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Στην αντεπίθεση για την ακρίβεια περνούν η βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ευθύνες για την εικόνα που έχει διαμορφωθεί στην κοινωνία για τις επιχειρήσεις. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, αποκαλύπτοντας ότι έχει ήδη συναντηθεί με τους επικεφαλής μεγάλων τηλεοπτικών σταθμών, προτείνει τη συγκρότηση κοινού μετώπου με το οργανωμένο λιανεμπόριο και τους διαφημιζομένους για τη δημόσια υπεράσπιση των θέσεων της αγοράς. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (ΕΣΕ) κ. Γιάννης Μασούτης αποκαλύπτει ότι ο κλάδος έχει ζητήσει από το υπουργείο Ανάπτυξης να σταματήσει η δημοσιοποίηση των προστίμων στις επιχειρήσεις.

«Μια και είναι και ο κύριος Σπανάκης εδώ, πιστεύω ότι η κυβέρνηση έχει κάνει τα τελευταία χρόνια όλα τα λάθη που μπορούσε να κάνει για να έχει εξοργίσει τον καταναλωτή», ανέφερε ο κ. Θεοδωρόπουλος από το βήμα του 17ου συνεδρίου του ΙΕΛΚΑ. Λίγη ώρα νωρίτερα, ο νέος υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Βασίλης Σπανάκης είχε ευχαριστήσει τις επιχειρήσεις για τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, διαβεβαιώνοντάς τες ότι «βρισκόμαστε όλοι στην ίδια πλευρά του λόφου».

Το αφήγημα της ακρίβειας

Η συζήτηση των δύο επιχειρηματιών με τον δημοσιογράφο κ. Πλάτωνα Τσούλο είχε ξεκινήσει με αντικείμενο το ενεργειακό κόστος και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Πριν, όμως, ο συντονιστής περάσει στην επόμενη ερώτηση, ο πρόεδρος του ΣΕΒ ζήτησε τον λόγο για ένα διαφορετικό ζήτημα, με αφορμή τα ευρήματα που είχαν παρουσιαστεί νωρίτερα στο συνέδριο για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

«Υπάρχει ένα αφήγημα το οποίο παίζεται τα τελευταία χρόνια: οι κακοί έμποροι, η κακή βιομηχανία, τα κακά σούπερ μάρκετ», είπε, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ότι με τις αλλεπάλληλες νομοθετικές παρεμβάσεις και τους ελέγχους στα περιθώρια μικτού κέρδους καλλιεργεί την αντίληψη ότι οι επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται τον καταναλωτή και η πολιτεία είναι εκείνη που θα τον προστατεύσει.

Στο στόχαστρό του βρέθηκαν και τα τηλεοπτικά μέσα, καθώς, όπως υποστήριξε, ο καταναλωτής ακούει τέσσερις έως έξι φορές την ημέρα ότι οι επιχειρήσεις κερδοσκοπούν εις βάρος του. Αναγνώρισε, ωστόσο, ευθύνες και στην ίδια την επιχειρηματική κοινότητα, η οποία όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει φροντίσει να υπερασπιστεί δημόσια τον εαυτό της.

Αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε προηγηθεί συνάντηση στα γραφεία του ΣΕΒ με διευθύνοντες συμβούλους μεγάλων τηλεοπτικών σταθμών, στους οποίους είχε θέσει ευθέως το ζήτημα της κάλυψης της ακρίβειας, επικαλούμενος ακόμη και την εμπορική σχέση των επιχειρήσεων με τα κανάλια μέσω της διαφήμισης.

«Από τη δική μας διαφήμιση ζείτε ή είσαστε το μοναδικό παράδειγμα στην ιστορία που βρίζετε κάθε μέρα τον πελάτη σας;», ανέφερε ότι τους είχε πει.

Σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρόπουλο, η απάντηση που έλαβε ήταν να οργανωθούν οι επιχειρήσεις και να διαθέσουν ανθρώπους που θα μπορούν να συμμετέχουν στις τηλεοπτικές εκπομπές, παρουσιάζοντας τις δικές τους θέσεις.

Η πρόταση που κατέθεσε στο συνέδριο είναι να συντονιστούν ο ΣΕΒ, η ΕΣΕ και ο φορέας των διαφημιζομένων, να επιλέξουν και να εκπαιδεύσουν τρεις ή τέσσερις ανθρώπους που θα αναλάβουν αυτόν τον ρόλο. Στη διάθεσή τους, όπως είπε, υπάρχουν τα στοιχεία και οι έρευνες του ΙΕΛΚΑ, τα οποία σήμερα δεν αξιοποιούνται επαρκώς στον δημόσιο διάλογο.

Η τοποθέτησή του προκάλεσε την αντίδραση του κ. Τσούλου, ο οποίος έθεσε το ερώτημα εάν η ευθύνη των επιχειρήσεων περιορίζεται στην αδυναμία τους να υπερασπιστούν επικοινωνιακά τις θέσεις τους.

Τα πρόστιμα και το μαρούλι

Ο κ. Μασούτης άνοιξε ένα ακόμη μέτωπο με την κυβέρνηση, αυτό της δημοσιοποίησης των προστίμων που επιβάλλει το υπουργείο Ανάπτυξης. «Είχαμε ζητήσει από τον υπουργό Ανάπτυξης να μην ανακοινώνονται τα πρόστιμα, γιατί γρατζουνάνε τη φήμη των εταιρειών», ανέφερε, αμφισβητώντας μάλιστα τη δικαιοσύνη ορισμένων από αυτά.

Μετέφερε και έναν διάλογο που είχε με τον υπουργό Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκο, στον οποίο είχε επισημάνει ότι ένα πρόστιμο για την επιχείρηση έχει και μια άλλη διάσταση: «Είναι κόστος». Όπως υποστήριξε, πρόκειται για μία ακόμη επιβάρυνση, όπως εκείνη της ενέργειας ή της παραγωγής, η οποία συνδέεται με τις πληθωριστικές πιέσεις.

Παρομοίασε μάλιστα τη θέση στην οποία βρίσκονται σήμερα τα σούπερ μάρκετ με εκείνη των τραπεζών πριν από μερικά χρόνια, μεταφέροντας σχετική συζήτηση που είχε με φίλο του τραπεζίτη.

Κατά τον πρόεδρο της ΕΣΕ, η διαρκής επικέντρωση στις ανατιμήσεις έχει αλλάξει ακόμη και τα κριτήρια με τα οποία επιλέγει προϊόντα ο καταναλωτής. Ακόμη και στα χρόνια της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας, όπως υπενθύμισε, ο κλάδος συζητούσε για την καινοτομία, την ποιότητα, την ασφάλεια των προϊόντων και την πιστότητα στις μάρκες. Σήμερα, κατά την εκτίμησή του, ο καταναλωτής έχει εκπαιδευτεί να αναζητά την προσφορά. «Ποια είναι καλά προϊόντα; Τα πιο φθηνά», παρατήρησε.

Ο κ. Τσούλος αντέτεινε ότι είναι η οικονομική δυνατότητα του καταναλωτή που τον οδηγεί στα φθηνότερα προϊόντα, υπενθυμίζοντας τα ευρήματα της έρευνας που είχε παρουσιαστεί στο συνέδριο για τα νοικοκυριά των οποίων το εισόδημα επαρκεί μόλις για τις τρεις εβδομάδες του μήνα.

Ο κ. Μασούτης αναγνώρισε τα ευρήματα, έθεσε όμως ζήτημα κατανομής του διαθέσιμου εισοδήματος, επικαλούμενος τη ζήτηση για συναυλίες και ποδοσφαιρικούς αγώνες, αλλά και την αυξημένη κίνηση στους δρόμους παρά το κόστος των καυσίμων. «Από τη μια να λες ότι το μαρούλι ανέβηκε πέντε λεπτά κι από την άλλη να δίνει ο άλλος ένα εισιτήριο 200, 300 ευρώ να πάει σε μια συναυλία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συζήτηση παρενέβη ο κ. Θεοδωρόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι οι επιχειρήσεις έχουν κάθε λόγο να ενδιαφέρονται για την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, καθώς εάν ο καταναλωτής δεν έχει χρήματα, δεν θα μπορέσουν ούτε οι ίδιες να πουλήσουν. Αμφισβήτησε παράλληλα την αντίληψη περί γενικευμένης λειτουργίας καρτέλ στην ελληνική αγορά.

«Εάν ο κύριος Μασούτης αρχίσει αύριο το πρωί να ανεβάζει τις τιμές σαν τρελός, θα πάνε στα υπόλοιπα σούπερ μάρκετ. Αν εγώ ανεβάσω αύριο το πρωί τη σοκολάτα σαν τρελός, θα πάει να πάρει ο καταναλωτής κάτι άλλο», είπε. «Εμάς ο καταναλωτής μας είναι η περιουσία μας. Χωρίς αυτόν δεν ζούμε. Δεν υπάρχουμε αύριο. Το να μας λέει λοιπόν κάποιος ότι κάθε μέρα τον κλέβουμε, τρελαινόμαστε», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ αντιπαρέβαλε στην εικόνα αυτή τις επενδύσεις που έχουν πραγματοποιήσει οι επιχειρήσεις του κλάδου, αλλά και τις επιδόσεις της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εξαγωγές τροφίμων έχουν ξεπεράσει τα 12 δισ. ευρώ, ενώ για ορισμένα ελληνικά προϊόντα η ζήτηση είναι πλέον μεγαλύτερη από τις παραγωγικές δυνατότητες των επιχειρήσεων. «Δεν θέλουμε κάτι παραπάνω. Θέλουμε αυτό όμως που μας αξίζει», είπε, ζητώντας ουσιαστικά ένα rebranding της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Το άνοιγμα Σπανάκη

Σε διαφορετικό τόνο είχε κινηθεί νωρίτερα ο νέος υφυπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος προέταξε τη συνεργασία μεταξύ πολιτείας και επιχειρήσεων, χαρακτηρίζοντας τον πληθωρισμό κατά κύριο λόγο εισαγόμενο. Επικαλούμενος τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, σημείωσε ότι ο ετήσιος πληθωρισμός στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε στο 0,35% τον Οκτώβριο.

«Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού δεν σημαίνει αυτόματα επιστροφή των τιμών στα προηγούμενα επίπεδα. Σημαίνει ότι οι αυξήσεις περιορίζονται και ότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στην αγορά», υπογράμμισε.

Ενδεικτική των αλλαγών στην καταναλωτική συμπεριφορά, για τις οποίες έκανε λόγο στη συνέχεια και ο κ. Μασούτης, είναι η διείσδυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο υφυπουργός, αντιπροσώπευαν το 24,1% της αξίας των πωλήσεων το 2025.

Χωρίς να προαναγγείλει νέα μέτρα, ο κ. Σπανάκης διατήρησε στις προτεραιότητες του υπουργείου την εποπτεία της αγοράς και τη διασφάλιση ότι οι τιμές αντανακλούν τις πραγματικές συνθήκες κόστους και ανταγωνισμού, χωρίς αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις. Έδωσε επίσης έμφαση στη στενότερη σύνδεση της εγχώριας παραγωγής και μεταποίησης με τα ράφια των σούπερ μάρκετ, ώστε να περιοριστεί, όπου είναι εφικτό, η εξάρτηση από τις εισαγωγές.

Ενεργειακές επενδύσεις χωρίς αντίκρισμα

«Όλοι επενδύσαμε στο να παράγουμε ρεύμα. Ακριβώς αυτό που ζητήθηκε από την κυβέρνηση». Με αυτή τη φράση ο κ. Μασούτης περιέγραψε ένα ακόμη πεδίο στο οποίο οι δύο πρόεδροι εντοπίζουν αστοχίες της πολιτείας, τον ενεργειακό σχεδιασμό.

Όπως είπε, είναι κρίμα να έχουν διατεθεί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από τις επιχειρήσεις για την παραγωγή και την εξοικονόμηση ενέργειας, από σύγχρονα ψυγεία και φωτισμό LED μέχρι αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής, «και αυτό να μην το νιώθουμε όταν έρχεται ο λογαριασμός».

Ο κ. Θεοδωρόπουλος εντόπισε μία από τις βασικές αιτίες του προβλήματος στην καθυστέρηση των επενδύσεων σε συστήματα αποθήκευσης. Η φθηνή ενέργεια που παράγεται τις μεσημεριανές ώρες δεν μπορεί, όπως εξήγησε, να αποθηκευτεί σε επαρκείς ποσότητες ώστε να καλύψει τη ζήτηση τις πρώτες βραδινές ώρες, όταν οι τιμές ανεβαίνουν.

Ευθύνες καταλόγισε και στον σχεδιασμό της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρισμού, ο οποίος στηρίχθηκε στην παραδοχή ότι οι εθνικές αγορές είναι επαρκώς διασυνδεδεμένες. Στην πράξη, όπως ανέφερε, η Ελλάδα βρίσκεται σε μια ενεργειακή ζώνη που εκτείνεται από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία έως την Ουκρανία, με περιορισμένες δυνατότητες μεταφοράς ενέργειας από την Κεντρική Ευρώπη και πρόσθετες πιέσεις στη ζήτηση μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ ζήτησε επανασχεδιασμό της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του κόστους των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, υποστηρίζοντας ότι η ταχύτητα με την οποία προχώρησε η πράσινη μετάβαση δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη μέριμνα για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Η οικονομία δύο ταχυτήτων

Στις πιέσεις που δέχονται σήμερα οι ελληνικές επιχειρήσεις από το κόστος λειτουργίας έρχεται να προστεθεί η πρόκληση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία, κατά τους δύο προέδρους, αναδεικνύει μια διαχρονική αδυναμία της ελληνικής οικονομίας: το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε ο κ. Θεοδωρόπουλος, μόλις το 8,5% των ελληνικών επιχειρήσεων έχει ασχοληθεί σοβαρά με την τεχνητή νοημοσύνη, την ώρα που το 93% απασχολεί λιγότερους από εννέα εργαζομένους. Με αυτή τη διάρθρωση της οικονομίας θεωρεί εξαιρετικά δύσκολη τη σύγκλιση με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς δείκτες υιοθέτησης της νέας τεχνολογίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το μέγεθος μιας επιχείρησης αποτελεί από μόνο του ανυπέρβλητο εμπόδιο.

Ο κ. Μασούτης μίλησε για μια αγορά δύο ταχυτήτων, τασσόμενος υπέρ της συγκέντρωσης και των συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων. Χρησιμοποίησε ως παράδειγμα τη δική του αλυσίδα και τη δυνατότητα που έχουν μικρότερες επιχειρήσεις, μέσα από τη συνεργασία τους μαζί της, να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτοματισμούς, τεχνολογίες και οργανωτικές υποδομές στις οποίες δύσκολα θα μπορούσαν να επενδύσουν αυτόνομα.

Για τον κ. Θεοδωρόπουλο, πάντως, οι αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ μεγαλύτερες από εκείνες που επέφερε το Διαδίκτυο και συγκρίνονται μόνο με την έλευση του ηλεκτρισμού.

Ο ίδιος απευθύνθηκε εκ νέου στον κ. Σπανάκη, ζητώντας οι επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία, στην οικονομία και στην καθημερινότητα των πολιτών να βρεθούν στο επίκεντρο του πολιτικού διαλόγου ενόψει των εκλογών.

Στην παρατήρηση του συντονιστή ότι ένα τέτοιο θέμα δεν «πουλάει» πολιτικά, ο πρόεδρος του ΣΕΒ αντέδρασε: «Οι κοινωνίες χρειάζονται και ταγούς. Δεν γίνεται τα κόμματα να είναι πάντα followers».

Δεξιότητες και μισθοί

Το ερώτημα είναι κατά πόσο το εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να προετοιμάσει τους αυριανούς εργαζομένους για αυτές τις αλλαγές. Ο κ. Μασούτης θεωρεί ότι τα πανεπιστήμια έχουν ήδη μείνει πίσω, ζητώντας να σχεδιαστούν εκπαιδευτικά και μεταπτυχιακά προγράμματα με βάση τις ανάγκες που θα έχουν οι επιχειρήσεις τα επόμενα χρόνια, από την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι τη ρομποτική.

Ο κ. Θεοδωρόπουλος έθεσε και ζήτημα κοινωνικών προτύπων γύρω από την επαγγελματική αποκατάσταση, επισημαίνοντας ότι ένας ηλεκτρονικός, ένας ψυκτικός ή ένας μηχανικός μπορεί σήμερα να απολαμβάνει αποδοχές που πολλοί πτυχιούχοι πανεπιστημίων δεν μπορούν καν να φανταστούν. Παρ’ όλα αυτά, όπως παρατήρησε, η ελληνική οικογένεια εξακολουθεί να αποδίδει διαφορετικό κοινωνικό κύρος σε έναν δικηγόρο απ’ ό,τι σε έναν τεχνικό.

Κατά την εκτίμησή του, ολοένα και μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης των εργαζομένων θα πραγματοποιείται μέσα στις ίδιες τις επιχειρήσεις. Αποκάλυψε μάλιστα ότι ο ΣΕΒ, μετά τη δημιουργία της τεχνικής ακαδημίας του, προετοιμάζει συμφωνία και για επιχειρηματικά σεμινάρια.

Οι δύο πρόεδροι εμφανίστηκαν αισιόδοξοι για την επιστροφή Ελλήνων που εργάστηκαν στο εξωτερικό, με τον κ. Μασούτη να υπογραμμίζει ότι το μεγαλύτερο κέρδος για τις επιχειρήσεις βρίσκεται στην εμπειρία και την τεχνογνωσία που μεταφέρουν.

Μάλιστα, όταν προς το τέλος της συζήτησης ο συντονιστής αναφέρθηκε στη συνεχιζόμενη φυγή νέων στο εξωτερικό, ο κ. Θεοδωρόπουλος αντέδρασε έντονα, υποστηρίζοντας ότι εδώ και τρία χρόνια εκείνοι που επιστρέφουν στην Ελλάδα είναι περισσότεροι από όσους φεύγουν. «Ας βγούμε από αυτά τα κλισέ, ας δούμε μια άλλη χώρα, ας πιστέψουμε στον εαυτό μας, ας πάμε παρακάτω. Δεν είναι όλα μαύρα σε αυτόν τον τόπο», κατέληξε.