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Χιλιάδες απολύσεις, αλλά και μπόνους δεκάδων χιλιάδων δολαρίων για νέες προσλήψεις. Αυτή είναι η αντιφατική εικόνα που παρουσιάζει η αμερικανική αγορά εργασίας στον τεχνολογικό κλάδο, καθώς η επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) αναδιαμορφώνει τις ανάγκες των επιχειρήσεων και εκτοξεύει τη ζήτηση για εξειδικευμένους εργαζομένους.

Ενώ μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας περιορίζουν το προσωπικό τους, επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ή ενσωματώνουν εφαρμογές AI ανταγωνίζονται για την προσέλκυση μηχανικών και προγραμματιστών, προσφέροντας υψηλότερους μισθούς, μπόνους και πρόσθετες παροχές.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της νεοφυούς εταιρείας Serval, την οποία παρουσιάζει η Wall Street Journal. Αναζητώντας 100 μηχανικούς, η εταιρεία διαπίστωσε ότι οι παραδοσιακές αγγελίες δεν επαρκούσαν για την κάλυψη των θέσεων.

Έτσι, αποφάσισε να προσφέρει μπόνους πρόσληψης 30.000 δολαρίων, επιπλέον 30.000 δολάρια σε εργαζομένους που συστήνουν υποψηφίους οι οποίοι προσλαμβάνονται, καθώς και διακοπές αξίας 10.000 δολαρίων.

Όπως εξήγησε ο επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού της Serval, Κάρλος Λεζάμα, ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα έντονος, καθώς εταιρείες όπως η Anthropic και η OpenAI απορροφούν μεγάλο μέρος των διαθέσιμων ταλέντων.

Αυξήσεις έως 16,5% για εργαζομένους με τεχνολογικές δεξιότητες

Η αυξημένη ζήτηση δεν περιορίζεται στους ειδικούς που σχεδιάζουν προηγμένα μοντέλα AI. Επεκτείνεται και σε μηχανικούς λογισμικού που μπορούν να αξιοποιούν αποτελεσματικά τα νέα εργαλεία στην καθημερινή τους εργασία.

Σύμφωνα με την Payscale, ο τεχνολογικός κλάδος κατέγραψε τη μεγαλύτερη διάμεση μισθολογική αύξηση το τρίτο τρίμηνο, με 6,4%, έναντι 4,6% στη δημόσια διοίκηση, 4,3% στις υπηρεσίες αρχιτεκτονικής και μηχανικής και 4% στη μεταποίηση.

Σε συγκεκριμένες ειδικότητες, οι αυξήσεις ήταν ακόμη υψηλότερες. Οι μηχανικοί DevOps εισαγωγικού επιπέδου είδαν τις αποδοχές τους να ενισχύονται κατά 16,5%, ενώ στους υπεύθυνους εξυπηρέτησης πελατών δεύτερου επιπέδου η αύξηση έφτασε το 9,5%.

Ωστόσο, δεν επωφελούνται όλοι εξίσου. Έρευνα της Payscale έδειξε ότι το 56% των εργαζομένων θεωρεί πως αξίζει υψηλότερη αμοιβή λόγω των δεξιοτήτων AI που αποκτά, αλλά μόλις το 16% έχει λάβει αντίστοιχη αύξηση.

Η αλλαγή εργοδότη φέρνει περισσότερα χρήματα

Το μεγαλύτερο μισθολογικό όφελος φαίνεται να εξασφαλίζουν όσοι αποφασίζουν να αλλάξουν δουλειά.

Στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Ατλάντα δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι που μετακινούνται σε νέα θέση πετυχαίνουν υψηλότερες αυξήσεις από εκείνους που παραμένουν στον ίδιο εργοδότη.

Στον τεχνολογικό κλάδο, σύμφωνα με την Levels.fyi, οι νέες προσφορές εργασίας προβλέπουν διάμεσο βασικό μισθό 4% υψηλότερο για εισαγωγικές θέσεις, με τη διαφορά να φτάνει το 17% στα ανώτερα επίπεδα.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση του Βαλεντίνο Στολ, μηχανικού λογισμικού AI στο Νιου Τζέρσεϊ, ο οποίος εγκατέλειψε θέση με ετήσιες αποδοχές περίπου 260.000 δολαρίων για να ενταχθεί σε μικρότερη νεοφυή επιχείρηση με ακόμη καλύτερη αμοιβή. Λίγους μήνες αργότερα, εξασφάλισε και προαγωγή.

Η έκρηξη των data centers ανεβάζει και τα μεροκάματα

Η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί ευκαιρίες και εκτός των γραφείων των τεχνολογικών εταιρειών.

Η μαζική κατασκευή data centers και εργοστασίων ημιαγωγών ενισχύει τη ζήτηση για ηλεκτρολόγους, τεχνικούς και εργαζομένους στις κατασκευές.

Σύμφωνα με την ADP, όσοι αλλάζουν εργασία στον κατασκευαστικό κλάδο εξασφαλίζουν μισθολογικό πλεονέκτημα σχεδόν 11%, ενώ στη μεταποίηση το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 5,5%.

Στη Βόρεια Βιρτζίνια, όπου συγκεντρώνονται μεγάλα κέντρα δεδομένων, έμπειροι ηλεκτρολόγοι αμείβονται με περίπου 70 δολάρια την ώρα, έναντι βασικής συνδικαλιστικής αμοιβής 62 δολαρίων, χωρίς να υπολογίζονται πρόσθετες παροχές και υπερωρίες.

Το νέο παράδοξο της αγοράς εργασίας είναι ότι η ίδια τεχνολογία που συνδέεται με περικοπές προσωπικού δημιουργεί ταυτόχρονα εξαιρετικά ακριβοπληρωμένες θέσεις. Οι επιχειρήσεις αναζητούν εργαζομένους που μπορούν να αξιοποιήσουν άμεσα την AI και, αντί να περιμένουν να τους εκπαιδεύσουν, είναι διατεθειμένες να πληρώσουν περισσότερα για να τους αποκτήσουν.