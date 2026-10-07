Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στην απόκτηση του 49% της Eurocatering, της εταιρείας πίσω από το γνωστό σήμα «Φρεσκούλης», προχώρησε η οικογένεια Σκλαβενίτη μέσω της Γλάρος, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στην παραγωγή τροφίμων. Η Γλάρος εξαγόρασε το σύνολο των συμμετοχών των δύο funds στην Eurocatering, δηλαδή το 30% που κατείχε η Latsco Family Office και το 19% της EOS Capital Partners του Απόστολου Ταμβακάκη.

Ο ιδρυτής της Eurocatering Χρυσόστομος Μαυρόπουλος διατηρεί το 51% και παραμένει στη διοίκηση της εταιρείας, η οποία θα συνεχίσει να λειτουργεί αυτόνομα.

Σύμφωνα με κύκλους από τη Σκλαβενίτης που μίλησαν στο newmoney, η πρωτοβουλία για τη συναλλαγή προήλθε από τα δύο funds, τα οποία είχαν συγκεκριμένο επενδυτικό ορίζοντα και βρίσκονταν σε διαδικασία εξόδου από την Eurocatering. Η προσέγγιση αυτή βρήκε πρόσφορο έδαφος στην πλευρά Σκλαβενίτη, καθώς η συγκεκριμένη επένδυση παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον παραγωγικό βραχίονα που έχει αναπτύξει η οικογένεια μέσω της Γλάρου.

Οι ίδιοι κύκλοι επισημαίνουν ότι η νέα συμμετοχή έχει μακροπρόθεσμο και στρατηγικό χαρακτήρα και δεν αντιμετωπίζεται ως χρηματοοικονομική τοποθέτηση με ορίζοντα εξόδου. Παράλληλα, δεν αλλάζει η αυτονομία της Eurocatering ούτε ο ρόλος του κ. Μαυρόπουλου, ο οποίος παραμένει βασικός μέτοχος και επικεφαλής της διοίκησης.

Η συμφωνία ανοίγει παράλληλα πεδίο συνεργειών, χωρίς σε αυτή τη φάση να έχει οριστικοποιηθεί συγκεκριμένος σχεδιασμός. Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, οι δυνατότητες είναι πολλές λόγω του εύρους των δραστηριοτήτων της πλευράς Σκλαβενίτη. Πέρα από την προφανή σύνδεση με το δίκτυο λιανικής και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, η Eurocatering συναντά και έναν από τους τομείς στους οποίους η οικογένεια επενδύει πλέον σημαντικά: το έτοιμο φαγητό.

Η έξοδος των funds

Η αποχώρηση της Latsco και της EOS Capital δεν αποτελεί αιφνιδιαστική εξέλιξη. Ο ορίζοντας εξόδου των δύο funds είχε ουσιαστικά ενσωματωθεί στη συμφωνία των μετόχων της Eurocatering ήδη από το 2024.

Τότε η Latsco Family Office της Μαριάννας Λάτση είχε αποκτήσει το 30%, αγοράζοντας ολόκληρη τη συμμετοχή 17,82% της Elikonos Capital και μέρος της θέσης της EOS Capital Partners, η οποία παρέμεινε στην εταιρεία με 19%. Ο κ. Μαυρόπουλος, μέσω της MC Holding, είχε διατηρήσει το 51%.

Όπως είχε αποκαλύψει το newmoney τον Δεκέμβριο του 2024, το τροποποιημένο καταστατικό της Eurocatering περιέγραφε αναλυτικά τους όρους και τον μηχανισμό για την αποεπένδυση των δύο funds. Η αρχική αποτίμηση που χρησιμοποιούνταν ως βάση στη συμφωνία ήταν 46,5 εκατ. ευρώ, ενώ προβλεπόταν προσπάθεια πώλησης του συνόλου της εταιρείας εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίζοντα και με στόχο αποτίμηση τουλάχιστον 1,7 φορές υψηλότερη από την αρχική, δηλαδή περίπου 79 εκατ. ευρώ.

Η πρόβλεψη αυτή αφορούσε τον μηχανισμό εξόδου που είχαν συμφωνήσει τότε οι μέτοχοι και δεν συνδέεται κατ’ ανάγκην με την αποτίμηση της σημερινής συναλλαγής, το τίμημα της οποίας δεν έχει γνωστοποιηθεί.

Τελικά η έξοδος των δύο funds έγινε με διαφορετικό τρόπο: όχι μέσω πώλησης του 100% της Eurocatering, αλλά με τη μεταβίβαση ολόκληρου του 49% που κατείχαν στη Γλάρος.

Οι συνέργειες

Για την οικογένεια Σκλαβενίτη το ενδιαφέρον της συμφωνίας δεν περιορίζεται στην απόκτηση μιας συμμετοχής σε μία αναπτυσσόμενη βιομηχανία τροφίμων. Η Eurocatering προστίθεται σε ένα παραγωγικό οικοσύστημα που έχει διευρυνθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Το πρώτο και πιο προφανές πεδίο συνεργειών αφορά τη σχέση με το μεγαλύτερο δίκτυο σούπερ μάρκετ της χώρας και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Η εικόνα όμως είναι ευρύτερη. Η οικογένεια Σκλαβενίτη έχει ενισχύσει τα τελευταία χρόνια την παρουσία της στην παραγωγή τροφίμων, δημιουργώντας σταδιακά έναν ξεχωριστό παραγωγικό πυλώνα.

Η Γλάρος έχει ήδη υπό την ομπρέλα της την Baker Master στην παραγωγή προϊόντων ζύμης και τη Meat House στην επεξεργασία και εμπορία κρέατος, ενώ ένα από τα μεγαλύτερα νέα στοιχήματα βρίσκεται στα έτοιμα γεύματα. Μέσω της Αύρα Παραγωγή Γευμάτων υλοποιείται στη Μαγούλα επένδυση περίπου 100 εκατ. ευρώ για μία μεγάλης κλίμακας μονάδα παραγωγής έτοιμου φαγητού, με δυναμικότητα που μπορεί να φθάσει τις 250.000 μερίδες ημερησίως.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται η ανάπτυξη του «Food to Go» από τη Σκλαβενίτης, ενώ στον Ρέντη βρίσκεται σε εξέλιξη η επένδυση για τη μετατροπή του πρώην εργοστασίου της Πίτσος σε Food Hall.

Η Eurocatering προσθέτει σε αυτό το πλέγμα δραστηριοτήτων τεχνογνωσία και ισχυρή παρουσία στις φρέσκες σαλάτες, στα φρούτα και λαχανικά και γενικότερα στις φρέσκες λύσεις διατροφής. Το εμπορικό σήμα «Φρεσκούλης» έχει υψηλή αναγνωρισιμότητα, ενώ η εταιρεία δραστηριοποιείται τόσο στο οργανωμένο λιανεμπόριο όσο και στην επαγγελματική αγορά.

Το πώς ακριβώς θα συνδεθούν οι διαφορετικές δραστηριότητες μένει να φανεί. Από την πλευρά της Σκλαβενίτης τονίζεται ότι είναι ακόμη νωρίς για να προσδιοριστούν συγκεκριμένες συνέργειες, οι οποίες θα εξεταστούν στην πορεία.

Ο «Φρεσκούλης»

Η Eurocatering έχει διανύσει μία διαδρομή άνω των δύο δεκαετιών, με τον Χρυσόστομο Μαυρόπουλο να δημιουργεί μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες επιχειρήσεις στην αγορά της έτοιμης κομμένης σαλάτας και των φρέσκων οπωροκηπευτικών.

Το 2024 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της έφθασε τα 65,73 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 4,8%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν στα 4,31 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 1,07 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει ανοίξει τον δρόμο για επέκταση εκτός Ελλάδας, με επένδυση σε παραγωγική μονάδα στη Βουλγαρία μέσω της Eurocatering BG.

Διαβάστε ακόμη

Airbnb: Γιατί αρχίζουν να λιγοστεύουν οι καταχωρίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Ρεύμα: Συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις το Χρηματιστήριο Ενέργειας

Αυτή είναι η μεγαλύτερη Business Class στον κόσμο

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ