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Αύξηση πωλήσεων κατά 6,9%, στα 460,4 εκατ. ευρώ, κατέγραψε ο όμιλος Fourlis στο εννεάμηνο του 2026, χάρη στην ενίσχυση των μεριδίων αγοράς και την επέκταση του δικτύου του στις βασικές δραστηριότητες λιανικής. Ωστόσο, η λειτουργική κερδοφορία δέχθηκε πιέσεις από το αυξημένο κόστος των επενδύσεων ανάπτυξης, τις κινήσεις εξορθολογισμού του δικτύου, τις πληθωριστικές πιέσεις και τις δυσμενείς συνθήκες στην αγορά της Ρουμανίας.

Μετά τη λήξη της περιόδου, ο Όμιλος ολοκλήρωσε τη συναλλαγή για τη Holland & Barrett με την DrP Group (26 Οκτωβρίου 2026) και την πώληση της συμμετοχής του στο Sofia South Ring Mall (7 Νοεμβρίου 2026, έναντι τιμήματος σε μετρητά €49,35 εκ.), ολοκληρώνοντας την απλοποίηση του χαρτοφυλακίου που παρουσιάστηκε στο Investor Day.

Κατά το πρώτο Investor Day, στις 20 Οκτωβρίου 2026, ο Όμιλος παρουσίασε επίσης τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική και τους χρηματοοικονομικούς του στόχους έως το 2029: πωλήσεις €785-800 εκ., υπερδιπλασιασμό των λειτουργικών κερδών EBIT στα €40-45 εκ. και ενίσχυση της δημιουργίας ελεύθερων ταμειακών ροών.

Α. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία Εννεαμήνου 2026

✓ Πωλήσεις: Οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 6,9% σε ετήσια βάση, στα €460,4 εκ., υποστηριζόμενες από θετική συγκρίσιμη επίδοση (like-for-like) και επέκταση του δικτύου, με αύξηση 13,2% στον κλάδο Αθλητικών Ειδών και 3,4% στον κλάδο Οικιακού Εξοπλισμού & Επίπλων.

✓ Μικτό Κέρδος: Το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 5,0%, στα €212,8 εκ., με το περιθώριο μικτού κέρδους να διαμορφώνεται στο 46,2%, αντανακλώντας το μείγμα προϊόντων, τις εξελίξεις ανά κατηγορία, τον εξορθολογισμό των αποθεμάτων και τις στοχευμένες προωθητικές ενέργειες.

✓ Κερδοφορία: Το EBITDA διαμορφώθηκε στα €48,0 εκ., έναντι €53,7 εκ. το Εννεάμηνο 2025, ενώ το EBIT ανήλθε σε €4,1 εκ., έναντι €15,8 εκ. το Εννεάμηνο 2025. Η κερδοφορία επηρεάστηκε από πληθωριστικές πιέσεις στο λειτουργικό κόστος, το απαιτητικό περιβάλλον αγοράς και επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Ρουμανία, τα προγραμματισμένα κόστη έναρξης λειτουργίας και σταδιακής ανάπτυξης που συνδέονται με τη σχεδιαζόμενη επέκταση των εμπορικών δραστηριοτήτων, καθώς και από μη επαναλαμβανόμενα έξοδα.

✓ Συγγενείς εταιρείες: Η συνεισφορά των συγγενών εταιρειών ανήλθε σε €17,6 εκ., έναντι €11,3 εκ. το Εννεάμηνο 2025, με συνεισφορά της Trade Estates (€13,3 εκ.) και της SSRM (€4,3 εκ.).

✓ Κατανομή κεφαλαίων: Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες του Εννεαμήνου 2026 ανήλθαν σε €18 εκ., εκ των οποίων €7,2 εκ. αφορούσαν την επέκταση του δικτύου, €4,1 εκ. πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού και €2,9 εκ. το κέντρο διανομής InterIKEA.

Β. Υλοποίηση των προτεραιοτήτων μας

• Ολοκλήρωση στρατηγικών ενεργειών

– Απλοποίηση χαρτοφυλακίου: Η πώληση της συμμετοχής 50% στο Sofia South Ring Mall ολοκληρώθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2026, έναντι τιμήματος σε μετρητά €49,35 εκ. Τα έσοδα θα αξιοποιηθούν κυρίως για τη μείωση του καθαρού δανεισμού, ενώ καθαρό κέρδος περίπου €8,7 εκ. θα αναγνωριστεί στο Δ΄ Τρίμηνο 2026. Η μετάβαση στο νέο λειτουργικό μοντέλο της Holland & Barrett μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με την DrP Group για την ανάπτυξη των φαρμακείων, ολοκληρώθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2026.

– Ενιαίο λειτουργικό μοντέλο: Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του λειτουργικού και τεχνολογικού μετασχηματισμού, η οποία περιλαμβάνει τη συγκέντρωση επιλεγμένων λειτουργιών, τη δημιουργία πλατφόρμας κοινών υποστηρικτικών υπηρεσιών (shared services) και τον ενιαίο οδικό χάρτη συστημάτων και δεδομένων μεταξύ επιχειρηματικών μονάδων και αγορών.

– Κέντρο Διανομής InterIKEA: Ολοκληρώθηκε το κέντρο διανομής επιφάνειας 50.000 τ.μ. στον Ασπρόπυργο, το οποίο εξυπηρετεί πέντε αγορές. Η αρχική φάση λειτουργίας του ξεκίνησε τον Ιούλιο 2026 και η δραστηριότητά του αναπτύσσεται σταδιακά, σύμφωνα με τον σχεδιασμό.

– Πρώτο Investor Day: Στις 20 Οκτωβρίου 2026, ο Όμιλος παρουσίασε τη στρατηγική και τους χρηματοοικονομικούς στόχους του έως το 2029: πωλήσεις €785-800 εκ. (μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης περίπου 6,5%-7,5%), EBIT €40-45 εκ. (περιθώριο EBIT 5,1%-5,6%), σωρευτικές ελεύθερες ταμειακές ροές €75-90 εκ. την περίοδο 2026-2029 και δείκτη καθαρού δανεισμού προς προσαρμοσμένο EBITDA κάτω από 1,5-2,0x. Η ανάπτυξη θα προέλθει από δύο πηγές: τις υφιστάμενες δραστηριότητες, οι οποίες αναμένεται να αναπτύσσονται με CAGR 4,5%-5% σε αγορές όπου προβλέπεται ανάπτυξη κάτω του 3%, και τη στοχευμένη επέκταση του δικτύου, η οποία αναμένεται να προσθέσει πωλήσεις €70-75 εκ. έως το 2029, με κάθε νέο κατάστημα να πρέπει να επιτυγχάνει απόδοση επενδεδυμένου κεφαλαίου άνω του 10%. Στην IKEA, η ανάπτυξη θα βασιστεί κυρίως σε νέα μοντέλα καταστημάτων που φέρνουν το brand πιο κοντά στον πελάτη, στην ενίσχυση των δυνατοτήτων omnichannel με την υποστήριξη του νέου κέντρου διανομής και στη διεύρυνση των προσφερόμενων υπηρεσιών, με τις πωλήσεις να αναμένεται να ανέλθουν σε €460-470 εκ. έως το 2029. Στα Αθλητικά Είδη, η INTERSPORT θα αναπτύσσεται επιλεκτικά, με νέα καταστήματα μόνο όπου πληρούνται τα κριτήρια απόδοσης, αντικατάσταση ή ανακαίνιση υφιστάμενων καταστημάτων και κλείσιμο ζημιογόνων σημείων. Παράλληλα, η Foot Locker θα επεκταθεί σε 45 καταστήματα και θα εισέλθει σε νέες χώρες, ενώ οι πωλήσεις του κλάδου Αθλητικών Ειδών αναμένεται να φτάσουν τα €310-323 εκ. έως το 2029. Η παρουσίαση και η βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ομίλου: Investor Day.

• Κόστη μετάβασης του 2026 και επαναλαμβανόμενα οφέλη

Τα αποτελέσματα του Εννεαμήνου 2026 περιλαμβάνουν μη-επαναλαμβανόμενα κόστη ύψους περίπου €8,0 εκ., τα οποία σχετίζονται με τον προγραμματισμένο ανασχεδιασμό της οργάνωσης, τον εξορθολογισμό του δικτύου Αθλητικών Ειδών στη Ρουμανία και λοιπές στρατηγικές ενέργειες. Οι ενέργειες αυτές αναμένεται να αποφέρουν ετήσια επαναλαμβανόμενα οφέλη άνω των €9 εκ. από το 2027 και έπειτα, υποστηρίζοντας ένα πιο ευέλικτο λειτουργικό μοντέλο, ενισχυμένη πειθαρχία στο κόστος και βελτιωμένη λειτουργική μόχλευση.

• Εκτιμήσεις Διοίκησης για το 2026

Πωλήσεις Ομίλου περίπου €640 εκ.

Περιθώριο μικτού κέρδους περίπου 46,5%.

EBIT €15-17 εκ., που αντιστοιχεί σε περιθώριο EBIT περίπου 2,3%-2,6%. Το EBIT περιλαμβάνει την επίδραση μη-επαναλαμβανόμενων δαπανών μετασχηματισμού και αναδιοργάνωσης ύψους €10,7 εκ.. Χωρίς τις δαπάνες αυτές, το EBIT εκτιμάται σε €26-27 εκ.

Κέρδη προ φόρων €18-20 εκ., συμπεριλαμβανομένου του μη-επαναλαμβανόμενου καθαρού κέρδους περίπου €8,7 εκ. από την πώληση του SSRM.

Καθαρός δανεισμός €65-70 εκ. στο τέλος της χρήσης.

Η Διοίκηση συνεχίζει να εφαρμόζει μέτρα ελέγχου του κόστους σε όλο τον Όμιλο, με στόχο τον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων. Η αγορά της Ρουμανίας παραμένει η βασική πηγή πιέσεων με εκτιμώμενη επίδραση περίπου €4 εκ. (από την συνεχιζόμενη δραστηριότητα) στη λειτουργική κερδοφορία για το σύνολο του έτους. Η Διοίκηση παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση της παραγωγικότητας και στην ενίσχυση της λειτουργικής μόχλευσης από το 2027 και μετά.

• Πορεία από την αρχή του έτους έως και σήμερα

Οι πωλήσεις του Ομίλου καταγράφουν αύξηση περίπου 7% από την αρχή του 2026 (έως τις 16 Νοεμβρίου 2026), με τις πωλήσεις στον κλάδο Οικιακού Εξοπλισμού και Επίπλων να αυξάνονται κατά 3% και στον κλάδο Αθλητικών Ειδών κατά περίπου 12%.

Γ. Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου

Ο κος Γιάννης Βασιλάκος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Fourlis, δήλωσε:

«Οι πρώτοι εννέα μήνες του 2026 επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη εμπορική δυναμική του Ομίλου Fourlis, με αύξηση πωλήσεων κατά 6,9%, χάρη στην ενίσχυση των μεριδίων αγοράς, στην ισχυρή δυναμική του κλάδου Αθλητικών Ειδών και στη συνεχιζόμενη επέκταση του δικτύου λιανικής μας. Η κερδοφορία εξακολουθούσε να επηρεάζεται από τις πληθωριστικές πιέσεις και το ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον στη Ρουμανία. Ανταποκρινόμαστε αποφασιστικά, με αυστηρό έλεγχο κόστους, εξορθολογισμό του δικτύου, συγκέντρωση λειτουργιών και σταδιακή εφαρμογή της πλατφόρμας κοινών υποστηρικτικών υπηρεσιών. Με την ολοκλήρωση της πώλησης του Sofia South Ring Mall και της συναλλαγής για τη Holland & Barrett υλοποιήσαμε την απλοποίηση του χαρτοφυλακίου που παρουσιάσαμε στο Investor Day, ενισχύοντας την εστίασή μας στις βασικές δραστηριότητες λιανικής. Το 2026 είναι έτος μετάβασης και, όπως αναδείξαμε στο Investor Day, με βασικές διαρθρωτικές ενέργειες να έχουν πλέον ολοκληρωθεί, η εστίασή μας μετατοπίζεται στο να μετατρέψουμε αυτές οι αλλαγές σε μετρήσιμη δημιουργία αξίας. Από το 2027 και έπειτα, ετήσια επαναλαμβανόμενα οφέλη άνω των €9 εκ. και η ωρίμανση των πρόσφατων επενδύσεών μας αναμένεται να στηρίξουν ανάπτυξη υψηλότερη από εκείνη των αγορών μας, αύξηση της παραγωγικότητας και ενίσχυση της δημιουργίας ταμειακών ροών. Είμαστε πλέον πλήρως επικεντρωμένοι στην επίτευξη των στόχων μας για το 2029 – πωλήσεις €785-800 εκ. και υπερδιπλασιασμό των λειτουργικών κερδών – με αυστηρή πειθαρχία στην κατανομή κεφαλαίων και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους μας».