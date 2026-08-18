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Σε συμφωνία για την εξαγορά του 100% της μαροκινής Naturplas Industrial SARL (NPI) προχωρά η Πλαστικά Κρήτης, ενισχύοντας την παραγωγική της βάση και τη διεθνή παρουσία της στις αγορές πλαστικών προϊόντων για αγροτικές εφαρμογές.

Ειδικότερα, η εισηγμένη ανακοίνωσε ότι έχει υπογράψει Επιστολή Πρόθεσης (LoI) για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Naturplas Industrial, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή πλαστικών φύλλων για την κάλυψη θερμοκηπίων και άλλες αγροτικές χρήσεις.

Η μαροκινή εταιρεία πραγματοποίησε το 2025 πωλήσεις ύψους 12,5 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2026 εκτιμάται ότι ο κύκλος εργασιών της θα αυξηθεί στα 20 εκατ. ευρώ.

Η Naturplas Industrial διαθέτει σύγχρονη βιομηχανική μονάδα στο Τετουάν, ενώ στις αρχές του 2026 ολοκλήρωσε επένδυση σε νέο παραγωγικό εξοπλισμό. Σύμφωνα με την Πλαστικά Κρήτης, η συγκεκριμένη επένδυση υπερδιπλασιάζει την παραγωγική δυναμικότητα της εταιρείας και δημιουργεί σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης.

Ενίσχυση της παρουσίας σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική

Η σχεδιαζόμενη εξαγορά αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη διεθνή παρουσία και την παραγωγική βάση του Ομίλου Πλαστικά Κρήτης, με το Μαρόκο να αποτελεί αγορά με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, η χώρα διαθέτει μεγάλη και αναπτυσσόμενη εγχώρια αγορά, ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος πρώτων υλών, ενέργειας και εργασίας, καθώς και ευνοϊκή γεωγραφική θέση.

Παράλληλα, οι εμπορικές συμφωνίες του Μαρόκου δημιουργούν προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των εξαγωγών της Naturplas Industrial προς την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του επόμενου τριμήνου, ενώ το τελικό τίμημα της εξαγοράς θα προσδιοριστεί με βάση συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία της μαροκινής εταιρείας.

Η Πλαστικά Κρήτης αναφέρει ότι θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη και την ολοκλήρωση της συναλλαγής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

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