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Η Netflix πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να δημιουργήσει ξανά μεγάλες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές επιτυχίες, εάν θέλει να ανακόψει τη χρηματιστηριακή πτώση που έχει εξανεμίσει περισσότερα από 135 δισ. δολάρια από την κεφαλαιοποίησή της μέσα στο 2026.

Ο κολοσσός του streaming ανακοινώνει τα οικονομικά του αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της Wall Street την Τρίτη, ωστόσο το ενδιαφέρον των επενδυτών αναμένεται να στραφεί περισσότερο στις ταινίες και σειρές που ετοιμάζει η εταιρεία για το επόμενο εξάμηνο παρά στις οικονομικές επιδόσεις του τρίτου τριμήνου.

Η μετοχή της Netflix καταγράφει πτώση 26% από τις αρχές του 2026, κατατάσσοντας την εταιρεία μεταξύ των 10 χειρότερων επιδόσεων του Nasdaq 100.

Εφόσον διατηρηθεί αυτή η εικόνα, η Netflix οδεύει προς τη χειρότερη ετήσια χρηματιστηριακή επίδοσή της από το 2022, έχοντας ήδη καταγράψει απώλειες 14% μόνο τον Σεπτέμβριο.

Η αιτία της υποχώρησης δεν αποτελεί μυστήριο για όσους παρακολουθούν την πορεία της εταιρείας. Η ενασχόληση των χρηστών με την πλατφόρμα εμφανίζει στασιμότητα, καθώς η Netflix δυσκολεύεται να δημιουργήσει αρκετές δημοφιλείς παραγωγές, παρά τις υψηλές δαπάνες της για περιεχόμενο.

Η κατάσταση επιβαρύνεται από τον έντονο ανταγωνισμό σε μια αγορά ψυχαγωγίας όπου ολοένα περισσότεροι πάροχοι διεκδικούν τον χρόνο και τα χρήματα των καταναλωτών.

Λιγότερες μεγάλες επιτυχίες και στασιμότητα στην τηλεθέαση

Η Netflix απέσπασε φέτος τα λιγότερα βραβεία Emmy της τελευταίας δεκαετίας, γεγονός που προστίθεται στον προβληματισμό για τη δημιουργική δυναμική της πλατφόρμας.

Ο συνδιευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τεντ Σαράντος, έχει παραδεχθεί ότι η Netflix δεν αναπτύσσεται με τον ρυθμό που θα επιθυμούσε.

«Το περιεχόμενο γίνεται πολύ ακριβό και εξακολουθούν να υπάρχουν υπερβολικά πολλοί παίκτες στην αγορά», δήλωσε ο Κεν Μαχόνι, της Mahoney Asset Management.

Όπως σημείωσε, υπάρχουν αρκετές άλλες εταιρείες τεχνολογίας με πιο ελκυστικές επενδυτικές προοπτικές και με πελατειακή βάση που παρουσιάζει μεγαλύτερη διατηρησιμότητα.

Η Netflix επιχειρεί πλέον να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες της, τόσο μέσα από αλλαγές στη στρατηγική παραγωγής περιεχομένου όσο και με παρεμβάσεις στη διοικητική της δομή.

Αλλαγές στην ηγεσία και περικοπές 1.000 θέσεων εργασίας

Τη Δευτέρα, η Netflix ανακοίνωσε ότι ο επικεφαλής του κινηματογραφικού της τμήματος, Νταν Λιν, αποχωρεί από την εταιρεία.

Η εξέλιξη ακολούθησε μια ακόμη σημαντική αλλαγή στην ηγεσία, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα η Netflix αντικατέστησε την επικεφαλής περιεχομένου Μπέλα Μπατζάρια με τον Πίτερ Ράις, πρώην πρόεδρο της Walt Disney Television.

Παράλληλα, η εταιρεία σχεδιάζει να περικόψει περίπου 1.000 θέσεις εργασίας σε διαφορετικά τμήματα παγκοσμίως, με στόχο τον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών.

Για τους επενδυτές, πάντως, το βασικό πρόβλημα είναι ότι τα αποτελέσματα που ανακοινώνονται την Τρίτη δεν θα αποτυπώνουν ακόμη τον αντίκτυπο αυτών των αλλαγών.

Ακόμη και αν η διοίκηση παρουσιάσει ισχυρές προβλέψεις για τα έσοδα, αυτό ενδέχεται να μην αρκεί για να περιορίσει τον προβληματισμό σχετικά με την τηλεθέαση και την ενεργή συμμετοχή των χρηστών, σύμφωνα με την αναλύτρια του Bloomberg Intelligence, Γκίθα Ραγκανάθαν.

«Ένα ισχυρότερο πρόγραμμα περιεχομένου για το τέταρτο τρίμηνο θα μπορούσε να αναζωογονήσει την τηλεθέαση και τη διαφημιστική δραστηριότητα, αλλά οι επενδυτές θα θελήσουν αποδείξεις ότι η ενασχόληση των χρηστών μπορεί να βελτιωθεί χωρίς να εκτροχιαστεί η αύξηση των περιθωρίων κέρδους», ανέφερε σε σημείωμά της στις 19 Οκτωβρίου.

Η προσθήκη του Ράις, σύμφωνα με την ίδια, υποδηλώνει πιθανή στροφή προς πρωτότυπες παραγωγές υψηλότερης ποιότητας, ικανές να προκαλούν συζητήσεις και να προσελκύουν το ενδιαφέρον του κοινού, καθώς και υψηλότερες δαπάνες περιεχομένου το 2027.

Τι περιμένει η Wall Street από τα αποτελέσματα

Οι αναλυτές που παρακολουθούν τη Netflix αναμένουν ότι τα έσοδα του τρίτου τριμήνου θα παρουσιάσουν αύξηση 12%, στα 12,9 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Παράλληλα, τα κέρδη ανά μετοχή προβλέπεται να αυξηθούν κατά 39%, στα 0,82 δολάρια.

Το μικτό περιθώριο κέρδους εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 51%, ελαφρώς χαμηλότερα από το δεύτερο τρίμηνο.

Παρά την αρνητική χρηματιστηριακή πορεία, η Wall Street εξακολουθεί να διατηρεί συνολικά θετική στάση απέναντι στη μετοχή.

Η μέση τιμή-στόχος των αναλυτών διαμορφώνεται περίπου στα 92 δολάρια, υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου 32% μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Ωστόσο, το επενδυτικό κλίμα έχει επιδεινωθεί, καθώς δύο αναλυτές υιοθέτησαν τον τελευταίο μήνα αξιολογήσεις ισοδύναμες με σύσταση πώλησης.

Παρά την επιφυλακτικότητα, ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η Netflix βρίσκεται κοντά σε αλλαγή της δυναμικής της.

Οι αναλυτές της Oppenheimer, με επικεφαλής τον Τζέισον Χέλφσταϊν, αναγνώρισαν ότι η συνολική τηλεθέαση παραμένει αδύναμη.

Ωστόσο, εκτίμησαν ότι η ποιότητα του διαθέσιμου περιεχομένου έχει βελτιωθεί, κάτι που αντανακλάται στις ώρες θέασης ανά τίτλο που βρίσκεται στο Top 10 της πλατφόρμας.

Επιπλέον, ο αριθμός των συνεχειών δημοφιλών παραγωγών αναμένεται να αυξηθεί έως το τέλος του έτους.

Σε σημείωμά τους στις 14 Οκτωβρίου, οι αναλυτές επισήμαναν ότι οι αυξήσεις τιμών στις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν εφαρμοστεί εδώ και τρεις μήνες, καθώς και η αύξηση των διαφημιστικών χρεώσεων πριν από έναν μήνα, αναμένεται να ενισχύσουν τα έσοδα.

Ταυτόχρονα, οι πρόσφατες μειώσεις προσωπικού θα μπορούσαν να επιτρέψουν στην εταιρεία να διαθέσει περισσότερους πόρους στο μάρκετινγκ και στην παραγωγή περιεχομένου ή να συμβάλουν σε υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

Το στοίχημα του 2027 και οι νέες παραγωγές

Η διοίκηση της Netflix ενδέχεται να παρουσιάσει ορισμένες ενδείξεις για τις προσδοκίες της σχετικά με το 2027, αν και δεν αναμένεται να δώσει πλήρεις οικονομικές προβλέψεις, σύμφωνα με τον Μαρκ Μαχέινι (Mark Mahaney) της Evercore ISI.

Ο αναλυτής εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την πρόσφατη κυκλοφορία του East of Eden στην πλατφόρμα.

«Το East of Eden μάς φαίνεται ιδιαίτερα υποσχόμενο», ανέφερε σε σημείωμα προς πελάτες στις 16 Οκτωβρίου.

«Ο Στάινμπεκ επέστρεψε!», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον Αμερικανό συγγραφέα Τζον Στάινμπεκ (John Steinbeck), στο έργο του οποίου βασίζεται η παραγωγή.

Διαφήμιση: Έσοδα 3 δισ. δολαρίων το 2026;

Για ορισμένους επενδυτές, η ανάπτυξη των διαφημιστικών εσόδων ενδέχεται να είναι ακόμη σημαντικότερη από την πορεία της τηλεθέασης.

Η Αλίσια Ρις (Alicia Reese) της Wedbush εκτιμά ότι τα έσοδα της Netflix από διαφημίσεις βρίσκονται σε τροχιά διπλασιασμού, στα περίπου 3 δισ. δολάρια το 2026.

Η αναλύτρια υποστηρίζει ότι οι πρόσφατες αλλαγές στην εταιρεία θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τόσο τα προβλήματα ενασχόλησης των χρηστών όσο και την κατανομή των επενδυτικών δαπανών.

«Η Netflix προχωρά ενεργά σε αλλαγές που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα τηλεθέασης και να μεταφέρουν πόρους από τις υψηλές δαπάνες υποδομών σε πιο στοχευμένες επενδύσεις περιεχομένου», ανέφερε σε σημείωμά της στις 16 Οκτωβρίου.

Η ενίσχυση της διαφημιστικής δραστηριότητας θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στήριξης των εσόδων, καθώς η Netflix επιχειρεί να αυξήσει την αποδοτικότητα της πλατφόρμας χωρίς να βασίζεται αποκλειστικά στην αύξηση των συνδρομών.

Η αποτίμηση της Netflix στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2022

Ένα από τα βασικά επιχειρήματα υπέρ της μετοχής αφορά πλέον την αποτίμησή της.

Η Netflix διαπραγματεύεται σε επίπεδα χαμηλότερα από 19 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη των επόμενων 12 μηνών, καταγράφοντας τη χαμηλότερη σχετική αποτίμηση από το 2022.

Πρόκειται επίσης για σημαντική έκπτωση σε σύγκριση με τον μέσο δείκτη της τελευταίας δεκαετίας, που διαμορφώνεται στις 49 φορές τα κέρδη.

Η εικόνα αυτή εξηγεί γιατί ο Τζάστιν Πάτερσον (Justin Patterson) της KeyBanc Capital Markets θεωρεί ότι μεγάλο μέρος των αρνητικών προοπτικών έχει ήδη ενσωματωθεί στην τιμή της μετοχής.

«Το αρνητικό σενάριο για επιβράδυνση της ενασχόλησης των χρηστών και πιο περιορισμένη αύξηση των περιθωρίων κέρδους μπορεί να έχει ήδη προεξοφληθεί», ανέφερε σε σημείωμα στις 12 Οκτωβρίου.

«Πιστεύουμε ότι η διοίκηση γνωρίζει αυτά τα προβλήματα και αναμένουμε διορθωτικές κινήσεις στις επενδύσεις περιεχομένου και στην αναπροσαρμογή των δαπανών, ώστε να ενισχυθούν η ανάπτυξη, τα κέρδη και η δημιουργία αξίας», πρόσθεσε.

Για τη Netflix, επομένως, το κρίσιμο ζητούμενο δεν είναι μόνο να ανακοινώσει καλύτερα οικονομικά μεγέθη, αλλά να αποδείξει ότι μπορεί να ανακτήσει την προσοχή του κοινού, να παράγει νέες μεγάλες επιτυχίες και να διατηρήσει ταυτόχρονα την κερδοφορία της.

Οι υπόλοιπες εξελίξεις στον τεχνολογικό κλάδο

Στον ευρύτερο κλάδο τεχνολογίας, οι μετοχές των επτά μεγαλύτερων αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών, γνωστών ως Magnificent Seven, εμφανίζουν αποκλίνουσες επιδόσεις μέσα στο 2026, με την Apple να υπεραποδίδει σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρείες της ομάδας.

Παράλληλα, η εταιρεία υποδομών κέντρων δεδομένων Elice Inc. σημείωσε μεγάλη πτώση κατά το χρηματιστηριακό της ντεμπούτο, αναδεικνύοντας τις συνεχιζόμενες αμφιβολίες για το κατά πόσον η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να δικαιολογήσει τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων στον κλάδο.

Η Nscale Ltd., εταιρεία υπηρεσιών cloud computing για εφαρμογές AI, βρίσκεται σε συζητήσεις για την παροχή υπολογιστικής ισχύος στην Anthropic PBC, σε μια πιθανή συμφωνία αξίας περίπου 45 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις.

Η Intel Corp. ζήτησε από την αμερικανική Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) εξαίρεση από πρόσφατη απαγόρευση προηγμένων ρομποτικών συστημάτων ξένης κατασκευής, υποστηρίζοντας ότι χρειάζεται συνεχή πρόσβαση σε εξειδικευμένο εξοπλισμό κρίσιμο για την παραγωγή ημιαγωγών στις ΗΠΑ.

Στην Αυστραλία, η κυβέρνηση προετοιμάζεται να κινηθεί νομικά κατά των Facebook, TikTok και άλλων μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών για πιθανή μη συμμόρφωση με την πανεθνική απαγόρευση χρήσης social media από παιδιά κάτω των 16 ετών, σύμφωνα με δηλώσεις της υπουργού Επικοινωνιών Ανίκα Γουέλς.

Τέλος, ο όμιλος διαδικτυακών υπηρεσιών Sea Ltd. της Σιγκαπούρης ξεκινά νέα δραστηριότητα στον τομέα του cloud και εξετάζει την εισαγωγή του βραχίονα fintech στο χρηματιστήριο, επιδιώκοντας να ενισχύσει την ανάπτυξη και να αντιστρέψει τη σημαντική πτώση της μετοχής του.

Μετά το κλείσιμο της Wall Street, εκτός από τη Netflix, αναμένεται να ανακοινώσει αποτελέσματα και η Pegasystems.