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Με τζίρο πάνω από 100 εκατ. ευρώ, αύξηση 15%, θετικό EBITDA περίπου 3,2 εκατ. ευρώ και δραστικό περιορισμό των ζημιών προ φόρων, η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία αλλάζει οικονομική σελίδα. Τα νέα αμυντικά προγράμματα, οι εξαγωγές, οι επενδύσεις και οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτικές ευκαιρίες διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις για το επόμενο βήμα, με το στοίχημα της παραγωγικότητας, της ρευστότητας και της ολοκλήρωσης της αναδιάρθρωσης να παραμένει καθοριστικό.

Η ΕΑΒ επιχειρεί να αφήσει πίσω της μία από τις δυσκολότερες περιόδους της οικονομικής της ιστορίας. Τα αποτελέσματα της χρήσης 2025, τα οποία αναμένεται να ανακοινωθούν, αποτυπώνουν μια ουσιαστική μεταβολή της οικονομικής εικόνας της εταιρείας: ο Κύκλος Εργασιών ξεπέρασε τα 100 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 15%, ενώ τα κέρδη προ τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) επέστρεψαν σε θετικό έδαφος, φθάνοντας περίπου τα 3 εκατ. ευρώ.

Ακόμη πιο ενδεικτική της μεταβολής είναι η εξέλιξη των ζημιών προ φόρων, οι οποίες περιορίστηκαν στα 5-5,2 εκατ. ευρώ, έναντι 49,6 εκατ. ευρώ το 2024. Την ίδια στιγμή, το Μικτό Κέρδος αυξήθηκε στα 18,2 εκατ. ευρώ από μόλις 3,4 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Η εικόνα αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς τα αρνητικά EBITDA των χρήσεων 2023 και 2024 είχαν επιβαρυνθεί σημαντικά από λογιστικές εγγραφές για προβλέψεις ζημιών και επισφαλειών παλαιότερων χρήσεων. Αντίστοιχα, το αποτέλεσμα του 2024 είχε επηρεαστεί από προβλέψεις και διαγραφές που αφορούσαν ζημιογόνα έργα και συσσωρευμένες ζημίες του παρελθόντος.

Η επιστροφή σε θετικό EBITDA δεν σημαίνει ότι όλα τα προβλήματα έχουν επιλυθεί. Αποτελεί, όμως, ένα σαφές σημείο καμπής: η εταιρεία εμφανίζει βελτιωμένη λειτουργική επίδοση και καλείται πλέον να μετατρέψει αυτή τη δυναμική σε σταθερή κερδοφορία, ισχυρότερη ρευστότητα και μεγαλύτερη παραγωγική αποτελεσματικότητα.

Από τα F-16 Viper στον «Κένταυρο» και τον IRIS-T

Πίσω από τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών βρίσκονται συγκεκριμένα προγράμματα και δραστηριότητες που ενισχύουν το παραγωγικό αποτύπωμα της ΕΑΒ.

Όπως επισημαίνει ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Αναδιάρθρωσης της εταιρείας, Δημήτρης Σκαλαίος, η αύξηση του Κύκλου Εργασιών συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την ανάκαμψη σημαντικών έργων, όπως η αναβάθμιση των F-16 σε Viper, αλλά και με την ανάπτυξη νέων προϊόντων, με αιχμή τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών και το αντι-drone σύστημα «Κένταυρος».

Σημαντική είναι και η συνεργασία με τη γερμανική DIEHL Defence για τον πύραυλο IRIS-T, ένα πρόγραμμα που κατέγραψε ισχυρή ανάκαμψη στο περιβάλλον αυξημένων αμυντικών αναγκών που διαμόρφωσε ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Η εξαγωγική δραστηριότητα του κατασκευαστικού προγράμματος αντιστοιχεί σε περίπου 30% του Κύκλου Εργασιών, ενώ βασικοί μοχλοί ανάπτυξης παραμένουν τα Ηλεκτρονικά και το εργοστάσιο Αεροκινητήρων.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και στις επόμενες χρήσεις. Για το 2026 και το 2027 αναμένεται περαιτέρω ανάπτυξη στον κλάδο των Ηλεκτρονικών, χάρη στις νέες παραγγελίες για τα συστήματα IRIS-T και «Κένταυρος». Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προοπτικές διεύρυνσης της δραστηριότητας και ενίσχυσης της θέσης της ΕΑΒ σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης ζήτησης για αμυντικά συστήματα.

Οι επενδύσεις που θα αποδώσουν από το 2027

Το επόμενο κεφάλαιο της αναπτυξιακής προσπάθειας συνδέεται με τις νέες παραγωγικές υποδομές. Κατά τη διάρκεια του 2025 προχώρησαν σημαντικές επενδύσεις, ορισμένες από τις οποίες ολοκληρώθηκαν το 2026, όπως το Κέντρο Ελέγχου και Συναρμολόγησης Μικροδορυφόρων (HAITF) και το συνεργείο ελέγχου εκτοξευτήρων MBDA.

Οι υποδομές αυτές αναμένεται να αποφέρουν σημαντικά έσοδα κατά τις χρήσεις 2027-2028. Πρόκειται για επενδύσεις που διευρύνουν το πεδίο δραστηριοποίησης της εταιρείας, δημιουργώντας νέες δυνατότητες σε τομείς υψηλής τεχνολογίας και εξειδικευμένων αμυντικών εφαρμογών.

Το ζητούμενο για την ΕΑΒ είναι οι νέες δυνατότητες να μεταφραστούν σε πρόσθετο έργο, υψηλότερα έσοδα και βελτιωμένη αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού της.

Τα βάρη του παρελθόντος και ο φάκελος ΕΡΜΗΣ

Η οικονομική ανάκαμψη δεν διαγράφει αυτομάτως τις εκκρεμότητες που έχουν συσσωρευθεί επί σειρά ετών. Σημαντικότερη παραμένει η προβληματική σύμβαση του 1999 για το σύστημα διαβιβάσεων ΕΡΜΗΣ, για την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ).

Η υλοποίηση και η παράδοση του συστήματος στις Ένοπλες Δυνάμεις, έπειτα από καθυστέρηση άνω των δέκα ετών, αναμένεται να κλείσει μια σημαντική εκκρεμότητα στον ισολογισμό της εταιρείας. Ωστόσο, δύσκολα θα αποφευχθεί η καταγραφή πρόσθετων ζημιών, λόγω των προβλημάτων και των δυσλειτουργιών που συνδέονται με την αρχική σύμβαση.

Παράλληλα, η διοίκηση προχώρησε σε σειρά παρεμβάσεων για την καλύτερη οργάνωση και παρακολούθηση των οικονομικών λειτουργιών. Τους τελευταίους μήνες ολοκληρώθηκαν η φυσική απογραφή των αποθεμάτων, η συμμόρφωση με το myDATA, η εκτίμηση των ακινήτων της εταιρείας και η ένταξη στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ), κατόπιν απαίτησης του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι ενέργειες αυτές συμπληρώνουν τη λογιστική τακτοποίηση παλαιότερων οικονομικών χρήσεων και εντάσσονται στην προσπάθεια ενίσχυσης της διαφάνειας και της οικονομικής διαχείρισης.

Το στοίχημα των 59,1 εκατ. ευρώ στη μισθοδοσία

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για την επόμενη ημέρα είναι η παραγωγικότητα. Οι δαπάνες μισθοδοσίας παρέμειναν σταθερές σε σχέση με το 2024, στα 59,1 εκατ. ευρώ, εξακολουθούν όμως να αποτελούν υψηλό κόστος σε σχέση με τον Κύκλο Εργασιών της εταιρείας.

Για το 2026 αναμένεται αύξηση της μισθολογικής δαπάνης, λόγω των αυξήσεων στον δημόσιο τομέα και της εταιρικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ).

Ο κ. Σκαλαίος έχει επισημάνει την ανάγκη ουσιαστικής βελτίωσης της παραγωγικότητας, με βασικό στόχο την αύξηση του «εσόδου ανά εργαζόμενο». Η κατεύθυνση αυτή προϋποθέτει καλύτερο προγραμματισμό και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του προσωπικού, με δυνατότητα απασχόλησης εξειδικευμένων τεχνικών σε διαφορετικά προγράμματα, ανάλογα με τις ανάγκες.

Ωστόσο, όπως τονίζουν στελέχη της παραγωγής, η εφαρμογή της συγκεκριμένης προσέγγισης δεν είναι απλή. Το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο σε συγκεκριμένους τύπους αεροσκαφών και κινητήρων, ενώ ο φόρτος εργασίας διαφοροποιείται στη διάρκεια του έτους και μεταξύ των επιμέρους συνεργείων. Η εξισορρόπηση των αναγκών αποτελεί, συνεπώς, κρίσιμο παράγοντα για την αύξηση της αποδοτικότητας χωρίς να διακυβεύεται η απαιτούμενη τεχνική εξειδίκευση.

Η ρευστότητα και η διεθνής αμυντική εφοδιαστική αλυσίδα

Παράλληλα με την παραγωγική ανασυγκρότηση, η ΕΑΒ καλείται να διαχειριστεί ένα σύνθετο πρόβλημα κεφαλαίου κίνησης. Οι καθυστερήσεις στην αγορά και την παράδοση υλικών, κυρίως για το πρόγραμμα συντήρησης της Πολεμικής Αεροπορίας, συνδέονται τόσο με τους περιορισμούς ρευστότητας όσο και με τους αυξημένους χρόνους παράδοσης στη διεθνή αμυντική εφοδιαστική αλυσίδα.

Επιπλέον, οι διεθνείς κατασκευαστές υλικών και ανταλλακτικών απαιτούν μεγάλες προκαταβολές προκειμένου να ξεκινήσει η παραγωγή.

Η πρακτική αυτή αυξάνει τις ανάγκες χρηματοδότησης πριν ακόμη ολοκληρωθούν οι παραδόσεις και εισπραχθούν τα αντίστοιχα έσοδα, επιβαρύνοντας τη ρευστότητα της εταιρείας.

Το πρόβλημα έχει ιδιαίτερη σημασία για μια επιχείρηση με εκτεταμένους κύκλους υλοποίησης έργων, αυξημένες ανάγκες σε υλικά και σημαντικό όγκο εξειδικευμένων εργασιών συντήρησης και κατασκευής.

Επενδυτικές ανάγκες άνω των 60 εκατ. ευρώ και ευρωπαϊκές ευκαιρίες

Οι ανάγκες εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της ΕΑΒ ξεπερνούν τα 60 εκατ. ευρώ. Για την κάλυψή τους, η διοίκηση βρίσκεται σε επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, εξετάζοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων που μπορούν να κατευθυνθούν στον αμυντικό τομέα και σε δραστηριότητες διττής χρήσης.

Οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες SAFE και EDIP, σε συνδυασμό με την αύξηση των επενδύσεων και των αμυντικών δαπανών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον ευκαιριών για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Για την ΕΑΒ, η πρόκληση είναι να αξιοποιήσει τη συγκυρία, εξασφαλίζοντας τους αναγκαίους πόρους για επενδύσεις που θα ενισχύσουν την παραγωγική της βάση και την ανταγωνιστικότητά της.

Στο ίδιο πλαίσιο, έχουν πραγματοποιηθεί αρχικές επαφές με την ηγεσία του Euronext Athens και επενδυτικούς οίκους, ενώ εξετάζεται η προοπτική εισαγωγής της εταιρείας στο χρηματιστήριο σε ορίζοντα δύο έως τριών ετών, μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου αναδιάρθρωσης.

Ταυτόχρονα, εξετάζονται στοχευμένες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων αναγκών ρευστότητας, οι οποίες προκύπτουν από τη χρονική απόσταση μεταξύ της έναρξης των έργων, της προπληρωμής υλικών και της ολοκλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων.

Από την οικονομική ανάκαμψη στη διατηρήσιμη ανάπτυξη

Η εικόνα του 2025 δίνει στην ΕΑΒ ένα ουσιαστικό σημείο εκκίνησης για την επόμενη φάση. Η αύξηση του Κύκλου Εργασιών, η επιστροφή σε θετικό EBITDA και η μείωση των ζημιών προ φόρων καταγράφουν μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με το 2024, χωρίς να εξαλείφουν τις διαρθρωτικές προκλήσεις που εξακολουθούν να επηρεάζουν την εταιρεία.

Η συνέχεια θα κριθεί από το κατά πόσο η ανάκαμψη θα αποκτήσει διάρκεια: από την αξιοποίηση των νέων παραγγελιών και των επενδύσεων, μέχρι τη βελτίωση της παραγωγικότητας, την εξασφάλιση επαρκούς κεφαλαίου κίνησης και την οριστική διευθέτηση εκκρεμοτήτων του παρελθόντος.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία αποκτά αυξημένη στρατηγική σημασία, η ΕΑΒ έχει μπροστά της μια σημαντική ευκαιρία. Να μετατρέψει τη βελτίωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων σε σταθερή ανάπτυξη, να ενισχύσει την τεχνολογική και παραγωγική της βάση και να διεκδικήσει έναν ακόμη ισχυρότερο ρόλο στην ελληνική και ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

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