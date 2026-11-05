Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Πλαστικά Κρήτης ανακοινώνει την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 100% του εταιρικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Naturplas Industrial, S.A.R.L. (NPI) από την Koex Capital, S.L. (μητρική εταιρεία της NPI η οποία εδρεύει στην Ισπανία). Η Naturplas Industrial είναι εταιρεία με έδρα το Μαρόκο και δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία πλαστικών φύλλων για αγροτικές εφαρμογές, διαθέτοντας εργοστάσιο στο Τετουάν και κέντρο διανομής στο Αγκαντίρ.

Το βασικό τίμημα της συναλλαγής ορίστηκε σε 16.244.189 ευρώ, υποκείμενο σε αναδιαμόρφωση με βάση τα οικονομικά δεδομένα του ισολογισμού της NPI την ημέρα ολοκλήρωσης της συναλλαγής (4/11/26).

Η NPI πραγματοποίησε το 2025 πωλήσεις 12,5 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2026 οι πωλήσεις της εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 20 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία διαθέτει σύγχρονη βιομηχανική μονάδα στο Τετουάν κι ολοκλήρωσε στις αρχές του 2026 επένδυση σε νέο παραγωγικό εξοπλισμό, που υπερδιπλασιάζει την παραγωγική της δυναμικότητα και δημιουργεί σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης.

Η εξαγορά εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας για την περαιτέρω διεθνή επέκταση της δραστηριότητάς της στον κλάδο των φύλλων πολυαιθυλενίου και δημιουργεί την πρώτη παραγωγική βάση του Ομίλου στην Αφρική.