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Με ρυθμούς που αποτελούν ρεκόρ για τον κλάδο της πληροφορικής αυτή την περίοδο στην Ελλάδα αναπτύσσεται ο όμιλος της QnR, έχοντας θέσει σε υλοποίηση ένα φιλόδοξο πλάνο το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Η πρόβλεψη για νέες εξαγορές και επενδύσεις στις αγορές της Μέσης Ανατολής και της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, κατά κύριο λόγο, συνδυάζεται με τον ευρύτερο στόχο της διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο της Euronext Athens. Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο που αναδείχθηκε από τη χθεσινή ενημέρωση της διοίκησης προς τους αναλυτές για τα αποτελέσματα του εξαμήνου είναι το guidance για εκτιμώμενα έσοδα άνω των 53 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2030, με ανάλογη κερδοφορία (με EBITDA κοντά στα 12 εκατ. ευρώ και EBITDA margin 23%), από 21,03 εκατ. ευρώ το 2025.

Πράγμα που σημαίνει ότι η QnR προσβλέπει σε έναν… πολλαπλασιασμό επί 2,5 φορές του ενοποιημένου κύκλου εργασιών της μέσα σε στην προσεχή 5ετία.

Μάλιστα δόθηκε εκτίμηση για το σύνολο της χρήσης του 2026 για τζίρο άνω των 30 εκατ. ευρώ και 40 εκατ. ευρώ για το 2027, χωρίς να συνυπολογίζεται σε αυτά τα μεγέθη το ενδεχόμενο της προσθήκης νέων εξαγορών στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου ή άλλων επενδύσεων.

Όπως χαρακτηριστικά σχολίασε ο CEO Δρ Παναγιώτης Πασχαλάκης, πρόκειται για αρκετά συντηρητικούς οικονομικούς στόχους (2026-2030), με σημείο αναφοράς την οργανική ανάπτυξη της εισηγμένης.

«Άρα, τα νούμερά μας μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερα για το 2030, και για το 2027 και το 2028», παρατήρησε (σ.σ. με την προϋπόθεση νέων εξαγορών).

Όλα αυτά, από μια εταιρεία πληροφορικής που το 2020 εμφάνιζε έσοδα κάτω από… 3 εκατ. ευρώ και ήταν ζημιογόνα. Η ροή των πραγμάτων άλλαξε για αυτήν από τον Φεβρουάριο του 2024, με την μετοχική είσοδο της σημερινής προέδρου και βασικής μετόχου Σοφίας Σωτηράκου, η οποία χρηματοδότησε το νέο business plan της QnR…

Στο εξάμηνο του 2026, οι ενοποιημένες πωλήσεις αυξήθηκαν δε, κατά 60,8% σε 13,9 εκατ. ευρώ, από 8,65 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με την ενοποίηση των νέων θυγατρικών, με 4 από τις νέες εξαγορές εταιρειών σε Ελλάδα και εξωτερικό να συνεισφέρουν 5,43 εκατ. ευρώ και να καταγράφουν όλες ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Στην ενημέρωση των αναλυτών – που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά, εκ μέρους της Quality & Reliability– συμμετείχαν, πλην του κ.Πασχαλάκη, η αντιπρόεδρος του ομίλου Ειρήνη Νικολοπούλου και ο CFO Νίκος Σαμωνάκης.

«Διεθνής προσανατολισμός»

«Τα τελευταία δύο χρόνια, η εταιρεία έχει εισέλθει σε μια πολύ σημαντική, ανοδική πορεία. Το μήνυμα αυτό έχει περάσει γενικότερα στην αγορά. Από μια εταιρεία η οποία είχε παρουσία κυρίως στην Ελλάδα, με εξειδίκευση σχεδόν αποκλειστικά στον δημόσιο τομέα, εξελίσσεται σταδιακά σε έναν μεγαλύτερο τεχνολογικό όμιλο, με πολύ περισσότερες δυνατότητες και τεχνολογικές προοπτικές. Και φυσικά, με σαφή πια διεθνή προσανατολισμό. Επομένως, η στρατηγική μας για το 2030 έχει ως στόχο να δημιουργήσουμε μια ισχυρή, ανεξάρτητη ευρωπαϊκή πλατφόρμα τεχνολογίας, με δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή του ΕΜΕΑ. Αυτό το πλάνο έχει αρχίσει να ξεδιπλώνεται, μέσα από τις επενδυτικές μας κινήσεις…», τόνισε ο Παναγιώτης Πασχαλάκης μιλώντας για το πλάνο «QnR Growth Path to 2030» και συμπλήρωσε: «Το μοντέλο ανάπτυξης βασίζεται σε 3 διαδοχικά βήματα. Το πρώτο είναι ότι προσπαθούμε να ακολουθήσουμε έγκαιρα τις τεχνολογικές και επιχειρηματικές τάσεις, δεύτερο ότι επενδύουμε μέσω εξαγορών, οργανικής ανάπτυξης και γεωγραφικής επέκτασης σε δυνατότητες που θεωρούμε κρίσιμες για τα επόμενα χρόνια και το τρίτο οι εταιρείες που αποκτούμε να μην λειτουργούν απομονωμένα. Για εμάς το cross selling είναι το πιο καίριο. Οι συνέργειες σε επίπεδο εσόδων και η αύξηση των recurring revenues, αποτελούν σημαντικό και στρατηγικό στόχο. Δεν χτίζουμε ένα ανεξάρτητο οικοσύστημα διαφορετικών δυνατοτήτων και πλατφορμών, αλλά ένα ενοποιημένο σύνολο, με το οποίο μπορούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες μιας πολύ μεγάλης σύγχρονης επιχείρησης… ».

Ο όμιλος της QnR, όπως εξήγησε ο διευθύνων σύμβουλός του, περιλαμβάνει αυτή την περίοδο 8 εταιρείες, 4 διαφορετικά delivery centers, με περισσότερους από 210 εργαζόμενους και δίνει το «παρών» σε 4 χώρες (Ελλάδα, Βέλγιο, Κύπρο και Πολωνία).

Η τεχνογνωσία του group, με επίκεντρο τη μητρική QnR, που κατέχει ισχυρή θέση στον τομέα του government και σε αυτόν του ψηφιακού μετασχηματισμού μεγάλων οργανισμών, αφορά ένα οικοσύστημα, το οποίο έχει επεκταθεί στο ΑΙ, την κυβερνοασφάλεια, τις εξειδικευμένες λύσεις στο core banking, τις λύσεις SAP και τις τεχνολογίες για τη ναυτιλία και την αμυντική βιομηχανία, μέσω και των εξαγορών πλειοψηφικών μετοχικών ποσοστών που ολοκληρώθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια και των νέων θυγατρικών (Squaredev, Systecom, QnR Financial Services, QnR Cyprus, Alexander Moore, MTIS, E-XIM IT).

«Οδηγός» η Πολωνία

Ιδιαίτερο βάρος έριξε η διοίκηση στην αναφορά της στη θυγατρική η οποία εξαγοράσθηκε φέτος πιο πρόσφατα, στην Πολωνία, της Ε-ΧΙΜ ΙΤ S.A., εισηγμένης στην αγορά NewConnect του Warsaw Stock Exchange στη Βαρσοβία, της εναλλακτικής αγοράς για καινοτόμες και ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, με αποκλειστική εξειδίκευση στην πλατφόρμα ServiceNow (enterprise service management).

Όπως έχει γράψει το newmoney, ο όμιλος QnR θα εξετάσει την πιθανή αυτόνομη εισαγωγή και άλλων θυγατρικών του σε Χρηματιστήρια, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Σύμφωνα με όσα άλλα είπε ο κ.Πασχαλάκης η Αθήνα είναι η βάση της ανάπτυξης του ομίλου, η Κύπρος λειτουργεί ως μια πιθανή πύλη για την επέκταση του στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, το Βέλγιο το «ορμητήριο» για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών διαγωνισμών και ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Πολωνία το νέο hub το οποίο θα του προσφέρει τη δυνατότητα να διεισδύσει στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

«Παράλληλα ο όμιλος εξετάζει και νέες στρατηγικές συνεργασίες και επενδύσεις στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη Σαουδική Αραβία, όπως και στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Γιατί επιλέξαμε την Πολωνία σε αυτό το βήμα διεθνοποίησης του ομίλου; Όχι τυχαία. Είναι μια από τις μεγαλύτερες και πιο αναπτυσσόμενες οικονομίες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Διαθέτει μια από τις σημαντικότερες δεξαμενές ταλέντου στην Ευρώπη και παρουσιάζει πολύ μεγάλη ζήτηση σε αυτά που αποτελούν για μας στρατηγικές υπηρεσίες και προϊόντα του ομίλου. Ταυτόχρονα είναι μια κατακερματισμένη αγορά, που δημιουργεί ευκαιρίες ακόμα και για νέες εξαγορές ή συγχωνεύσεις. Την βλέπουμε λοιπόν ως θεμέλιο λίθο για την ανάπτυξη του group στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Η εταιρεία στην οποία επενδύσαμε δίνει τη δυνατότητα στον όμιλο να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία της και στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια και όπου αλλού δραστηριοποιείται …», σχολίασε, «φωτογραφίζοντας» τις νέες κινήσεις της QnR, ενώ σε σχετική ερώτηση του newmoney o CEO απάντησε ότι για τις νέες εξαγορές της θα κινηθεί με βασικό άξονα την περαιτέρω γεωγραφική επέκτασή της «είτε σε χώρες όπου ήδη βρισκόμαστε, είτε σε άλλες χώρες που πιστεύουμε ότι θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την διεθνή ανάπτυξή μας».

Ως προς τα κριτήρια και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπό εξαγορά εταιρειών, εξήγησε ότι ο όμιλος επιθυμεί να επενδύει σε κατάλληλα καταρτισμένα στελέχη, σε ισχυρά management teams και σε συμπληρωματικές ή νέες τεχνολογίες και συνάμα «σκανάρει» εταιρείες κερδοφόρες με κύκλο εργασιών από 3 έως 15 εκατ. ευρώ.

Το νέο μείγμα εσόδων

Η διοίκηση του ομίλου επιβεβαίωσε ότι η QnR στοχεύει σε ένα νέο μείγμα εσόδων, καθώς στις προτεραιότητές της ανήκει η αύξηση όσων από αυτά προέρχονται εκτός Ελλάδας από το 10% σε ένα ποσοστό άνω του 50%, για τα επαναλαμβανόμενα από 25% σήμερα σε άνω του 60% επί του τζίρου της και, τέλος, η αντίστοιχη διαμόρφωση του κύκλου εργασιών ανάμεσα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα να μεταβεί από το 57%-43% σε 50%-50%.

«Δεν επιδιώκουμε μόνο αύξηση στα μεγέθη μας, αλλά και να πετύχουμε έναν βιώσιμη ανάπτυξη. Στόχος μας είναι τα μισά έσοδα να προέρχονται από το εξωτερικό. Αυτή η διεθνοποίηση θα μας οδηγήσει στην επόμενη μέρα», επισήμανε ο Παναγιώτης Πασχαλάκης.

Σε ερώτηση για όσα θα συμβούν κατά την μετά το RRF εποχή στην ελληνική αγορά, αφού οι χρηματοδοτήσεις του ολοκληρώνονται το 2026, ο επικεφαλής του εισηγμένου ομίλου δήλωσε ότι το ενδιαφέρον όλων θα στραφεί σε έργα που θα υπαχθούν σε άλλους πόρους: ως σημαντικό πυλώνα για τις νέες επενδύσεις των προσεχών ετών χαρακτήρισε το ΕΣΠΑ (από τα 26 δισ. ευρώ έχουν απορροφηθεί, είπε, μόνο τα 7 δισ. ευρώ και απομένουν άλλα 19 δισ. ευρώ), τα 3 νέα ενεργειακά ταμεία της Ε.Ε. ύψους 8 δισ. ευρώ και το Ε.Π.Α., με πρόσθετες επενδύσεις 23 δισ. ευρώ στην επόμενη 5ετία αμιγώς από εθνικούς πόρους.

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