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Από ένα παλιό εργοστάσιο στη Λάρισα, ένα πρώην σιδηρουργείο (αλουμινάδικο), το οποίο εξαγοράστηκε προ εξαετίας και μετατράπηκε σε hub τεχνολογίας, το Joist Innovation Park κατάφερε, μέσα σε μια τετραετία από την ίδρυσή του (2022-2026), να εξελιχθεί στον πρώτο ιδιωτικό και αυτοχρηματοδοτούμενο κόμβο ψηφιακής καινοτομίας στην Ελλάδα, με διεθνή εμβέλεια.

Την εποχή που βρισκόταν σε έξαρση η πανδημία, το 2020, μια ομάδα επιχειρηματιών και ερευνητών αποφάσισε να επενδύσει σε ένα εγκαταλελειμμένο βιομηχανικό κτίριο και από τότε ο χρόνος άρχισε να «δουλεύει» υπέρ του εγχειρήματος.

Το μοναδικό Πάρκο Καινοτομίας, όπως εξήγησε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλός του, Τάσος Βασιλειάδης, μαζί με στελέχη της διοικητικής ομάδας, επεκτείνει το δίκτυό του στην Ελλάδα και αναπτύσσεται πανευρωπαϊκά, ανοίγοντας νέους δρόμους για την εξέλιξη και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων.

Το Joist διευρύνει την πρόσβαση επιχειρήσεων και ερευνητικών ομάδων σε τεχνολογία, τεχνογνωσία, χρηματοδοτικές ευκαιρίες, αγορές, δικτύωση και εκπαιδευτικά προγράμματα, και εν ολίγοις ενισχύει τις διασυνδέσεις που χρειάζεται το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας, για να περάσει στο επόμενο στάδιο ανάπτυξής του.

Συνδέει μικρομεσαίες επιχειρήσεις και startups με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, παρόχους τεχνολογίας και επενδυτές, βοηθώντας τες να εντοπίσουν λύσεις για τις ανάγκες τους, να δοκιμάσουν νέες τεχνολογίες, να αναπτύξουν δεξιότητες και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες συνεργασίες και αγορές.

Συνδυάζει δε φυσικούς χώρους, υπηρεσίες, ψηφιακές πλατφόρμες και ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τοποθετούνται οι εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης και οι πρωτοβουλίες σε επίκαιρους τομείς όπως οι αμυντικές τεχνολογίες, η υγεία, η αγροδιατροφή και η ανάπτυξη ψηφιακών παιχνιδιών.

Το οικοσύστημά του συμπεριλαμβάνει ήδη περισσότερα από 7.000 μέλη σε 40 χώρες, πάνω από 4.000 υποστηριζόμενες επιχειρήσεις και οργανισμούς και άνω των 2.000 startups ή scaleups.

Στο ενεργητικό του καταγράφονται 230+ μεγάλες εκδηλώσεις την περίοδο 2022-2026, με 430+ Β2Β συναντήσεις, 30.000+ συμμετέχοντες, 86 εκθέτες, 70+ συνδιοργανώσεις, 160+ ομιλητές, με το μέσο ποσοστό ικανοποίησης να ανέρχεται σε 96,8%.

«Ξεκινήσαμε από τη Λάρισα γιατί πιστεύουμε στις δυνατότητες των ανθρώπων και των επιχειρήσεων της ελληνικής περιφέρειας. Σήμερα, μεταφέρουμε την εμπειρία και το μοντέλο του JOIST σε περισσότερες περιοχές της Ελλάδας και στην Ευρώπη. Στόχος μας είναι μια επιχείρηση, όπου κι αν βρίσκεται, να μπορεί να βρει την τεχνολογία, τη γνώση και τους συνεργάτες που χρειάζεται για να κάνει το επόμενο βήμα», δήλωσε χαρακτηριστικά, ανάμεσα σε άλλα, ο κ. Βασιλειάδης.

Το European Tech Embassy των Βρυξελλών

Στη Θεσσαλία το Joist πιστώνεται την πυροδότηση νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας, μέσω ενός κοινού περιφερειακού οικοσυστήματος και την ενίσχυση της Λάρισας ως κόμβου υγείας και ιατρικού τουρισμού, μέσω του Health Hub και μεγάλων διοργανώσεων.

Εκτός περιοχής, σε εθνικό επίπεδο η παρουσία του περιλαμβάνει Innovation Spaces, Future Tech Box και ισχυρές συνεργασίες σε διαφορετικά σημεία της Ελλάδας.

Στα ευρωπαϊκά δίκτυα, οι συνεργασίες με επιχειρήσεις, ερευνητικούς οργανισμούς και innovation ecosystems σε δεκάδες χώρες.

Διεθνής αναγνώρισή του θεωρείται το Future Tech Box στους 10 finalists του IASP Inspiring Solutions 2026, ενώ υπάρχει στην πόλη των Βρυξελλών η συμμετοχή του στην ιδρυτική ομάδα του European Tech Embassy (μαζί με τους UNKNOWN Group, ADRA, Urban Life και 28DIGITAL), το οποίο αναπτύσσεται ως μόνιμη βάση, όπου επιχειρήσεις, οργανισμοί, φορείς και κοινότητες μπορούν να αποκτήσουν παρουσία, να δημιουργήσουν συνεργασίες και να μετατρέψουν τις ευρωπαϊκές ευκαιρίες σε δράση.

«Σταθμός» στην πορεία του ήταν η απόκτηση φυσικής παρουσίας στην «καρδιά» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την αγορά ενός ιστορικού κτιρίου 1.500 τ.μ. (έτους κατασκευής 1904), ακριβώς δίπλα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.

Η ανάπτυξη του JOIST Innovation Space Ioannina στην πρωτεύουσα της Ηπείρου το 2024, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Συσκευασίας και Ασφάλειας στην Αγροδιατροφή, αποτέλεσε το πρώτο βήμα αυτής της επέκτασης. Ακολούθησε, το 2025, το JOIST Innovation Space Larissa.

Ο σχεδιασμός για την περίοδο 2026–2027 περιλαμβάνει νέα σημεία παρουσίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ευρώπη.

Στόχος είναι η ανάπτυξη ευέλικτων χώρων καινοτομίας, προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε περιοχής, που θα λειτουργούν ως σημεία πρόσβασης στις υπηρεσίες και στο δίκτυο του JOIST. Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται το Future TechBox, το οποίο συνδέει τις ανάγκες μιας επιχείρησης με εξατομικευμένες προτάσεις τεχνολογίας, υπηρεσιών, γνώσης και χρηματοδότησης.

Η ευρωπαϊκή διάσταση ενισχύεται μέσα από τη συνεργασία με το Sandyford Business District στην Ιρλανδία και τη συμμετοχή του JOIST ως ιδρυτικού εταίρου στο European Tech Embassy, στις Βρυξέλλες. Οι πρωτοβουλίες αυτές διευρύνουν το δίκτυο διεθνών συνεργασιών και τις δυνατότητες διασύνδεσης των ελληνικών επιχειρήσεων με ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας.

Defence, gaming, health, αγροδιατροφή

Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπήρξε, στον τομέα των αμυντικών τεχνολογιών, το Joist αναπτύσσει έναν εξειδικευμένο κόμβο (JOIST Defence Innovation Hub), που συνδέει startups, ΜμΕ, ερευνητικούς φορείς, επενδυτές και μεγάλες εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας.

Έμφαση δίνεται στις τεχνολογίες διττής χρήσης, δηλαδή σε λύσεις με πολιτικές και αμυντικές εφαρμογές, σε πεδία όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα αυτόνομα συστήματα, η θαλάσσια ασφάλεια και η κυβερνοάμυνα. Η δραστηριότητα περιλαμβάνει υποστήριξη στη δημιουργία κοινοπραξιών, στην αναζήτηση χρηματοδότησης και στην πρόσβαση σε νέες αγορές.

Παράλληλα, το Joist υποστηρίζει την ελληνική gaming κοινότητα, δημιουργώντας ευκαιρίες δικτύωσης, ανταλλαγής γνώσης και επαφής με τη διεθνή αγορά.

Στον τομέα της υγείας, το Joist φιλοξενεί την έδρα του Health Hub, του Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας για την Υγεία και το Φάρμακο, που λειτουργεί ως σημείο διασύνδεσης επιχειρήσεων, ερευνητικών φορέων, νεοφυών εταιρειών και επαγγελματιών του κλάδου.

έσα από δράσεις δικτύωσης (networking), εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες μεταφοράς τεχνογνωσίας, ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ έρευνας και επιχειρηματικότητας, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και υιοθέτηση καινοτόμων ψηφιακών λύσεων στον χώρο της υγείας και του φαρμάκου.

Στα ορόσημα του περιλαμβάνεται η συμμετοχή 9.000+ φαρμακείων σε πανελλαδική δράση ψηφιακής αναβάθμισης, μέσω της συνεργασίας με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.

Στην αγροδιατροφή, η δραστηριότητα περιλαμβάνει τη διασύνδεση επιχειρήσεων με τεχνολογικές λύσεις και εξειδικευμένη γνώση, με ιδιαίτερη έμφαση στην έξυπνη συσκευασία, μέσα από την παρουσία στα Ιωάννινα.

Στις συνεργασίες που ενδυναμώνουν το οικοσύστημά του, ανήκουν αυτές με τα ΒΕΑ, την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, Sandyford Business District στην Ιρλανδία.

Έσοδα 9 εκατ. ευρώ

Ο κύκλος εργασιών του Joist αναμένεται να κλείσει στα 9 εκατ. ευρώ από 16 πηγές εσόδων (π.χ. εκμίσθωση εξειδικευμένων χώρων, υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού προς ΜμΕ, χορηγίες εκδηλώσεων, εκπαιδευτικά προγράμματα, οι προμήθειες διαμεσολάβησης για την προσέλκυση ιδιωτικών και ευρωπαϊκών κεφαλαίων), η αρχική επένδυση άγγιξε τα 4,5 εκατ. ευρώ, και η μόνη κρατική ενίσχυση που έλαβε ήταν ένα ποσό 35-40.000 ευρώ από πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τη δημιουργία της εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-learning.

Ο κ.Βασιλειάδης θεωρεί ότι με αυτό τον τρόπο το Joist «προχώρησε πιο γρήγορα, ανεξάρτητα και διατήρησε την αυτονομία του, ως αυτοχρηματοδοτούμενη εταιρεία».

To Joist επενδύει σταθερά πάνω από 5%–7% του τζίρου του σε R&D, κατέχει μετοχικά ποσοστά στην ιστορική θερμοκοιτίδα I4G της Θεσσαλονίκης και σε spin-off εκπαιδευτικής ρομποτικής του ΑΠΘ.

Λανσάρει το μοντέλο Franchise / Pocket Size Innovation Parks («πάρκα καινοτομίας τσέπης»), σχεδιάζει νέα σημεία σε Αθήνα (σε συνεργασία με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας), Θεσσαλονίκη, Βόλο, Πάτρα και Ηράκλειο, την εγκατάσταση τουλάχιστον 5 νέων Future TechBoxes 2027 και επέκταση στα Δυτικά Βαλκάνια (Σερβία, Μαυροβούνιο, Κροατία) και την Τουρκία.

Ο CEO δεν απέκλεισε μελλοντική μεταφορά της έδρας στην Αθήνα εφόσον καταστεί αναγκαίο, ούτε το ενδεχόμενο μετοχικής εισόδου ισχυρού επενδυτή, καθώς το Joist δέχθηκε προσέγγιση από μεγάλες εταιρείες, αλλά ο ίδιος θεωρεί ότι το μέγεθος του είναι ακόμα μικρό.