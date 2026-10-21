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Ισχυρή άνοδο κατέγραψε η μετοχή της SpaceX στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Τετάρτης στη Wall Street, μετά την ανακοίνωση εντυπωσιακής αύξησης των εσόδων της για το τρίτο τρίμηνο. Το επενδυτικό ενδιαφέρον ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο από τις δηλώσεις του Έλον Μασκ, ο οποίος αποκάλυψε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο συγχώνευσης της SpaceX με την Tesla, σε μια συμφωνία που, εφόσον πραγματοποιηθεί, θα μπορούσε να αποτελέσει τη μεγαλύτερη εταιρική συγχώνευση στην ιστορία.

Η διαστημική εταιρεία, η οποία έκανε το χρηματιστηριακό της ντεμπούτο στον Nasdaq τον περασμένο Ιούνιο, μέσω της μεγαλύτερης αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) όλων των εποχών, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι τα έσοδά της για το τρίτο τρίμηνο ανήλθαν σε 14,6 δισ. δολάρια.

Πρόκειται για αύξηση 161% σε ετήσια βάση, με τις επιδόσεις της εταιρείας να υπερβαίνουν αισθητά τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG, ανέμεναν έσοδα 12,72 δισ. δολαρίων.

Τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 2,8 δισ. δολάρια, ενώ τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 4,4 δισ. δολάρια, σηματοδοτώντας εντυπωσιακή ανατροπή σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, όταν η εταιρεία είχε εμφανίσει καθαρές ζημιές 1,05 δισ. δολαρίων.

Ράλι στη μετοχή της SpaceX – Κέρδη και για την Tesla

Η αντίδραση των επενδυτών ήταν άμεση, με τη μετοχή της SpaceX να ενισχύεται κατά 10,4% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Τετάρτης.

Ανοδικά κινήθηκε και η μετοχή της Tesla, καταγράφοντας κέρδη 2,1% πριν από το άνοιγμα της αμερικανικής αγοράς.

Το θετικό κλίμα επεκτάθηκε και σε άλλες εισηγμένες εταιρείες του διαστημικού κλάδου, καθώς οι μετοχές των Rocket Lab, Intuitive Machines και AST SpaceMobile παρουσίασαν επίσης άνοδο στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Η μετοχή της SpaceX είχε ολοκληρώσει την προηγούμενη συνεδρίαση στα 147,79 δολάρια, με οριακή πτώση 0,11%, ενώ στις ηλεκτρονικές συναλλαγές καταγράφηκαν τιμές κοντά στα 162,43 δολάρια, που αντιστοιχούσαν σε άνοδο περίπου 9,91%.

Πρόβλεψη για έσοδα έως 37 δισ. δολάρια το 2027

Πέρα από τα ισχυρά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, η SpaceX παρουσίασε ιδιαίτερα αισιόδοξες προβλέψεις για την πορεία των δραστηριοτήτων της.

Η εταιρεία εκτιμά ότι τα έσοδά της κατά το πρώτο τρίμηνο του 2027 θα διαμορφωθούν μεταξύ 33 και 37 δισ. δολαρίων.

Το εύρος αυτό υπερβαίνει σημαντικά τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών, η οποία, σύμφωνα με την LSEG, τοποθετείται στα 22,2 δισ. δολάρια.

«Παραδώσαμε ακόμη ένα ισχυρό τρίμηνο. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά το εντυπωσιακό 161% σε ετήσια βάση, χάρη στη συνεχιζόμενη δυναμική του τομέα συνδεσιμότητας και στη σαφή επιτάχυνση της δραστηριότητας Super Intelligence», ανέφερε ο οικονομικός διευθυντής της SpaceX, Μπρετ Τζόνσον (Bret Johnson), στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Ο Τζόνσον απέδωσε τις ισχυρές επιδόσεις, μεταξύ άλλων, στα επαναλαμβανόμενα έσοδα του Starlink, της υπηρεσίας δορυφορικού διαδικτύου της εταιρείας, καθώς και στη σημαντική επέκταση των υποδομών Super Intelligence (SI).

Super Intelligence: Εννεαπλασιασμός εσόδων στα 7,56 δισ. δολάρια

Η SpaceX έχει ενισχύσει μέσα στη χρονιά τη δραστηριοποίησή της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, τον οποίο πλέον αποκαλεί Super Intelligence (SI).

Ο συγκεκριμένος τομέας έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη επιχειρηματική μονάδα της εταιρείας, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες της εντυπωσιακής αύξησης των συνολικών εσόδων.

Τα έσοδα του Super Intelligence ανήλθαν στα 7,56 δισ. δολάρια κατά το τρίτο τρίμηνο, έναντι μόλις 813 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η αύξηση είναι μεγαλύτερη από εννέα φορές, επιβεβαιώνοντας την ταχεία ανάπτυξη του συγκεκριμένου επιχειρηματικού τομέα.

Η εκρηκτική αυτή επίδοση, σε συνδυασμό με τη σταθερή συνεισφορά του Starlink, αναδεικνύει τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της SpaceX πέρα από τις παραδοσιακές διαστημικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, το ενδεχόμενο συγχώνευσης με την Tesla προσθέτει μια νέα διάσταση στις επιχειρηματικές κινήσεις του Έλον Μασκ, ο οποίος εξετάζει τις προοπτικές στενότερης συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών του, με κοινό άξονα τις αναδυόμενες τεχνολογίες και την υπερνοημοσύνη.