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Σε μια κομβική αναδιάρθρωση της πολιτικής των αμοιβών του προχωρά το LinkedIn, ευθυγραμμιζόμενο με την ευρύτερη τάση της τεχνολογικής βιομηχανίας για αυστηρότερη αξιολόγηση και ενίσχυση της παραγωγικότητας.

Σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα της διοίκησης, το επαγγελματικό κοινωνικό δίκτυο που ανήκει στη Microsoft καταργεί τη σύνδεση των ετήσιων μπόνους με τα συνολικά οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, μετατοπίζοντας όλο το βάρος στην προσωπική απόδοση του κάθε εργαζομένου.

Μέχρι σήμερα, ο υπολογισμός των ετήσιων μπόνους βασιζόταν κατά 50% στην εταιρική απόδοση και κατά 50% στην ατομική συμβολή. Από το οικονομικό έτος 2027, η συνιστώσα της εταιρικής επίδοσης αποσύρεται πλήρως και οι ανταμοιβές τέλους έτους θα εξαρτώνται κατά 100% από την ατομική απόδοση. Η νέα αυτή πολιτική αφορά στο εταιρικό προσωπικό, ενώ εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στο τμήμα πωλήσεων που υπάγονται σε ειδικά προγράμματα προμηθειών, όπως αναφέρει το Business Insider.

Η Φιλοσοφία της Αμοιβής Βάσει Αντικτύπου

Στο εσωτερικό σημείωμα προς το προσωπικό, η διοίκηση του LinkedIn υπογραμμίζει ότι η αλλαγή αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία μιας πιο άμεσης και διαφανούς σύνδεσης μεταξύ της ατομικής προσπάθειας και των οικονομικών απολαβών. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, στον πυρήνα της εταιρικής κουλτούρας βρίσκεται η αρχή της αναγνώρισης του πραγματικού αντικτύπου που δημιουργεί κάθε στέλεχος.

Παρά την κατάργηση του εταιρικού δείκτη στον υπολογισμό, οι βασικοί στόχοι των μπόνους παραμένουν αμετάβλητοι, χωρίς ωστόσο να αποτελούν εγγυημένες πληρωμές. Η νέα δομή δίνει ουσιαστικά στους διευθυντές και τους προϊσταμένους μεγαλύτερη ευχέρεια και επιρροή, επιτρέποντάς τους να διαφοροποιούν αισθητά τις αμοιβές, ανταμείβοντας γενναιόδωρα όσους υπερβαίνουν τις προσδοκίες και περιορίζοντας τις απολαβές όσων υποαποδίδουν.

Η Πίεση για Κερδοφορία και το Νέο Τοπίο Big Tech

Η απόφαση αυτή δεν λαμβάνεται σε κενό χρόνου, αλλά ακολουθεί μια περίοδο συστηματικής δημοσιονομικής προσαρμογής για την πλατφόρμα. Ύστερα από ένα κύμα απολύσεων και τον δραστικό περιορισμό των δαπανών σε διαφημιστικές καμπάνιες, εκδηλώσεις και χώρους γραφείων, ο Διευθύνων Σύμβουλος του LinkedIn, Daniel Shapero, έχει καταστήσει σαφές ότι προτεραιότητα αποτελεί η αύξηση της κερδοφορίας και η διοχέτευση των πόρων σε κρίσιμες υποδομές, όπως η τεχνητή νοημοσύνη.

Η κίνηση του LinkedIn αντικατοπτρίζει μια γενικευμένη στροφή στον τομέα της τεχνολογίας, όπου η μητρική Microsoft αναμόρφωσε πρόσφατα το δικό της σύστημα αξιολόγησης για να καταστήσει σαφέστερες τις διακρίσεις μεταξύ των στελεχών. Απομακρυνόμενες από τα παραδοσιακά μοντέλα συλλογικής επιτυχίας, οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου αυξάνουν την πίεση για υψηλές επιδόσεις, καθιστώντας τις ατομικές ευθύνες τον πρωταρχικό καταλύτη για την επαγγελματική και οικονομική εξέλιξη των εργαζομένων.