχολούνται περίπου 550 εργαζόμενοι, σύμφωνα με τα συνδικάτα.

Η εταιρεία, από την πλευρά της, δήλωσε ότι παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη των διαπραγματεύσεων και εξακολουθεί να είναι ανοιχτή στην εξέταση συγκεκριμένων και βιώσιμων εναλλακτικών προτάσεων.

Το ιταλικό υπουργείο Βιομηχανίας ανέφερε ότι οι συζητήσεις της Τετάρτης θα πρέπει να αποτελέσουν «σημείο εκκίνησης για την ενίσχυση του διαλόγου».

Ο υπουργός Βιομηχανίας Adolfo Urso αναμένεται να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της Pfizer στις 23 Οκτωβρίου, ενώ νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ της εταιρείας, των συνδικάτων και του υπουργείου έχει προγραμματιστεί για τις 10 Νοεμβρίου.

Νέες περικοπές στην ιταλική βιομηχανία

Η υπόθεση της Pfizer έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αναδιαρθρώσεων μεγάλων διεθνών επιχειρήσεων στην Ιταλία.

Τη Δευτέρα, η σουηδική εταιρεία οικιακών συσκευών Electrolux παρουσίασε ένα αναθεωρημένο και περιορισμένης έκτασης σχέδιο αναδιάρθρωσης για τις ιταλικές δραστηριότητές της. Με βάση το νέο σχέδιο, περίπου 1.250 θέσεις εργασίας αναμένεται να καταργηθούν μέσω εθελούσιων αποχωρήσεων.

Την ίδια ημέρα, η σουηδική εταιρεία τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Ericsson ανακοίνωσε ότι δεν θα προχωρήσει τελικά στην απόλυση 131 εργαζομένων στη Γένοβα. Αντί για υποχρεωτικές απολύσεις, η αποχώρησή τους θα πραγματοποιηθεί μέσω συναινετικής και εθελοντικής διαδικασίας.

Διαβάστε ακόμη

Ελ Νίνιο: Προς ιστορικό ρεκόρ το κλιματικό φαινόμενο – Κορύφωση τον Δεκέμβριο και επιπτώσεις έως το 2027

Τράπεζες: Πώς η AI κάνει τους νέους εργαζόμενους manager από την πρώτη ημέρα

Καμπανάκι για το AI trade: Η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης απειλεί τη Wall Street με το χειρότερο κραχ από το 2008

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ