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Η softweb ανακοινώνει ότι από σήμερα, 11.11.2026, διατίθεται στο επενδυτικό κοινό το Πληροφοριακό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων και δικαίωμα προεγγραφής, με δυνατότητα μερικής κάλυψης, και με την έκδοση έως 599.346 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών, σύμφωνα με την από 20.10.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και την από 06.11.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Ειδικότερα όπως αναφέρει στο Πληροφοριακό Δελτίο η Softweb θα αντλήσει κεφάλαια ύψους έως 1,56 εκατ. ευρώ, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων.

Η αύξηση προβλέπει την έκδοση έως 599.346 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,12 ευρώ, με τιμή διάθεσης 2,60 ευρώ ανά μετοχή και αναλογία μία νέα για κάθε δέκα υφιστάμενες μετοχές. Προβλέπεται δυνατότητα μερικής κάλυψης.

Το χρονοδιάγραμμα της αύξησης

Η αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης έχει προγραμματιστεί για τις 17 Νοεμβρίου, ενώ ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων ορίζεται η 18η Νοεμβρίου.

Η περίοδος άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής εκτείνεται από τις 20 Νοεμβρίου έως τις 3 Δεκεμβρίου, με τη διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων να ολοκληρώνεται στις 30 Νοεμβρίου. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στην EN.A. Growth προγραμματίζεται για τις 11 Δεκεμβρίου, υπό την προϋπόθεση των απαιτούμενων εγκρίσεων.

Πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας, το 50% των κεφαλαίων θα διατεθεί για νέες εξαγορές, το 25% για επενδύσεις στο πλαίσιο της στρατηγικής «Οικοσυμμετρία» και το υπόλοιπο 25% για ενίσχυση του προσωπικού και της παραγωγικής δυναμικότητας.

Η αξιοποίηση των κεφαλαίων προβλέπεται για την περίοδο 2027–2028. Το Πληροφοριακό Δελτίο δεν έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.