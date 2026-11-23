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Με εκπτώσεις που σε αρκετές περιπτώσεις θα φτάνουν το 25% σε περισσότερους από 300 κωδικούς προϊόντων επιχειρεί το υπουργείο Ανάπτυξης να περιορίσει το κόστος του φετινού χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, μέσω της πρωτοβουλίας «Γιορτές για Όλους».

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί από τις 18 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026, καλύπτοντας 25 κατηγορίες προϊόντων που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση κατά την εορταστική περίοδο.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Βασίλης Σπανάκης, στόχος είναι να προσφερθούν χαμηλότερες τιμές στους καταναλωτές για δύο εβδομάδες, σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία.

Ποια προϊόντα θα πωλούνται με έκπτωση

Στη λίστα των προϊόντων περιλαμβάνονται βασικά τρόφιμα, αλλά και είδη που συνδέονται άμεσα με τις χριστουγεννιάτικες αγορές.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται ελαιόλαδο, ζυμαρικά, σοκολατοειδή, μπισκότα, τσουρέκια, βασιλόπιτες, αναψυκτικά, σάλτσες, καφές, αυγά, γάλα, ξηροί καρποί και τυριά.

Για μεγάλο μέρος των συγκεκριμένων προϊόντων οι εκπτώσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 25%. Ωστόσο, στα κρέατα και στα γλυκά οι μειώσεις θα είναι μικρότερες, χωρίς να έχει ακόμη προσδιοριστεί το ακριβές ποσοστό.

«Δεν ζητάμε από τις εταιρείες να βάλουν χρήματα από την τσέπη τους. Ζητάμε για δύο εβδομάδες να συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, ώστε οι καταναλωτές να έχουν καλύτερες τιμές», ανέφερε ο κ. Σπανάκης.

Το υπουργείο έχει απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στις επιχειρήσεις, ενώ αναμένονται πρόσθετες ανακοινώσεις για τους κωδικούς που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Περισσότερα από 1.400 προϊόντα με μειωμένες τιμές

Το εορταστικό πρόγραμμα αποτελεί επέκταση της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης των Τιμών, στην οποία συμμετέχουν ήδη 1.140 κωδικοί προϊόντων, με μέση έκπτωση περίπου 7,2%.

Με την προσθήκη περισσότερων από 300 εορταστικών κωδικών, ο συνολικός αριθμός των προϊόντων που καλύπτονται από τις δύο δράσεις αναμένεται να ξεπεράσει τους 1.400, εφόσον διατηρηθούν οι υφιστάμενες συμμετοχές.

Όπως υπογράμμισε ο υφυπουργός, η επιδίωξη δεν είναι απλώς να συγκρατηθούν οι τιμές, αλλά να υπάρξουν πραγματικές μειώσεις στα ράφια κατά την περίοδο αυξημένης κατανάλωσης.

Έλεγχοι στην αγορά και πρόστιμα 13 εκατ. ευρώ

Παράλληλα με τις παρεμβάσεις στις τιμές, το υπουργείο Ανάπτυξης συνεχίζει τους ελέγχους για την αντιμετώπιση παραβάσεων στην αγορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Σπανάκης, μέσα στο 2026 έχουν πραγματοποιηθεί 33.000 έλεγχοι και έχουν εξεταστεί 25.250 καταγγελίες, ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ανέρχονται σε 13 εκατ. ευρώ, με ποσοστό είσπραξης 98%.

«Ξέρουμε ότι θα έχουμε δυσκολίες. Όμως δεν θα σταματήσουμε να λαμβάνουμε πρωτοβουλίες», σημείωσε.

Το πρόγραμμα «Γιορτές για Όλους» θα έχει προσωρινό χαρακτήρα, με διάρκεια δύο εβδομάδων, ενώ προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί εάν κάποια από τις μειώσεις τιμών θα διατηρηθεί μετά το τέλος της εορταστικής περιόδου.