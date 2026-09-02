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Ο χαλκός εξελίσσεται από ένα παραδοσιακό βιομηχανικό μέταλλο σε έναν από τους πλέον στρατηγικούς πόρους της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη, τα ηλεκτρικά δίκτυα, τα data centers και η ηλεκτροκίνηση δημιουργούν ολοένα μεγαλύτερες ανάγκες. Το πρόβλημα είναι ότι η παραγωγή δεν μπορεί να ακολουθήσει με την ίδια ταχύτητα.

Η αγορά έχει ήδη αρχίσει να αποτιμά αυτή την ανισορροπία. Η τιμή του χαλκού ενισχύθηκε περισσότερο από 40% μέσα στο 2025 και παρέμεινε κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα το 2026, καθώς οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους όχι μόνο στην αυξανόμενη κατανάλωση αλλά κυρίως στους περιορισμούς που εμποδίζουν την ταχεία ενίσχυση της προσφοράς.

Το κρίσιμο χαρακτηριστικό του χαλκού είναι ότι δύσκολα αντικαθίσταται σε πολλές από τις σημαντικότερες εφαρμογές του. Η υψηλή ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα, η αντοχή στη διάβρωση και η ελαστικότητά του τον καθιστούν απαραίτητο από τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και τα ηλεκτρικά οχήματα έως τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Οι μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις δείχνουν αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης κατά περίπου 50% έως το 2050. Το ερώτημα, επομένως, μετατοπίζεται από το εάν ο κόσμος θα χρειαστεί περισσότερο χαλκό στο κατά πόσο η εξορυκτική βιομηχανία θα μπορέσει να τον διαθέσει εγκαίρως και με οικονομικά βιώσιμο τρόπο.

Η Χιλή και τα όρια του σημερινού μοντέλου παραγωγής

Η μεγαλύτερη δοκιμασία βρίσκεται στη Χιλή, τη σημαντικότερη παραγωγό χαλκού παγκοσμίως. Η χώρα διαθέτει περίπου 180 εκατ. τόνους αποθεμάτων, ποσότητα που αντιστοιχεί σχεδόν στο 18% του παγκόσμιου συνόλου. Ωστόσο, ακόμη και αυτός ο τεράστιος ορυκτός πλούτος δεν εγγυάται γρήγορη αύξηση της παραγωγής.

Η κρατική Codelco, μία από τις μεγαλύτερες μεταλλευτικές επιχειρήσεις διεθνώς, αναμένει ουσιαστικά στάσιμη παραγωγή τα επόμενα χρόνια. Και η κατάσταση στα μεγαλύτερα ορυχεία δείχνει γιατί η αύξηση της προσφοράς γίνεται ολοένα δυσκολότερη.

Στο Escondida, το μεγαλύτερο ορυχείο χαλκού στον κόσμο, η παραγωγή μειώθηκε κατά 3% το τελευταίο οικονομικό έτος. Η μέση περιεκτικότητα του μεταλλεύματος που οδηγείται προς επεξεργασία υποχώρησε από 1,02% σε 0,90%, γεγονός που σημαίνει ότι απαιτείται η εξόρυξη και επεξεργασία περισσότερου πετρώματος για την παραγωγή της ίδιας ποσότητας μετάλλου.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η υποχώρηση στο Pampa Norte, όπου περιλαμβάνεται το ορυχείο Spence. Εκεί η παραγωγή μειώθηκε κατά 21%, καθώς οι εξορυκτικές δραστηριότητες μετακινούνται προς βαθύτερα και γεωλογικά πιο απαιτητικά κοιτάσματα.

Αυτό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει συνολικά ο κλάδος. Όσο μειώνεται η ποιότητα των μεταλλευμάτων, τόσο αυξάνονται η απαιτούμενη ενέργεια, οι επενδύσεις, ο εξοπλισμός και το λειτουργικό κόστος ανά τόνο παραγόμενου χαλκού.

Παράλληλα, η επέκταση υφιστάμενων ορυχείων δεν είναι χωρίς κινδύνους. Η κατάρρευση και οι ανησυχίες για σεισμική αστάθεια στο ιστορικό ορυχείο El Teniente, το οποίο λειτουργεί περισσότερο από έναν αιώνα, οδήγησαν στην αναστολή έργου επέκτασης.

Νέα ορυχεία μετά από 15 χρόνια και τεράστιο κόστος

Η αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη και με έναν ακόμη περιορισμό: ο χαλκός δεν μπορεί να εμφανιστεί γρήγορα στην αγορά ακόμη και όταν υπάρχουν διαθέσιμα κοιτάσματα.

Από την ανακάλυψη και την αξιολόγηση ενός αποθέματος μέχρι την αδειοδότηση, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή υποδομών και την έναρξη παραγωγής ενός νέου ορυχείου μπορεί να χρειαστούν περισσότερα από 15 χρόνια.

Το κεφαλαιακό κόστος είναι επίσης ιδιαίτερα υψηλό. Μεγάλα νέα έργα μπορούν να απαιτήσουν επενδύσεις της τάξης των 30.000 έως 40.000 δολαρίων για κάθε τόνο ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας.

Αυτό δημιουργεί μια ιδιαίτερα δύσκολη εξίσωση. Η ζήτηση επιταχύνεται τώρα, καθώς κατασκευάζονται περισσότερα ηλεκτρικά δίκτυα, data centers και ηλεκτρικά οχήματα, αλλά η προσφορά που απαιτείται για να ανταποκριθεί σε αυτή τη ζήτηση χρειάζεται περισσότερο από μία δεκαετία για να αναπτυχθεί.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, το έλλειμμα προσφοράς θα μπορούσε να φθάσει περίπου στο 25% έως το 2035, εφόσον δεν επιταχυνθούν σημαντικά οι επενδύσεις και η ανάπτυξη νέων παραγωγικών μονάδων.

Από τη Χιλή στην Αφρική η αναζήτηση νέου χαλκού

Οι περιορισμοί της Χιλής μεταφέρουν το ενδιαφέρον προς άλλες περιοχές με μεγάλα αποθέματα. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και η Ζάμπια, δύο χώρες που θα μπορούσαν να αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερη σημασία στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού.

Η ΛΔΚ διαθέτει περίπου το 10% των παγκόσμιων αποθεμάτων χαλκού και έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να αυξήσει σημαντικά την παραγωγή της. Μέσα στο τελευταίο έτος κατέγραψε άνοδο περίπου 10%, φθάνοντας στη δεύτερη θέση μεταξύ των μεγαλύτερων παραγωγών παγκοσμίως, πίσω από τη Χιλή.

Η δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης είναι μεγάλη, αλλά συνοδεύεται από σοβαρά εμπόδια. Οι υποδομές παραμένουν ανεπαρκείς, καθώς λιγότερο από το 10% του οδικού δικτύου είναι προσβάσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ οι συχνές διακοπές ηλεκτροδότησης αναγκάζουν μεταλλευτικές επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν γεννήτριες ντίζελ.

Στην εξίσωση προστίθενται προβλήματα διακυβέρνησης, πολιτική αβεβαιότητα και οι ένοπλες συγκρούσεις στις ανατολικές περιοχές της χώρας. Όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν καθυστερήσεις και να αυξήσουν σημαντικά το κόστος ανάπτυξης νέων έργων.

Η Ζάμπια, η οποία διαθέτει περίπου το 6% των παγκόσμιων αποθεμάτων, προσφέρει διαφορετική εικόνα. Διαθέτει μεγαλύτερη πολιτική σταθερότητα και καλύτερες υποδομές και έχει θέσει έναν ιδιαίτερα φιλόδοξο στόχο: τριπλασιασμό της παραγωγής στα 3 εκατ. μετρικούς τόνους ετησίως.

Για να επιτευχθεί, ωστόσο, απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις. Οι ελλείψεις ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν σημαντικό εμπόδιο, ενώ το αυξανόμενο εργατικό κόστος και οι απαιτήσεις για υψηλότερους μισθούς μπορούν να αυξήσουν περαιτέρω το κόστος παραγωγής.

Ο Διάδρομος του Λομπίτο αλλάζει τα δεδομένα

Καθοριστικός για την αξιοποίηση του αφρικανικού χαλκού μπορεί να αποδειχθεί ο Διάδρομος του Λομπίτο, ένα μεγάλο δίκτυο μεταφορικών και εμπορικών υποδομών που συνδέει την καρδιά της αφρικανικής μεταλλευτικής παραγωγής με τις διεθνείς αγορές.

Το σχέδιο περιλαμβάνει σιδηροδρομικές γραμμές, λιμένες, εγκαταστάσεις επεξεργασίας και κόμβους logistics, συνδέοντας το λιμάνι του Λομπίτο στην Αγκόλα με την πλούσια σε ορυκτά περιοχή της Κατάνγκα στη ΛΔΚ και τη βόρεια Ζάμπια.

Η σημασία του ξεπερνά την απλή μεταφορά μεταλλεύματος. Μια αξιόπιστη εμπορική διαδρομή προς τον Ατλαντικό μπορεί να μειώσει σημαντικά τον χρόνο και το κόστος μεταφοράς, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την οικονομική βιωσιμότητα νέων εξορυκτικών επενδύσεων.

Οι ΗΠΑ έχουν διατηρήσει τη στήριξή τους στο έργο, με δανειακή χρηματοδότηση 550 εκατ. δολαρίων για την ανάπτυξη του διαδρόμου. Η επένδυση έχει όμως και σαφή γεωπολιτική διάσταση, καθώς η πρόσβαση στα κρίσιμα ορυκτά της Αφρικής αποτελεί πλέον πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών.

ΗΠΑ και Κίνα στη μάχη για τις αλυσίδες εφοδιασμού

Η αυξανόμενη δυσκολία ανάπτυξης νέας παραγωγής μετατρέπει τον χαλκό σε γεωπολιτικό πλεονέκτημα. Δεν αρκεί πλέον μια χώρα να έχει δυνατότητα αγοράς του μετάλλου. Χρειάζεται να διασφαλίζει μακροχρόνια πρόσβαση στις περιοχές όπου παράγεται.

Η Κίνα έχει ήδη δημιουργήσει ισχυρή παρουσία στη μεταλλευτική βιομηχανία της ΛΔΚ, μέσω συμμετοχών και επενδύσεων σε σημαντικά έργα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται επέκταση ύψους 1,08 δισ. δολαρίων στο ορυχείο KFM.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν από την πλευρά τους να περιορίσουν την εξάρτησή τους από εφοδιαστικές αλυσίδες που βρίσκονται υπό ισχυρή κινεζική επιρροή. Στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας με τη ΛΔΚ, προβλέπεται αύξηση των εξαγωγών χαλκού προς την αμερικανική αγορά έως και στους 500.000 τόνους ετησίως.

Η αντιπαράθεση, συνεπώς, δεν αφορά μόνο ποιος θα χρηματοδοτήσει περισσότερα ορυχεία, αλλά ποιος θα εξασφαλίσει την παραγωγή, τις υποδομές μεταφοράς, την επεξεργασία και τελικά την κατεύθυνση των εξαγωγών.

Αντίστοιχη προσπάθεια διαφοροποίησης παρατηρείται και στη Χιλή. Η Κίνα αποτελεί παραδοσιακά τη μεγαλύτερη αγορά για τον χιλιανό χαλκό, όμως το Σαντιάγο επιδιώκει να διευρύνει τους εμπορικούς προορισμούς του και ταυτόχρονα να αυξήσει το βάρος του εξευγενισμένου μετάλλου έναντι του συμπυκνώματος.

Σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσονται και οι συζητήσεις μεταξύ Codelco και της ινδικής Hindustan Copper για πιθανή κοινοπραξία, καθώς η Ινδία εξελίσσεται σε ακόμη έναν μεγάλο πόλο ζήτησης κρίσιμων πρώτων υλών.

Λίθιο και χαλκός στην επενδυτική εξίσωση της Χιλής

Για τη Χιλή, η πρόκληση γίνεται ακόμη πιο σύνθετη εξαιτίας της παράλληλης σημασίας του λιθίου. Μαζί με την Αργεντινή και τη Βολιβία, η χώρα βρίσκεται σε μια περιοχή που συγκεντρώνει λίγο περισσότερο από το ήμισυ των γνωστών κοιτασμάτων λιθίου παγκοσμίως.

Η ανάπτυξη αυτού του κλάδου ανταγωνίζεται σε έναν βαθμό τον χαλκό για κεφάλαια, υποδομές και επενδυτική προσοχή. Η απόφαση του 2023 για ενισχυμένο ρόλο του κράτους στη μελλοντική ανάπτυξη των αποθεμάτων λιθίου είχε αρχικά δημιουργήσει αβεβαιότητα, πριν η αποσαφήνιση του μοντέλου συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα επαναφέρει σημαντικό μέρος του επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.

Νέα μεταβλητή αποτελεί πλέον η κυβέρνηση του Χοσέ Αντόνιο Καστ, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα τον Μάρτιο του 2026 με πρόγραμμα που προβλέπει μεγαλύτερη προσέλκυση επενδύσεων στον εξορυκτικό κλάδο, περιορισμό του αδειοδοτικού βάρους, περισσότερη εξερεύνηση και βελτίωση των απαραίτητων υδραυλικών υποδομών.

Το κατά πόσο αυτές οι πολιτικές θα μπορέσουν να μεταφραστούν σε ουσιαστική αύξηση της παραγωγής χαλκού αποτελεί κρίσιμο ερώτημα τόσο για τη Χιλή όσο και για την παγκόσμια αγορά.

Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη χαλκού

Η μεγάλη πρόκληση των επόμενων δεκαετιών δεν είναι ότι ο πλανήτης στερείται γεωλογικά χαλκού. Το πρόβλημα είναι η πρόσβαση σε οικονομικά αξιοποιήσιμα κοιτάσματα και η δυνατότητα μετατροπής τους σε σταθερή παραγωγή μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Η Χιλή διαθέτει τεράστια αποθέματα, αλλά αντιμετωπίζει υποχώρηση της ποιότητας των μεταλλευμάτων και σύνθετα έργα. Η ΛΔΚ έχει μεγάλη παραγωγική δυναμική, αλλά ανεπαρκείς υποδομές και γεωπολιτικούς κινδύνους. Η Ζάμπια διαθέτει μεγαλύτερη σταθερότητα, αλλά χρειάζεται σημαντικές επενδύσεις σε ενέργεια και εξορυκτική δυναμικότητα.

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη, η ηλεκτροκίνηση και η ενεργειακή μετάβαση αυξάνουν διαρκώς τις ανάγκες, η δυνατότητα εξασφάλισης χαλκού σε μεγάλη κλίμακα μετατρέπεται σε στρατηγικό πλεονέκτημα για κράτη και επιχειρήσεις.

Για τους επενδυτές, επομένως, το ερώτημα αλλάζει. Δεν αρκεί πλέον να γνωρίζουν πού βρίσκονται τα μεγαλύτερα αποθέματα. Μεγαλύτερη σημασία αποκτά το ποιος μπορεί να τα εξορύξει οικονομικά, να δημιουργήσει τις αναγκαίες υποδομές, να μεταφέρει το μέταλλο με ασφάλεια και να αυξήσει την παραγωγή αρκετά γρήγορα.

Σε αυτή την ικανότητα θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό η επόμενη παγκόσμια μάχη για τον χαλκό.

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