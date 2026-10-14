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Την 1η Νοεμβρίου έβαλε στο κυβερνητικό ημερολόγιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως ημερομηνία-στόχο για την εφαρμογή του αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου απευθείας στην αντλία, δίνοντας από τη Λάρισα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα σε μια παρέμβαση με άμεσο αντίκτυπο στο κόστος παραγωγής και τη ρευστότητα των αγροτών.

Η ουσία της αλλαγής βρίσκεται στον τρόπο χορήγησης της φορολογικής ελάφρυνσης. Αντί οι παραγωγοί να καταβάλλουν αρχικά τον φόρο και να αναμένουν την επιστροφή του, επιδίωξη είναι να επωφελούνται κατά τον ανεφοδιασμό, περιορίζοντας έτσι τις πιέσεις στα διαθέσιμα κεφάλαιά τους.

Το μήνυμα δόθηκε κατά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με αντιπροσωπεία αγροτών στις Νέες Καρυές Λάρισας, λίγο πριν από τα εγκαίνια της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της METLEN Energy & Metals και του Ομίλου Καράτζη.

Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε τις πιέσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας με την αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον, επισημαίνοντας ότι η διάρκεια της κρίσης παραμένει άγνωστη.

«Ο διάλογος είναι διαρκής και ξεκινά νωρίς, έχουμε μια διεθνή κρίση που δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Είμαι εδώ να σας ακούσω και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι εκκρεμότητες και το ΟΣΔΕ

Το επόμενο βήμα αφορά την οριστικοποίηση των διαδικασιών που θα επιτρέψουν τη λειτουργία του νέου συστήματος, καθώς παραμένουν προς αποσαφήνιση οι τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής και ο τρόπος ελέγχου των δικαιούχων. Ο Πρωθυπουργός προσδιόρισε τον επιδιωκόμενο χρόνο έναρξης, χωρίς να παρουσιάσει ολοκληρωμένο μηχανισμό υλοποίησης.

Στη συζήτηση τέθηκαν επίσης τα προβλήματα του ΟΣΔΕ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να χαρακτηρίζει την αντιμετώπισή τους πρώτη προτεραιότητα. Πρόκειται για εκκρεμότητες που επηρεάζουν τη διαδικασία χορήγησης αγροτικών ενισχύσεων και, κατ’ επέκταση, τον οικονομικό προγραμματισμό των εκμεταλλεύσεων. Για το συγκεκριμένο ζήτημα δεν ανακοινώθηκε χρονοδιάγραμμα επίλυσης.

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