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Πολλοί Αμερικανοί κρατούν σφιχτά τις θέσεις εργασίας τους σε μια αγορά εργασίας που παρουσιάζει έντονες ανισορροπίες, ένα φαινόμενο γνωστό ως «job hugging». Αυτή η προσκόλληση στην εργασία φαίνεται ότι επεκτείνεται ακόμη και στους διευθύνοντες συμβούλους.

Η εγκατάλειψη των προνομίων που συνοδεύουν τη θέση ενός CEO δεν είναι εύκολη υπόθεση: οι υψηλές αποδοχές, οι πρόσθετες παροχές, τα ιδιωτικά αεροσκάφη. Είναι ακόμη δυσκολότερη όταν η απομάκρυνση γίνεται χωρίς ιδιαίτερες διατυπώσεις, όπως συνέβη με τον Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia.

Η ταυτότητα και το κοινωνικό κύρος των κορυφαίων επιχειρηματικών στελεχών είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τον τίτλο που κατέχουν στην ανώτατη διοίκηση. Γι’ αυτό, οι πρώην διευθύνοντες σύμβουλοι μπορεί να χρειαστούν χρόνο για να αποδεχθούν τη νέα πραγματικότητα.

Ορισμένοι χρειάζονται περισσότερο χρόνο από άλλους, τουλάχιστον αν κρίνει κανείς από τα προφίλ τους στο LinkedIn.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Λοράν Φρεξ, πρώην διευθύνοντος συμβούλου του ελβετικού κολοσσού τροφίμων Nestlé, ο οποίος απομακρύνθηκε από την εταιρεία που παράγει τις σοκολάτες KitKat τον Σεπτέμβριο του 2025, επειδή δεν είχε γνωστοποιήσει μια ερωτική σχέση εντός του εργασιακού περιβάλλοντος.

Περισσότερους από έξι μήνες αργότερα, το προφίλ του στο LinkedIn εξακολουθούσε να τον εμφανίζει ως διευθύνοντα σύμβουλο, παρότι η Nestlé τού είχε ζητήσει να ενημερώσει την επαγγελματική του ιδιότητα.

Αντίθετα, όταν ο Πολ Χάντσον απομακρύνθηκε νωρίτερα φέτος από τη γαλλική φαρμακοβιομηχανία Sanofi, το προφίλ του στο LinkedIn ενημερώθηκε σχεδόν αμέσως, ώστε να αποτυπώνει την αλλαγή, μεταδίδει το Bloomberg.

Οι πρώην CEO που εξακολουθούν να εμφανίζονται επικεφαλής

Ο Φρεξ δεν είναι σε καμία περίπτωση ο μοναδικός πρώην επικεφαλής επιχείρησης που καθυστέρησε να ανανεώσει τη νέα επαγγελματική του πραγματικότητα στο LinkedIn.

Η πλατφόρμα έχει εξελιχθεί σε μέσο μέσω του οποίου οι επιχειρήσεις γνωστοποιούν δημόσια αλλαγές στην ηγεσία τους, ενώ οι διευθύνοντες σύμβουλοι τη χρησιμοποιούν για να ενισχύσουν τη δημόσια εικόνα τους.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ εξακολουθούσε να αναγράφει στο προφίλ του ότι είναι «CEO» της Nvidia έως τις 19 Νοεμβρίου, αν και πιθανότατα έχει αυτή την περίοδο σημαντικότερες προτεραιότητες από την ενημέρωση του ψηφιακού βιογραφικού του.

Η προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας και οικονομική διευθύντρια, Κολέτ Κρες, έχει ήδη ενημερώσει το δικό της βιογραφικό.

Άλλα στελέχη έχουν λιγότερες δικαιολογίες.

Ο Άσλεϊ Μπιουκάναν, πρώην διευθύνων σύμβουλος της αλυσίδας λιανικής Kohl’s, απολύθηκε πέρυσι, όταν το διοικητικό συμβούλιο διαπίστωσε ότι είχε κατευθύνει επιχειρηματικές συναλλαγές αξίας εκατομμυρίων δολαρίων προς πρόσωπο με το οποίο διατηρούσε προσωπική σχέση.

Ο Ρόντνεϊ ΜακΜάλεν, επί σειρά ετών επικεφαλής της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Kroger, παραιτήθηκε επίσης πέρυσι, έπειτα από έρευνα σχετικά με την προσωπική του συμπεριφορά.

Και οι δύο πρώην διευθύνοντες σύμβουλοι εξακολουθούν να εμφανίζονται στα προφίλ τους στο LinkedIn ως επικεφαλής των εταιρειών από τις οποίες έχουν αποχωρήσει.

Η περίπτωση Diageo και ο τίτλος που παρέμεινε στο LinkedIn

Ο Νικ Τζανγκιάνι αναβαθμίστηκε από οικονομικός διευθυντής σε προσωρινό διευθύνοντα σύμβουλο της βρετανικής εταιρείας αλκοολούχων ποτών Diageo πέρυσι, μετά την απομάκρυνση της επικεφαλής της, Ντέμπρα Κρου.

Ο Τζανγκιάνι θεωρήθηκε υποψήφιος για τη μόνιμη ανάληψη της ηγεσίας της εταιρείας που παράγει το ουίσκι Johnnie Walker.

Ωστόσο, τη θέση εξασφάλισε ο Ντέιβ Λιούις, πρώην επικεφαλής της Tesco, γνωστός για την εμπειρία του στην αναδιάρθρωση επιχειρήσεων.

Ο Τζανγκιάνι επέστρεψε στα καθήκοντα του οικονομικού διευθυντή, αλλά πρόκειται να αποχωρήσει και από αυτή τη θέση, αφού ο Λιούις επέλεξε μια πρώην συνεργάτιδά του από την Tesco για να αναλάβει τον συγκεκριμένο ρόλο το επόμενο έτος.

Παρότι, λοιπόν, ο Τζανγκιάνι βρίσκεται σε πορεία αποχώρησης, το προφίλ του στο LinkedIn εξακολουθούσε να τον εμφανίζει ως προσωρινό CEO, μέχρι την επικοινωνία του Bloomberg News με την εταιρεία την περασμένη εβδομάδα.

Ακόμη και όσοι αποχωρούν ομαλά κρατούν τον παλιό τίτλο

Ακόμη και οι επικεφαλής που εγκαταλείπουν τη θέση τους υπό ευνοϊκότερες συνθήκες μπορεί να καθυστερήσουν να αποχωριστούν τη διαδικτυακή επαγγελματική τους ταυτότητα.

Άλλωστε, όσοι έχουν φτάσει στην κορυφή της επιχειρηματικής ιεραρχίας ενδέχεται να μην έχουν ούτε τον χρόνο ούτε την ανάγκη να ενημερώσουν το LinkedIn τους.

Ο Αντρέ Καλαντζόπουλος μετακινήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στη θέση του προέδρου της Philip Morris International, της εταιρείας που παράγει τα τσιγάρα Marlboro, το 2021.

Ωστόσο, πέντε χρόνια αργότερα, το προφίλ του στο LinkedIn εξακολουθεί να τον παρουσιάζει ως διευθύνοντα σύμβουλο.

Εκπρόσωπος της εταιρείας εξήγησε ότι το προφίλ δημιουργήθηκε όταν ο Καλαντζόπουλος ήταν CEO, «ώστε να διακρίνεται η πραγματική του ταυτότητα από πιθανή κακόβουλη χρήση ή απόπειρες πλαστοπροσωπίας».

Πρόσθεσε ότι το προφίλ «δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ ενεργά ως δίαυλος επικοινωνίας» και ότι το βιογραφικό θα ενημερωθεί ώστε να εμφανίζει την τρέχουσα θέση του.

Ένας στους τέσσερις CEO καθυστερεί πάνω από τρεις μήνες

Σύμφωνα με ανάλυση της Revelio Labs, το 25% των ενημερώσεων στο LinkedIn σχετικά με την αποχώρηση διευθυνόντων συμβούλων εμφανίζεται περισσότερο από τρεις μήνες μετά την αναφερόμενη λήξη της απασχόλησής τους.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι το 9% χρειάζεται περισσότερο από έναν χρόνο για να ενημερώσει το προφίλ του.

Οι καθυστερήσεις αυτές είναι ελαφρώς μεγαλύτερες από εκείνες που καταγράφονται στους περισσότερους άλλους επαγγελματίες, σύμφωνα με τη Revelio.

Η ανάλυση περιλαμβάνει επίσης ιδρυτές που εκτελούν χρέη CEO και επικεφαλής μικρών επιχειρήσεων, όχι αποκλειστικά διευθύνοντες συμβούλους εισηγμένων εταιρειών.

Οι εργαζόμενοι κάθε επαγγελματικής βαθμίδας μπορεί να καθυστερούν να ενημερώσουν τα ψηφιακά βιογραφικά τους μετά την αποχώρησή τους από μια θέση, με τα αίτια να διαφέρουν, σύμφωνα με συμβούλους σταδιοδρομίας.

Ορισμένοι εξακολουθούν να βρίσκονται στη μισθοδοσία του προηγούμενου εργοδότη τους και να λαμβάνουν αποζημίωση αποχώρησης. Άλλοι επιθυμούν να προσελκύσουν υπευθύνους προσλήψεων που ενδέχεται να αναζητούν εργαζομένους οι οποίοι απασχολούνται ακόμη στην προηγούμενη εταιρεία τους.

Υπάρχουν επίσης όσοι δυσκολεύονται να διαχειριστούν το κοινωνικό στίγμα της απώλειας εργασίας ή ανησυχούν ότι τα αυτοματοποιημένα συστήματα προσλήψεων θα τους αξιολογήσουν αρνητικά επειδή δεν έχουν ενεργή επαγγελματική θέση.

Περισσότεροι από οκτώ εκατομμύρια άνθρωποι στις ΗΠΑ δηλώνουν διαθέσιμοι για εργασία προσθέτοντας στο προφίλ τους το πράσινο σήμα #OpenToWork.

Ωστόσο, ορισμένοι θεωρούν ότι η συγκεκριμένη ένδειξη αποπνέει απελπισία ή δημιουργεί την εντύπωση ότι ο επαγγελματίας δεν έχει ιδιαίτερη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Πότε πρέπει να ενημερώνεται το LinkedIn μετά την αποχώρηση

Ένας χρήσιμος γενικός κανόνας, σύμφωνα με συμβούλους σταδιοδρομίας, είναι ότι ο εργαζόμενος πρέπει να αναγνωρίζει δημοσίως την προηγούμενη επαγγελματική του ιδιότητα όσο το δυνατόν νωρίτερα και, σε κάθε περίπτωση, μέσα σε τρεις έως έξι μήνες από την αποχώρησή του.

«Το ερώτημα είναι: Τι θέλετε να επικοινωνεί το προφίλ σας στο LinkedIn προς την αγορά;», αναφέρει ο Τζάρετ Ριντ, ιδρυτής του PinkSlipped, μιας διαδικτυακής πλατφόρμας ενημέρωσης και κοινότητας για εργαζομένους που έχουν απολυθεί.

«Εάν αφιερώνετε χρόνο για να σκεφτείτε το επόμενο επαγγελματικό σας βήμα και προτιμάτε να παραμείνετε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μπορείτε να διατηρήσετε καταχωρισμένη την τρέχουσα εταιρεία σας».

Ωστόσο, προειδοποιεί ότι υπάρχει μια πρακτική την οποία δεν συνιστά.

«Αυτό που δεν θα πρότεινα είναι να συνεχίζετε να εμφανίζετε την εταιρεία ως εργοδότη σας για πολύ καιρό αφότου έχουν σταματήσει οι πληρωμές του μισθού σας. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει αμήχανες συζητήσεις».

«Job hugging»: Γιατί οι εργαζόμενοι δεν εγκαταλείπουν τις θέσεις τους

Η αύξηση της απασχόλησης στις ΗΠΑ επιταχύνθηκε τον Οκτώβριο, ωστόσο η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις από μήνα σε μήνα.

Παράλληλα, οι αυξήσεις των αποδοχών υπολείπονταν του πληθωρισμού κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους, καθιστώντας λιγότερο ελκυστική την αλλαγή εργοδότη.

Σύμφωνα με έρευνα της ιστοσελίδας αναζήτησης εργασίας Monster, σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι δήλωσαν ότι θα παρέμεναν στις σημερινές θέσεις τους για λόγους ασφάλειας ή σταθερότητας, ακόμη κι αν παρουσιαζόταν μια καλύτερη επαγγελματική ευκαιρία.

Την ίδια στιγμή, λιγότεροι διευθύνοντες σύμβουλοι αποχωρούν από τις θέσεις τους, σύμφωνα με ανάλυση της εταιρείας αναζήτησης ανώτατων στελεχών και συμβουλευτικών υπηρεσιών ηγεσίας Russell Reynolds Associates.

Βεβαίως, τα προφίλ των CEO μεγάλων επιχειρήσεων στο LinkedIn συχνά διαχειρίζονται τα τμήματα δημοσίων σχέσεων των εταιρειών. Έτσι, όταν ένας διευθύνων σύμβουλος αποχωρεί, ενδέχεται να μην υπάρχει πλέον κάποιος υπεύθυνος για την ενημέρωσή τους.

Επιπλέον, τα μεγαλύτερης ηλικίας επιχειρηματικά στελέχη μπορεί να μην έχουν αντιληφθεί πόσο σημαντικό έχει γίνει το LinkedIn τα τελευταία χρόνια στον χώρο της εργασίας και της διοίκησης επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη σύμβουλο σταδιοδρομίας Έιμι Φάιντ Ριβς.

Ωστόσο, είτε πρόκειται για έναν διευθύνοντα σύμβουλο είτε για έναν προγραμματιστή, η διατήρηση ανακριβών επαγγελματικών πληροφοριών μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην εικόνα του.

«Το να μη διατηρεί κανείς ακριβές το προφίλ του δημιουργεί αρνητική εντύπωση», επισημαίνει.

Και εξηγεί: «Το LinkedIn έχει εξελιχθεί στην κοινή γλώσσα των πληροφοριών για την επαγγελματική σταδιοδρομία».