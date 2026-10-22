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Με επιτυχία ολοκλήρωσε ο όμιλος Titan την πρόσθετη έκδοση ομολογιών ύψους 150 εκατ. ευρώ, μέσω της θυγατρικής Titan Global Finance Plc, αυξάνοντας το συνολικό ανεξόφλητο ποσό της υφιστάμενης ομολογιακής σειράς από 350 εκατ. σε 500 εκατ. ευρώ.

Οι τίτλοι έχουν επιτόκιο 3,5%, λήγουν στις 4 Φεβρουαρίου 2031 και εκδόθηκαν με πιστωτικό περιθώριο 100 μονάδων βάσης πάνω από το mid-swap. Κατά τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών, η ζήτηση προσέγγισε το τριπλάσιο του επιδιωκόμενου ποσού.

Η ανακοίνωση της Titan:

Ο Όμιλος TITAN, κορυφαία διεθνής, καθετοποιημένη εταιρία στον κλάδο των δομικών υλικών για κατασκευές και υποδομές, με πιστοληπτική αξιολόγηση BBB- (Σταθερή προοπτική) από την S&P Global Ratings και BB+ (Θετική προοπτική) από τη Fitch Ratings, ανακοινώνει ότι η θυγατρική του Titan Global Finance Plc (ο «Εκδότης») ολοκλήρωσε με επιτυχία, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, πρόσθετη έκδοση ύψους €150 εκ. των ομολογιών της ύψους €350 εκ., με επιτόκιο 3,500%, εγγύηση της Titan SA και λήξη στις 4 Φεβρουαρίου 2031.

Οι νέες ομολογίες θα ενοποιηθούν και θα αποτελούν ενιαία σειρά με τις ομολογίες ύψους €350 εκ., επιτοκίου 3,500%, που εξέδωσε η Titan Global Finance Plc στις 4 Φεβρουαρίου 2026, ανεβάζοντας το συνολικό ανεξόφλητο ποσό της σειράς σε €500 εκ. Οι ομολογίες είναι εγγυημένες από την Titan SA, ενώ η έκδοση πραγματοποιήθηκε με πιστωτικό περιθώριο 100 μονάδων βάσης πάνω από το επιτόκιο αναφοράς mid-swap (οι «Ομολογίες»).

Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης του βιβλίου προσφορών, οι εντολές άγγιξαν σχεδόν το τριπλάσιο του επιδιωκόμενου ποσού, ενώ η ζήτηση παρέμεινε ισχυρή έως την οριστικοποίηση των όρων της έκδοσης, παρά τους πιο απαιτητικούς όρους. Η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, ενώ ο Εκδότης θα υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή των Ομολογιών στο Euronext Dublin για διαπραγμάτευση στο Global Exchange Market (GEM), την αγορά που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας.

Οι BNP PARIBAS και HSBC ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και οι AXIA, Eurobank, National Bank of Greece και Piraeus Bank ενεργούν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) σε σχέση με τη διάθεση των Ομολογιών.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής αποτελεί σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ευελιξίας του Ομίλου και την υλοποίηση της στρατηγικής του. Το επίτευγμα αυτό ενισχύει την αναπτυξιακή πορεία και τον ισχυρό ισολογισμό του Ομίλου, στηρίζοντας παράλληλα τον στόχο του για κορυφαίες αποδόσεις και μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας.

Ο Γιάννης Ιωάννου, Group CFO, δήλωσε: «Η ισχυρή ζήτηση για την έκδοση αυτή αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών στον Όμιλο TITAN και έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης απόκτησης αξιολόγησης σε επενδυτική βαθμίδα. Η συναλλαγή ενισχύει περαιτέρω τη χρηματοοικονομική μας ευελιξία και στηρίζει την πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής TITAN Forward 2029, καθώς και την επίτευξη των αναπτυξιακών μας στόχων.»