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Στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά της Αττικής προχωρά η INTERBETON, μέλος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, μέσω της εξαγοράς των εταιρειών «ΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΠΕΠΠΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» και «ΠΕΠΠΑΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε.».

Ειδικότερα σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση: «Η INTERBETON Δομικά Υλικά Α.Ε., μέλος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας για την εξαγορά της εταιρίας «ΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΠΕΠΠΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» και της θυγατρικής της «ΠΕΠΠΑΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε.».

Η συμφωνία ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική του Ομίλου για ανάπτυξη και περαιτέρω καθετοποίηση στις βασικές αγορές όπου δραστηριοποιείται. Θα ενισχύσει το δίκτυο ετοίμου σκυροδέματος της INTERBETON στην Αττική με την προσθήκη τριών μονάδων παραγωγής, διευρύνοντας τη γεωγραφική κάλυψη με μεγαλύτερη εγγύτητα στους πελάτες.

Η συμφωνία τελεί υπό την αίρεση έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Ο Σέργιος Σαραφόπουλος, Γενικός Διευθυντής ΤΙΤΑΝ Ελλάδας, ανέφερε σχετικά: «Προχωρούμε σε μια στρατηγική επένδυση για την INTERBETON και τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ. Η επικείμενη εξαγορά θα διευρύνει την παρουσία μας στην αναπτυσσόμενη αγορά της Αττικής, συμβάλλοντας στην υποστήριξη σημαντικών έργων υποδομής, εμπορικής και οικιστικής ανάπτυξης. Η συμφωνία αυτή προστίθεται στις επενδύσεις για την καθετοποίηση των δραστηριοτήτων μας την τελευταία τριετία, ενισχύοντας την εφοδιαστική μας αλυσίδα σε ολόκληρη τη χώρα.».