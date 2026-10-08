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Την εκτίμηση ότι η ελληνική περιφέρεια θα αναπτυχθεί τα επόμενα χρόνια με ταχύτερους ρυθμούς από την Αθήνα, με αποτέλεσμα να μειωθεί το μερίδιο της πρωτεύουσας στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας, διατύπωσε ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, στο Συνέδριο «Διάλογοι για την Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη».

Σήμερα περίπου το μισό ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας παράγεται στην Αθήνα. Σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρόπουλο, η πρωτεύουσα θα εξακολουθήσει να αποτελεί το αδιαμφισβήτητο οικονομικό κέντρο της χώρας, ωστόσο η αναπτυξιακή δυναμική αναμένεται να ενισχυθεί περισσότερο στην περιφέρεια.

«Αν χρησιμοποιήσουμε ως κριτήριο την αύξηση του ΑΕΠ, θα αρχίσει να πέφτει το ποσοστό της Αθήνας. Θα έχουμε ισχυρότερη ανάπτυξη στην επαρχία», ανέφερε.

Η πρόβλεψη αυτή συνδέεται, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, με αλλαγές που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στην παραγωγική γεωγραφία της χώρας: τη σταδιακή απομάκρυνση της βιομηχανίας από την Αθήνα, τις προοπτικές σημαντικής ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα και την αποκέντρωση που έχει ήδη συντελεστεί στην ανώτατη εκπαίδευση.

Η βιομηχανία φεύγει από την Αθήνα

Η πρώτη μεγάλη αλλαγή αφορά τη βιομηχανία. Κατά τον κ. Θεοδωρόπουλο, η Αθήνα δεν διαθέτει πλέον σημαντική βιομηχανική παραγωγή, παρότι η εγκατάσταση των κεντρικών γραφείων πολλών επιχειρήσεων στην πρωτεύουσα μπορεί να δημιουργεί διαφορετική εικόνα στις σχετικές καταγραφές.

«Η Αθήνα δεν έχει μεγάλη βιομηχανία. Τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στην Αθήνα, αλλά ακόμη και τα Οινόφυτα είναι εκτός Αττικής. Υπάρχει μία ψευδής καταγραφή για το τι βρίσκεται πού», σημείωσε.

Η τάση, σύμφωνα με τον ίδιο, όχι μόνο δεν πρόκειται να αντιστραφεί αλλά αναμένεται να ενισχυθεί.

«Δεν έχει νόημα να υπάρχει βιομηχανία στην Αθήνα, εκτός από συγκεκριμένα προϊόντα μικρής διάρκειας ζωής. Η βιομηχανία δεν θέλει πια να έρθει στην Αθήνα. Δεν έχει βιομηχανικές περιοχές ούτε δυνατότητες επέκτασης χώρων», ανέφερε ο κ. Θεοδωρόπουλος.

Η τάση, σύμφωνα με τον ίδιο, όχι μόνο δεν πρόκειται να αντιστραφεί, αλλά αναμένεται να ενισχυθεί τα επόμενα χρόνια. «Η βιομηχανία έχει φύγει και θα φύγει ακόμη περισσότερο», εκτίμησε.

Ένας καθοριστικός παράγοντας που ευνοεί τη μετακίνηση της παραγωγής προς την περιφέρεια είναι η αγορά εργασίας. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ επισήμανε αφενός ότι «το κόστος του προσωπικού εκτός Αθηνών είναι χαμηλότερο» και αφετέρου ότι σε αρκετές περιφερειακές πόλεις υπάρχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τη Λαμία: «Η Λαμία είναι μία πόλη με υψηλή ανεργία. Εμείς χτίζουμε ένα εργοστάσιο στο οποίο θα χρειαστούμε 280-300 εργαζόμενους και έχουμε πάρει ήδη 600 βιογραφικά, χωρίς ακόμη να έχει τελειώσει το έργο, ενώ σε άλλες περιοχές ψάχνουν προσωπικό».

Παράλληλα, οι συνθήκες διαβίωσης και οι υποδομές στην περιφέρεια έχουν αλλάξει σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν. Όπως σημείωσε, «η σημερινή επαρχία έχει εξελιχθεί, υπάρχουν τα πάντα», ενώ η ανάπτυξη του οδικού δικτύου έχει φέρει τις περιφερειακές πόλεις πιο κοντά στην πρωτεύουσα.

Οι προοπτικές του πρωτογενούς τομέα

Δεύτερος παράγοντας που, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, αναμένεται να ενισχύσει περισσότερο την ανάπτυξη της περιφέρειας είναι ο πρωτογενής τομέας.

Πρόκειται για έναν κλάδο στον οποίο ο κ. Θεοδωρόπουλος βλέπει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια, μεταξύ άλλων χάρη στις δυνατότητες που δημιουργεί η τεχνολογία.

«Αυτή τη στιγμή η Αθήνα δεν έχει πρωτογενή τομέα, ο οποίος θα ανέβει πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια, γιατί έχει περιθώρια και η εξέλιξη της τεχνολογίας θα φέρει μεγάλη ανάπτυξη», ανέφερε.

Η αποκέντρωση έχει ήδη αρχίσει από τα πανεπιστήμια

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος στάθηκε και σε έναν ακόμη τομέα στον οποίο η αποκέντρωση έχει ήδη προχωρήσει: την ανώτατη εκπαίδευση.

Παρότι η Αθήνα συγκεντρώνει το Χρηματιστήριο, την κεντρική διοίκηση και μεγάλο μέρος των υπηρεσιών, η εικόνα στα πανεπιστήμια είναι διαφορετική.

«Στα πανεπιστήμια έχει γίνει σημαντική αποκέντρωση» τόνισε αναφέροντας ως παραδείγματα τα περιφερειακά πανεπιστημιακά κέντρα στο Ηράκλειο, την Πάτρα, τη Θεσσαλονίκη και την Κομοτηνή, κάνοντας λόγο για δομές υψηλού επιπέδου.

Η μετατόπιση οικονομικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας προς την περιφέρεια ενισχύεται, κατά τον ίδιο, και από τις διαφορετικές προτεραιότητες των νεότερων γενεών, που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα ζωής, καθώς και από τις δυνατότητες που προσφέρει πλέον η τεχνολογία.

Η εκτίμησή του, πάντως, δεν είναι ότι η Αθήνα θα πάψει να αναπτύσσεται ή ότι θα χάσει τη θέση της ως οικονομικό κέντρο της χώρας.

«Το ΑΕΠ θα αυξάνεται, αλλά στην περιφέρεια θα αυξάνεται περισσότερο», ανέφερε εκτιμώντας ότι «η Αθήνα είναι και θα παραμείνει το οικονομικό κέντρο της χώρας».

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