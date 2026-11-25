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Στη σημερινή απαιτητική αγορά εργασίας, το LinkedIn έχει παύσει προ πολλού να λειτουργεί ως ένα απλό ψηφιακό βιογραφικό ή μια πύλη εύκολης υποβολής αιτήσεων.

Καθώς οι τακτικές των υπευθύνων προσλήψεων μετατοπίζονται από τις δημόσιες αγγελίες στην «αθόρυβη πρόσληψη» (quiet hiring) μέσω εξονυχιστικής αναζήτησης προφίλ, η διαρκής παρουσία στην πλατφόρμα έχει μετατραπεί σε απόλυτη αναγκαιότητα.

Ωστόσο, η αυξανόμενη πίεση προς τους εργαζόμενους να μετατραπούν σε «δημιουργούς περιεχομένου» τους σπρώχνει σε ένα αχαρτογράφητο πεδίο, όπου τα όρια μεταξύ προσωπικής προβολής, εταιρικής αφοσίωσης και επαγγελματικού ρίσκου γίνονται επικίνδυνα θολά, όπως αναφέρει το Business Insider.

Η πίεση για περιεχόμενο και το ρίσκο με την εργοδοσία

Χωρίς να έχουν λάβει καμία εκπαίδευση γύρω από τη δημόσια επικοινωνία, εκατομμύρια εργαζόμενοι καλούνται πλέον να χτίσουν το προσωπικό τους brand. Αυτή η ανάγκη όμως δημιουργεί συχνά σοβαρές τριβές με τους εργοδότες. Η προβολή δευτερεύοντων επαγγελματικών δραστηριοτήτων ή η έντονη τοποθέτηση σε θέματα του κλάδου εγείρει υποψίες στις διοικήσεις των εταιρειών σχετικά με το αν ο εργαζόμενος μοιράζει τον χρόνο του.

Την ίδια στιγμή, πολλοί χρήστες διστάζουν ακόμη και να αλληλεπιδράσουν με αναρτήσεις που αφορούν ευαίσθητα εργασιακά ζητήματα, όπως ο ηλικιακός ρατσισμός ή οι συνθήκες εργασίας φοβούμενοι ότι ένα απλό «like» θα παρερμηνευθεί από τους ανωτέρους τους. Έτσι, το LinkedIn μετατρέπεται σε ένα ναρκοπέδιο όπου η ανάγκη για δικτύωση συγκρούεται άμεσα με την εταιρική κουλτούρα και την εργασιακή ασφάλεια.

Η εισβολή της τεχνητής νοημοσύνης και η υποβάθμιση του περιεχομένου

Για να ξεπεράσουν το συγγραφικό μπλοκάρισμα και τον φόρτο της καθημερινότητας, αμέτρητοι επαγγελματίες κατέφυγαν στη λύση του AI. Τα αποτελέσματα υπήρξαν θεαματικά αλλά και καταστροφικά:

Έκρηξη τυποποιημένου περιεχομένου: Αναλύσεις έδειξαν ότι πάνω από το 30% των αναρτήσεων και σχεδόν το ένα τέταρτο των σχολίων δημιουργούνται πλέον εξ ολοκλήρου από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Απώλεια αυθεντικότητας: Η πλατφόρμα κατακλύστηκε από κοινότοπα, υπεραπλουστευμένα κείμενα και διδακτικές ιστορίες («broetry») που προκάλεσαν την έντονη δυσαρέσκεια και τη σάτιρα των χρηστών.

Εκνευρισμός στις προσλήψεις: Οι υπεύθυνοι προσλήψεων βρέθηκαν αντιμέτωποι με έναν κατακλυσμό από αιτήσεις και συνοδευτικές επιστολές φτιαγμένες με AI, οι οποίες στερούνταν εντελώς ατομικότητας.

Η αλλαγή στρατηγικής από το LinkedIn

Μπροστά στον κίνδυνο να μετατραπεί η ροή ειδήσεων σε έναν ψηφιακό «θόρυβο» χωρίς ουσία, το LinkedIn προχωρά σε δραστικές αλλαγές:

Αυστηρότεροι αλγόριθμοι: Καταργήθηκαν αυτοματοποιημένες λειτουργίες παραγωγής κειμένου και προστέθηκαν μηχανισμοί αναφοράς για κείμενα που θυμίζουν πρόχειρο AI.

Ποινή στην ορατότητα: Αναρτήσεις που επισημαίνονται ως τεχνητά παραχθείσες βλέπουν την ορατότητά τους να μειώνεται κατά 40% .

Εστίαση στην αυθεντική εξειδίκευση: Η πλατφόρμα επανασχεδιάζει τα εργαλεία της ώστε να προστατεύσει τις πραγματικές εμπειρίες και τις ουσιαστικές συζητήσεις μεταξύ επαγγελματιών.

Πώς διαμορφώνεται η επόμενη μέρα για την καριέρα σας

Σε αντίθεση με άλλα κοινωνικά δίκτυα όπου επιβραβεύεται ο εντυπωσιασμός, η πραγματική αξία στο LinkedIn βρίσκεται πλέον στη διακριτική και ουσιαστική παρουσία. Οι υπεύθυνοι προσλήψεων δεν αναζητούν απαραίτητα αυτοαποκαλούμενους «ηγέτες σκέψης» ούτε μετρούν τα εκατοντάδες likes. Αναζητούν απτές αποδείξεις δεξιοτήτων και πραγματική εξειδίκευση.

Το κλειδί για το μέλλον δεν είναι η καθημερινή δημοσίευση ανούσιων αναλύσεων μέσω AI, αλλά η διατήρηση ενός αυθεντικού, επαγγελματικού προφίλ που αναδεικνύει την πραγματική σας δουλειά χωρίς να εκθέτει την καριέρα σας σε ανώφελα ρίσκα.

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