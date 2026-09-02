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Σε εξέλιξη βρίσκεται η πρώτη Cycladic Biennale, ο νέος διεθνής θεσμός σύγχρονης τέχνης που φιλοδοξεί να αναδείξει τη Νάξο ως προορισμό πολιτισμού και δημιουργίας. Η Square Lime συμμετέχει ως ο μοναδικός Premium Sponsor της διοργάνωσης, στηρίζοντας μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει τον πολιτισμό ως βασικό πυλώνα της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και της μακροχρόνιας ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προορισμών.

Με τίτλο «What Re-mains», η πρώτη Cycladic Biennale πραγματοποιείται στη Νάξο έως τις 18 Σεπτεμβρίου, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Μέσα από εκθέσεις, ομιλίες, εκπαιδευτικά εργαστήρια και δημόσιες δράσεις, η διοργάνωση δημιουργεί έναν ανοιχτό διάλογο γύρω από τη μνήμη, την ταυτότητα και τον διαρκή μετασχηματισμό των Κυκλάδων.

Η υποστήριξη της διοργάνωσης αποτελεί φυσική συνέχεια της παρουσίας και της δραστηριότητας της Square Lime στις Κυκλάδες, καθώς η εταιρεία θεωρεί ότι η ποιότητα ενός προορισμού διαμορφώνεται όχι μόνο από τις υποδομές φιλοξενίας, αλλά και από τη δύναμη του πολιτισμού, της τοπικής δημιουργίας και των συνεργειών που ενισχύουν την ταυτότητά του.

Η προσέγγιση αυτή επιβεβαιώνεται και από τα πρόσφατα στοιχεία της Square Lime για την πορεία του ελληνικού τουρισμού κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Σύμφωνα με την ανάλυση της εταιρείας, οι ταξιδιώτες στρέφονται ολοένα και περισσότερο προς προορισμούς με αυθεντική ταυτότητα, έντονο τοπικό χαρακτήρα και ουσιαστική σύνδεση με τον τόπο, ενώ η Νάξος συγκαταλέγεται στους ελληνικούς προορισμούς που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη αύξηση ενδιαφέροντος. Παράλληλα, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου αναδεικνύει τη σημασία πολιτιστικών πρωτοβουλιών που εμπλουτίζουν την εμπειρία του επισκέπτη και δημιουργούν νέους λόγους επίσκεψης πέρα από την κορύφωση της καλοκαιρινής σεζόν.

Η φιλοσοφία αυτή αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο η Square Lime αναπτύσσει και διαχειρίζεται boutique ξενοδοχεία και luxury villas, με έμφαση στη διατήρηση και ανάδειξη του αυθεντικού και ξεχωριστού χαρακτήρα τους. Κάθε ξενοδοχείο αντιμετωπίζεται ως αναπόσπαστο μέρος του τόπου του, με σεβασμό στην τοπική αρχιτεκτονική και κουλτούρα, σύνδεση με τοπικούς παραγωγούς και επιχειρήσεις και ουσιαστική ενσωμάτωση του χαρακτήρα και της ταυτότητας του προορισμού στη συνολική ταυτότητα του ξενοδοχείου.

Στο πλαίσιο της Cycladic Biennale, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, η Head of Marketing της Square Lime, Εύα Τριανταφυλλίδου, θα συμμετάσχει στη θεματική συζήτηση «Πολιτιστική Αποκέντρωση: Από το Όραμα στην Πράξη», μαζί με εκπροσώπους του πολιτισμού, της αρχιτεκτονικής και της καλλιτεχνικής κοινότητας. Η συζήτηση θα εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο ο πολιτισμός, η επιχειρηματικότητα και η φιλοξενία μπορούν να συνεργαστούν για τη δημιουργία βιώσιμων πολιτιστικών οικοσυστημάτων και την ενίσχυση της ταυτότητας και της διεθνούς εξωστρέφειας των ελληνικών νησιών.

Όπως δήλωσε ο Ιδρυτής, Καλλιτεχνικός Διευθυντής και Επικεφαλής Επιμελητής της Cycladic Biennale, Κωνσταντίνος Θ. Σπυρόπουλος «Η φιλοξενία και η τέχνη έχουν κάτι κοινό: και οι δύο δημιουργούν χώρο για τον Άλλον. Τον καλούν να σταθεί, να παρατηρήσει, να αισθανθεί και τελικά να πάρει μαζί του κάτι που δεν είχε όταν έφτασε. Στις Κυκλάδες, όπου ο τόπος είναι φορτισμένος με αιώνες ιστορίας, η φιλοξενία μπορεί να γίνει ένας τρόπος μετάδοσης της μνήμης και η τέχνη ο καταλύτης της συνάντησης ανάμεσα στον άνθρωπο και τον τόπο, στο παρελθόν και το παρόν. Αυτή είναι η βάση της συνεργασίας μας με τη Square Lime: η πεποίθηση ότι ένας επισκέπτης δεν χρειάζεται απλώς να φιλοξενηθεί σε έναν τόπο. Αξίζει να τον γνωρίσει, να τον αισθανθεί και, μέσα από μια ουσιαστική εμπειρία, να γίνει για λίγο μέρος της μνήμης του».

Τη σημασία της σύνδεσης του πολιτισμού με τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη υπογράμμισε και ο Ιδρυτής και CEO της Square Lime, Βασίλης Λαπαναΐτης «Συχνά συζητάμε για τη βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών προορισμών μέσα από τις υποδομές και τις επενδύσεις. Εξίσου σημαντικές, όμως, είναι οι επενδύσεις στον πολιτισμό και στην ταυτότητα κάθε τόπου. Οι ταξιδιώτες επιλέγουν πλέον προορισμούς που έχουν ιστορίες να αφηγηθούν και ανθρώπους με τους οποίους μπορούν να συνδεθούν. Η Cycladic Biennale αναδεικνύει ακριβώς αυτή τη δυναμική και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συμμετέχουμε σε μια πρωτοβουλία που ενισχύει τη θέση της Νάξου ως σύγχρονου πολιτιστικού προορισμού και δημιουργεί διαχρονική αξία για την τοπική κοινωνία».

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