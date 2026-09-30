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Η ReNeuroCell Therapeutics φιλοδοξεί να φέρει επανάσταση στην κλινική θεραπεία της χρόνιας βλάβης του νωτιαίου μυελού (SCI), αναπτύσσοντας καινοτόμα νευροεμφυτεύματα βασισμένα σε προηγμένα βιοϋλικά και δραστικές κυτταρικές θεραπείες. Η εταιρία έλαβε επίσημα επιχορήγηση ύψους 500.000 ευρώ από το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα Pre-Accelerator του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC), το οποίο αξιοποιεί το καινοτόμο δυναμικό επιχειρήσεων εντάσεως γνώσης (deepscience, deep-tech) στις αναδυόμενες περιοχές καινοτομίας της Ευρώπης.

Από τις 1083 προτάσεις που κατατέθηκαν στο πρόγραμμα Pre-Accelerator, η ReNeuroCell Therapeutics επιλέχθηκε μεταξύ 70 χρηματοδοτούμενων εταιρειών για να αναπτύξει πρωτοποριακά ανθρώπινα νευροεμφυτεύματα (H-Neuroimplants), στοχεύοντας στις ανάγκες χιλιάδων ασθενών με χρόνιο τραύμα στον νωτιαίο μυελό.

Η χρηματοδότηση θα υποστηρίξει άμεσα την:

Ωρίμανση της τεχνολογίας : Αναβάθμιση της τεχνολογικής ωριμότητας των νευροεμφυτευμάτων από TRL 4 σε TRL 6, υλοποίηση νευροεμφυτευμάτων που θα ικανοποιούν τα αυστηρά διεθνή κλινικά πρότυπα GMP.

: Αναβάθμιση της τεχνολογικής ωριμότητας των νευροεμφυτευμάτων από TRL 4 σε TRL 6, υλοποίηση νευροεμφυτευμάτων που θα ικανοποιούν τα αυστηρά διεθνή κλινικά πρότυπα GMP. Επικύρωση της πνευματικής ιδιοκτησίας : Ενίσχυση του χαρτοφυλακίου πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας με στόχο την διασφάλιση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της.

: Ενίσχυση του χαρτοφυλακίου πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας με στόχο την διασφάλιση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της. Προσέλκυση εγχώριων και διεθνών επενδυτών: Ενίσχυση του επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρίας με στόχο την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου (VC) και περαιτέρω χρηματοδότηση από το πρόγραμμα EIC Accelerator ύψους έως 2,5 εκατ. Ευρώ.

Δήλωση του CEO της εταιρείας

«Η αναγνώριση αυτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί ένα τεράστιο ορόσημο για την ομάδα μας. Η χρηματοδότηση από το διεθνώς ανταγωνιστικό πρόγραμμα EIC Pre-Accelerator δεν παρέχει απλώς κεφάλαια· επικυρώνει την επιστημονική αξιοπιστία της τεχνολογίας μας και μας παρέχει τους πόρους που απαιτούνται για να επεκτείνουμε μια πρωτοποριακή τεχνολογία από την Ελλάδα στην παγκόσμια αγορά», δήλωσε ο καθηγητής Αχιλλέας Γραβάνης, Διευθύνων Σύμβουλος της ReNeuroCell Therapeutics.

Επόμενα Βήματα

Η ReNeuroCell Therapeutics ήδη εφαρμόζει εντατικά προγράμματα επιχειρηματικής επιτάχυνσης και καθοδήγησης για την προσέλκυση επενδυτών. Σημαντικά ορόσημα για τους επόμενους μήνες περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και αξιολόγηση των νευροεμφυτευμάτων σε μοντέλα τραύματος του νωτιαίου μυελού, τον σχεδιασμό θεραπειών ποιότητας GMP, και την προετοιμασία, σε συνεργασία με κλινικούς συνεργάτες στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, για την υποβολή αίτησης IND (Investigational New Drug) στον αμερικανικό οργανισμό τροφίμων και φαρμάκων (FDA).

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