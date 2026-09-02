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Σε δύο από τις ακριβότερες τουριστικές βιτρίνες της χώρας, την Ψαρού της Μυκόνου και την Astir Marina της Βουλιαγμένης, χτίζει τις «χρυσές» μπίζνες του στην Ελλάδα ο οίκος Saint Laurent. Μέσα σε λιγότερο από μία πενταετία από την ίδρυση της ελληνικής θυγατρικής, οι πωλήσεις έφθασαν τα 8,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άλμα σχεδόν 49% το 2025, ενώ η κύρια δραστηριότητα πέρασε από τις ζημίες σε λειτουργικά κέρδη.

Η επίδοση αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς καταγράφηκε σε μια δύσκολη χρονιά για τον γαλλικό οίκο διεθνώς. Οι παγκόσμιες πωλήσεις της Yves Saint Laurent υποχώρησαν το 2025 κατά 8%, στα 2,6 δισ. ευρώ. Στην Ελλάδα, αντίθετα, η ζήτηση κινήθηκε έντονα ανοδικά, ακολουθώντας τη δυναμική που εμφανίζει συνολικά η εγχώρια αγορά ειδών πολυτελείας, με βασικό καύσιμο τον τουρισμό υψηλών εισοδημάτων.

Άλμα πωλήσεων

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιοποιήθηκαν, ο κύκλος εργασιών της Saint Laurent Greece ανήλθε το 2025 σε 8,364 εκατ. ευρώ, από 5,615 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 48,9%.

Ακόμη ταχύτερη ήταν η άνοδος του μικτού κέρδους, το οποίο ενισχύθηκε κατά 71,8%, στα 2,660 εκατ. ευρώ. Το μικτό περιθώριο διευρύνθηκε έτσι στο 31,8% από 27,6%, δείχνοντας ότι η βελτίωση δεν προήλθε μόνο από τον μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων.

Η εταιρεία πέρασε παράλληλα σε λειτουργικά κέρδη 191.517 ευρώ, έναντι ζημιών 138.959 ευρώ το 2024. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 263.103 ευρώ και τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 19,6%, στις 188.944 ευρώ.

Η άνοδος της λειτουργικής κερδοφορίας έχει μεγαλύτερη σημασία από τη μεταβολή της τελικής γραμμής, καθώς το 2024 τα αποτελέσματα είχαν ενισχυθεί από έκτακτο όφελος 301.027 ευρώ λόγω αχρησιμοποίητων προβλέψεων.

Από την Ψαρού

Η Saint Laurent Greece ιδρύθηκε στις 27 Μαΐου 2021, σηματοδοτώντας την αυτόνομη είσοδο του οίκου στην ελληνική αγορά. Ανήκει κατά 100% στην Kering Holland N.V. και εντάσσεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του γαλλικού ομίλου Kering.

Η διαδρομή της ξεκίνησε από το Nammos Village στην Ψαρού της Μυκόνου, όπου άνοιξε η πρώτη μπουτίκ του οίκου στην Ελλάδα. Το 2021 η εταιρεία είχε εμφανίσει πωλήσεις 1,9 εκατ. ευρώ. Το 2022, στην πρώτη πλήρη δωδεκάμηνη χρήση, ο τζίρος υπερδιπλασιάστηκε στα 4,6 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη έφθασαν σχεδόν τις 335.000 ευρώ.

Το επόμενο βήμα έγινε την 1η Μαΐου 2024, με την έναρξη λειτουργίας του δεύτερου καταστήματος στην Astir Marina της Βουλιαγμένης. Το 2025 αποτέλεσε την πρώτη πλήρη χρήση με δύο σημεία πώλησης, γεγονός που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την εκτίναξη του τζίρου.

Η επιλογή των δύο τοποθεσιών αποτυπώνει και τη στρατηγική του οίκου: παρουσία εκεί όπου συναντώνται πολυτελή ξενοδοχεία, σκάφη αναψυχής, διεθνείς επισκέπτες και υψηλές καταναλωτικές δαπάνες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το μοντέλο μίσθωσης των καταστημάτων. Στη Μύκονο το ενοίκιο έχει καθοριστεί στο 10% επί του τζίρου, ενώ στην Astir Marina στο 8%.

Τα πρόσωπα

Τη δημιουργική ταυτότητα της Saint Laurent καθορίζει από το 2016 ο Anthony Vaccarello, ο οποίος διαδέχθηκε τον Hedi Slimane.

Στο επιχειρηματικό σκέλος, το τιμόνι του οίκου έχει από τις αρχές του 2025 ο Cedric Charbit (σσ κεντρ. φωτ). Ο Γάλλος μάνατζερ επέστρεψε στη Saint Laurent ως διευθύνων σύμβουλος, έπειτα από οκτώ χρόνια στην ηγεσία της Balenciaga.

Στην ελληνική θυγατρική, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η Annalisa Paviotti, γενική διευθύντρια της Saint Laurent για τη Νότια Ευρώπη.

Διευθύνουσα σύμβουλος είναι η Alexia de Courcel, η οποία έχει την ευθύνη του οίκου για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, ενώ στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει και ο Laurent Aymard, γενικός επιχειρησιακός και οικονομικός διευθυντής της Saint Laurent.

Νέες επενδύσεις

Η ανάπτυξη στην Αθηναϊκή Ριβιέρα αποτυπώθηκε και στις επενδύσεις. Το 2024 οι προσθήκες παγίων είχαν φθάσει τα 1,325 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος τους να αφορά βελτιώσεις κτιρίων.

Το 2025 ακολούθησαν νέες επενδύσεις 300.201 ευρώ σε κτιριακές βελτιώσεις και εξοπλισμό.

Παράλληλα, ο μέσος αριθμός εργαζομένων αυξήθηκε στα 10 άτομα, από μόλις έναν εργαζόμενο που δήλωνε η εταιρεία στην πρώτη πλήρη χρήση της.

Οι προοπτικές

Η διοίκηση δεν προαναγγέλλει νέο κατάστημα ούτε θέτει συγκεκριμένο στόχο πωλήσεων για το 2026. Δηλώνει, ωστόσο, ότι θεωρεί την πορεία της εταιρείας στα επόμενα χρόνια «ασφαλή και αποδοτική», παρακολουθώντας τις πληθωριστικές πιέσεις, τις γεωπολιτικές εξελίξεις και την επίδρασή τους στη ζήτηση.

Τα πρώτα μηνύματα από το εξωτερικό είναι ήδη βελτιωμένα. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 η Kering ανακοίνωσε ότι η Saint Laurent επέστρεψε σε ανάπτυξη, με ισχυρή επίδοση στη Βόρεια Αμερική και στη Δυτική Ευρώπη.

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