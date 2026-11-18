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Η SysteCom, μέλος του Ομίλου QnR, ανακοίνωσε την ένταξη του Νίκου Καραμεσίνη στη διοικητική της ομάδα, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Chief Cybersecurity Services Officer.

Η προσθήκη ενός στελέχους με σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση στην κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στη στρατηγική της SysteCom για την περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών της, την ενίσχυση της συμβουλευτικής της δραστηριότητας και τη διεύρυνση της παρουσίας της στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Από τη νέα του θέση, ο Νίκος Καραμεσίνης θα συμβάλει στη στρατηγική ανάπτυξη και διεύρυνση των υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας της SysteCom, στην ενίσχυση της συμβουλευτικής της δραστηριότητας και στην αξιοποίηση συνεργειών με τις εταιρείες του Ομίλου QnR.

Εμπειρία και εξειδίκευση στην κυβερνοασφάλεια

Ο Νίκος Καραμεσίνης διαθέτει σχεδόν δύο δεκαετίες επαγγελματικής εμπειρίας στην κυβερνοασφάλεια, στη διαχείριση τεχνολογικών κινδύνων και στην κανονιστική συμμόρφωση. Στη διάρκεια της σταδιοδρομίας του έχει διαχειριστεί σημαντικά έργα μετασχηματισμού κυβερνοασφάλειας, καθώς και έργα σχεδιασμού και αξιολόγησης δικλίδων ελέγχου πληροφοριακών συστημάτων για οργανισμούς κρίσιμων υποδομών.

Πριν από την ένταξή του στη SysteCom, εργάστηκε για περισσότερα από 15 χρόνια στην PwC Greece, όπου τα τελευταία τέσσερα χρόνια κατείχε τη θέση του Director, Cybersecurity Services. Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στην Ernst & Young, αποκτώντας εμπειρία στον τεχνολογικό έλεγχο και στη διαχείριση κινδύνων.

Είναι κάτοχος MSc in Information Security από το Royal Holloway, University of London, και BSc in Computer Science από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διαθέτει επίσης τις διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις Certified Information Systems Security Professional (CISSP) και Certified Information Systems Auditor (CISA).

Ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος, CEO της SysteCom, δήλωσε:

«Καλωσορίζουμε τον Νίκο Καραμεσίνη στη SysteCom και στον Όμιλο QnR. Η πολυετής εμπειρία του στη διεθνή συμβουλευτική αγορά, η βαθιά τεχνογνωσία του και η στρατηγική του αντίληψη αποτελούν σημαντικά εφόδια για την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας μας.

Η κυβερνοασφάλεια αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τη SysteCom και έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης του Ομίλου QnR. Με την ένταξη του Νίκου ενισχύουμε περαιτέρω τις δυνατότητές μας να παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, να ανταποκρινόμαστε στις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς και να δημιουργούμε νέες προοπτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα και διεθνώς.»

Ο Νίκος Καραμεσίνης, Chief Cybersecurity Services Officer της SysteCom, δήλωσε:

«Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να εντάσσομαι στη SysteCom και στον Όμιλο QnR, σε μια περίοδο σημαντικής ανάπτυξης και διεύρυνσης των τεχνολογικών τους δυνατοτήτων.

Η κυβερνοασφάλεια αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής στρατηγικής και βασική προϋπόθεση για την ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη των οργανισμών. Στόχος μου είναι να συμβάλω στην περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών της SysteCom, συνδυάζοντας τη στρατηγική συμβουλευτική με την τεχνολογική εξειδίκευση και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα.

Οι δυνατότητες και οι συνέργειες που δημιουργούνται μέσα από το οικοσύστημα του Ομίλου QnR προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών και τη δημιουργία ουσιαστικής αξίας για τους πελάτες μας.»