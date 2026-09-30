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Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas το Α’ εξάμηνο του 2026 ανήλθε σε 77,9 εκατ. ευρώ, έναντι 72,0 εκατ. ευρώ το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 8,21%. Τα μεικτά κέρδη ενισχύθηκαν και διαμορφώθηκαν σε 17,1 εκατ. ευρώ, έναντι 16,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ το EBITDA διατηρήθηκε στα 9,3 εκατ. ευρώ, στα ίδια επίπεδα με το Α’ εξάμηνο του 2025.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,6 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2026, έναντι 2,2 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2025, ενώ τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 1,7 εκατ. ευρώ, έναντι 1,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 13,4%.

Για τη μητρική εταιρεία, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 67,5 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2026, έναντι 56,8 εκατ. ευρώ το 2025, καταγράφοντας αύξηση 18,9%. Το EBITDA διαμορφώθηκε σε 7,3 εκατ. ευρώ, έναντι 6,7 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2025, παρουσιάζοντας άνοδο 9,9%.

Τα κέρδη προ φόρων της μητρικής εταιρείας ανήλθαν σε 3,2 εκατ. ευρώ, έναντι 2,1 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ τα αντίστοιχα αποτελέσματα μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 2,8 εκατ. ευρώ, έναντι 1,9 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 50% και 44% αντίστοιχα.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες εμφανίστηκαν αρνητικές κατά 4,5 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο και ιδιαίτερα το τελευταίο δίμηνο αυτής, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές τιμολογήσεις που αφορούν κυρίως σύνθετα έργα του Ομίλου, αυξάνοντας σημαντικά τις απαιτήσεις και επηρεάζοντας τις λειτουργικές ταμειακές ροές.

Η εικόνα αυτή, σύμφωνα με τη διοίκηση, αναμένεται να αντιστραφεί κατά το δεύτερο εξάμηνο, καθώς πραγματοποιούνται οι εισπράξεις των σχετικών απαιτήσεων και ενισχύονται οι λειτουργικές ταμειακές εισροές.

Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες ανήλθαν σε -3,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 4 εκατ. ευρώ.

Για το τέλος του έτους, η διοίκηση του Ομίλου Space Hellas διατηρεί σταθερό τον στόχο για αύξηση τόσο της λειτουργικής κερδοφορίας όσο και της κερδοφορίας μετά φόρων, σε συνδυασμό με τη μείωση του συνολικού δανεισμού.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου Space Hellas, κ. Σπύρος Μανωλόπουλος, δήλωσε: «Η Διοίκηση του Ομίλου εξακολουθεί να εστιάζει στην αποτελεσματική υλοποίηση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου έργων, στη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας και στη διεύρυνση της παρουσίας του σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως η κυβερνοασφάλεια, η τεχνητή νοημοσύνη, οι τηλεπικοινωνίες, οι ψηφιακές υποδομές, οι εφαρμογές λογισμικού, η άμυνα και η ασφάλεια, καθώς και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης.

Ο Όμιλος Space Hellas διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία, οργανωτική δομή, πελατειακή βάση και χρηματοοικονομική επάρκεια, ώστε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται στους τομείς όπου δραστηριοποιείται και να διατηρήσει την ισχυρή του θέση».