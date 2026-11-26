Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σημαντικές ανακατατάξεις στη σύνθεση των βασικών χρηματιστηριακών δεικτών φέρνει η τακτική εξαμηνιαία αναθεώρηση της Euronext Athens και του FTSE Russell, με κυριότερη εξέλιξη την είσοδο της Star Bulk στον FTSE/ΧΑ Large Cap και την αποχώρηση της Aegean Airlines, η οποία μεταφέρεται στον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του dark room.

Παράλληλα, ο Γενικός Δείκτης ανανεώνεται με πέντε νέες συμμετοχές και ισάριθμες διαγραφές, ενώ καταγράφονται αλλαγές σε συντελεστές στάθμισης σημαντικών εισηγμένων, όπως η Τράπεζα Πειραιώς, η ΑΒΑΞ, η Qualco, η Ελλάκτωρ και η ΕΚΤΕΡ.

Οι αλλαγές αφορούν την περίοδο Μαΐου – Οκτωβρίου 2026 και θα τεθούν σε εφαρμογή από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 21 Δεκεμβρίου.

Οι αλλαγές στον Γενικό Δείκτη

Η σημαντικότερη μεταβολή στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ΧΑ Large Cap είναι η προσθήκη της Star Bulk, η οποία καταλαμβάνει τη θέση της Aegean Airlines. Ο δείκτης θα εξακολουθήσει να περιλαμβάνει 25 μετοχές.

Παράλληλα, αυξάνεται ο συντελεστής στάθμισης ελεύθερης διασποράς της Τράπεζας Πειραιώς από 87% σε 92%.

Στον Γενικό Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εισέρχονται πέντε εταιρείες: Star Bulk, Prodea, Safe Bulkers, Trastor και Αττικά Πολυκαταστήματα.

Αντίθετα, από τη σύνθεσή του αποχωρούν οι BriQ Properties, Interlife, Onyx Τουριστική, Orilina Properties και Παπουτσάνης, λόγω χαμηλής κατάταξης. Οι ίδιες μεταβολές εφαρμόζονται και στον Δείκτη Συνολικής Απόδοσης του Γενικού Δείκτη.

Ο Γενικός Δείκτης θα συνεχίσει να αποτελείται από 60 μετοχές, με τις πέντε νέες συμμετοχές να αντικαθιστούν ισάριθμες υφιστάμενες.

Πέρα από τις προσθαφαιρέσεις, αναθεωρούνται και οι συντελεστές ελεύθερης διασποράς πέντε εταιρειών.

Ειδικότερα, στην Πειραιώς ο συντελεστής αυξάνεται από 87% σε 92%, στην ΑΒΑΞ από 44% σε 55% και στην Ελλάκτωρ από 24% σε 30%. Αντίθετα, μειώνεται στην Qualco από 39% σε 31% και στην ΕΚΤΕΡ από 73% σε 52%.

Οι ανακατατάξεις στη μεσαία κεφαλαιοποίηση

Αλλαγές καταγράφονται και στον FTSE/ΧΑ Mid Cap, όπου εισέρχονται η Aegean Airlines και η Safe Bulkers.

Από τον δείκτη αποχωρούν ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), λόγω χαμηλής ρευστότητας, και η Fourlis, στο πλαίσιο της διαδικασίας εξισορρόπησης της σύνθεσης.

Ο δείκτης θα διατηρήσει συνολικά 20 μετοχές, ενώ μεταβάλλονται και οι συντελεστές στάθμισης των Qualco, ΑΒΑΞ και Ελλάκτωρ.

Στον FTSE/ΧΑ Δείκτη Αγοράς, ο οποίος θα περιλαμβάνει πλέον 97 μετοχές, προβλέπονται έξι προσθήκες και οκτώ διαγραφές.

Συγκεκριμένα, προστίθενται οι Αττικά Πολυκαταστήματα, CNL Capital, Safe Bulkers, Star Bulk, Logismos και Trastor.

Από την άλλη πλευρά, διαγράφονται οι AVE, Ελινόιλ, Λανακάμ, Μαθιός Πυρίμαχα, ΟΛΘ, Τεχνική Ολυμπιακή, Orilina Properties και Χαϊδεμένος, με αιτιολογία τη χαμηλή ρευστότητα.

Στον δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης του ΧΑ εισέρχονται οι πέντε μετοχές που αποχωρούν από τον Γενικό Δείκτη, δηλαδή BriQ Properties, Interlife, Onyx Τουριστική, Orilina Properties και Παπουτσάνης.

Αντίστοιχα, διαγράφονται οι Loulis Food, Γενική Εμπορίου, Ελινόιλ, Βιοκαρπέτ και Ικτίνος Ελλάς. Ο δείκτης θα εξακολουθήσει να αριθμεί 20 μετοχές.

Οι αλλαγές στον δείκτη υψηλής μερισματικής απόδοσης

Εκτεταμένη αναδιάρθρωση πραγματοποιείται στον FTSE/ΧΑ Υψηλής Μερισματικής Απόδοσης, με έξι προσθήκες και ισάριθμες αποχωρήσεις.

Στη νέα σύνθεση εισέρχονται οι Prodea, Bank of Cyprus, Μοτοδυναμική, Medicon, Quest Συμμετοχών και Fais Group.

Αντίθετα, εκτός δείκτη τίθενται οι Βογιατζόγλου, Ελινόιλ, Πέτρος Πετρόπουλος, Motor Oil, Jumbo και Euronext Athens.

Οι δύο πρώτες αποχωρήσεις χαρακτηρίζονται ως αυτόματες διαγραφές, ενώ οι υπόλοιπες οφείλονται σε χαμηλότερη κατάταξη. Ο αριθμός των μετοχών του δείκτη διατηρείται στις 25.

Αλλαγές καταγράφονται και σε επιμέρους κλαδικούς δείκτες. Στην Ακίνητη Περιουσία προστίθενται οι Prodea και Trastor, ενώ στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες εισέρχονται οι CNL Capital και Intracom Holdings.

Στον δείκτη Τεχνολογίας και Τηλεπικοινωνιών, η Logismos αντικαθιστά την Intracom Holdings, λόγω αλλαγής κλαδικής ταξινόμησης της τελευταίας.

Στον δείκτη Βιομηχανιών εντάσσονται οι Star Bulk και Safe Bulkers, ενώ αποχωρεί η Τεχνική Ολυμπιακή. Στα Καταναλωτικά Προϊόντα προστίθενται οι Αττικά Πολυκαταστήματα και ΕΛΒΕ.

Αντίθετα, καμία μεταβολή στη σύνθεση των μετοχών δεν προβλέπεται στον τραπεζικό δείκτη, όπου αναπροσαρμόζεται μόνο ο συντελεστής στάθμισης της Πειραιώς. Αμετάβλητη παραμένει και η σύνθεση του δείκτη Ενέργειας και Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας.

Ο υπολογισμός του δείκτη FTSE/ΧΑ Υγείας παραμένει προσωρινά σε αναστολή, καθώς δεν πληρείται το ελάχιστο όριο συμμετοχής τριών μετοχών.

Οι τελικοί συντελεστές περιορισμού στάθμισης (capping factors) θα υπολογιστούν με βάση τις τιμές κλεισίματος της Παρασκευής 11 Δεκεμβρίου, ενώ η νέα σύνθεση των δεικτών θα ισχύσει από τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου.