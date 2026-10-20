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Νέες συμβάσεις συνολικής αξίας περίπου 45 εκατ. ευρώ εξασφάλισε η Theon International Plc ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αμυντική αγορά. Οι συμφωνίες αφορούν την προμήθεια συστημάτων νυχτερινής όρασης σε δύο ευρωπαϊκά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη ζήτηση για εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας από τις συμμαχικές ένοπλες δυνάμεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, οι συμβάσεις τελούν υπό την αίρεση των τελικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών, ενώ οι πρώτες παραδόσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός του 2026.

Οι νέες αναθέσεις έρχονται σε μια περίοδο αυξημένων αμυντικών δαπανών και επιτάχυνσης των εξοπλιστικών προγραμμάτων στην Ευρώπη, με την THEON να επιδιώκει να αξιοποιήσει τη ζήτηση για προηγμένα συστήματα νυχτερινής όρασης.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, οι συγκεκριμένες συμφωνίες ενισχύουν τη θέση της στη διεθνή αγορά, αναδεικνύοντας τόσο τις τεχνολογικές δυνατότητές της όσο και την ικανότητά της να ανταποκρίνεται σε παραγγελίες μεγάλης κλίμακας.

Παράλληλα, η THEON διευρύνει τη συμμετοχή της στα προγράμματα εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ενόπλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ.

Ο Philippe Mennicken, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και Business Development Director της THEON, υπογράμμισε ότι οι νέες συμβάσεις αντανακλούν την ισχυρή ζήτηση για συστήματα νυχτερινής όρασης στις χώρες της Συμμαχίας.

«Οι αναθέσεις αυτές αντανακλούν την ισχυρή ζήτηση για συστήματα Νυχτερινής Όρασης στις χώρες του ΝΑΤΟ και ενισχύουν περαιτέρω την ηγετική θέση της THEON στην παγκόσμια αγορά συστημάτων Νυχτερινής Όρασης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συνέχεια, εκτιμώντας ότι η εταιρεία βρίσκεται σε ευνοϊκή θέση για να αξιοποιήσει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

«Αναμένουμε περαιτέρω επιτάχυνση των νέων παραγγελιών προς το τέλος του έτους και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2027», σημείωσε, συνδέοντας τις προοπτικές αυτές με τη συνήθη εποχικότητα των παραγγελιών αλλά και τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις.