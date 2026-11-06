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Στα 150 εκατ. ευρώ, από 100 εκατ. ευρώ προηγουμένως, ανεβάζει ο όμιλος ΤΙΤΑΝ τον στόχο σωρευτικών οικονομικών οφελών από το πρόγραμμα PRIME έως το 2029, επιταχύνοντας τις παρεμβάσεις για τον περιορισμό του κόστους και τη βελτίωση της κερδοφορίας του. Η αναβάθμιση κατά 50% έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι πιέσεις στην αμερικανική αγορά περιορίζουν τα περιθώρια κέρδους, αναγκάζοντας τη διοίκηση να προσαρμόσει τις προβλέψεις της για το 2026 και να προετοιμάσει αυξήσεις τιμών στις ΗΠΑ από τις αρχές του επόμενου έτους.

Κατά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ομίλου, κ. Μαρσέλ Κομπούζ, εξήγησε ότι η πρόοδος του προγράμματος και οι πρόσθετες δυνατότητες εξοικονόμησης που έχουν εντοπιστεί επιτρέπουν την αύξηση του στόχου. Το PRIME αποτελεί βασικό μέρος της στρατηγικής Forward 2029, συγκεντρώνοντας παρεμβάσεις στην παραγωγή, στην ενέργεια, στις προμήθειες και στην καθημερινή λειτουργία των μονάδων, με παράλληλη αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών και τεχνητής νοημοσύνης.

Ήδη στο εννεάμηνο του 2026 τα οικονομικά οφέλη του προγράμματος ανήλθαν σε 40 εκατ. ευρώ, ενώ η διοίκηση εκτιμά ότι θα φτάσουν τα 60 εκατ. ευρώ έως το τέλος της χρονιάς. Όπως διευκρίνισε ο οικονομικός διευθυντής, κ. Γιάννης Ιωάννου, από τα 40 εκατ. ευρώ τα 32 εκατ. ευρώ προέρχονται από εξοικονομήσεις κόστους και τα υπόλοιπα 8 εκατ. ευρώ από τιμολογιακές παρεμβάσεις και επιβαρύνσεις καυσίμων. Στο σκέλος της ψηφιοποίησης εντάσσεται και η πρόσφατη στρατηγική επένδυση στην αμερικανική Command Alkon, που δραστηριοποιείται στην τεχνολογία για τον κλάδο των δομικών υλικών.

Οι προβλέψεις

Παρά την πρόοδο του PRIME, η αύξηση της κερδοφορίας δεν ακολουθεί φέτος τον ρυθμό των πωλήσεων. Για το σύνολο του 2026 ο ΤΙΤΑΝ προβλέπει αύξηση του κύκλου εργασιών σε υψηλό μονοψήφιο ποσοστό και του EBITDA σε μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό, αναθεωρώντας την εκτίμηση του Ιουλίου, όταν προσδοκούσε ότι η λειτουργική κερδοφορία θα αυξανόταν ταχύτερα από τις πωλήσεις.

Στο εννεάμηνο οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 8,8%, στα 2,19 δισ. ευρώ, αλλά το EBITDA ενισχύθηκε μόλις κατά 1,7%, στα 481,7 εκατ. ευρώ. Σε συγκρίσιμη βάση μάλιστα υποχώρησε κατά 2%, καθώς η θετική πορεία στην Ελλάδα, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο αντιστάθμισε μόνο εν μέρει τις πιέσεις στις ΗΠΑ.

Η διοίκηση περιορίζει και τις προβλεπόμενες επενδυτικές δαπάνες για το 2026, κοντά στα 300 εκατ. ευρώ, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 300–350 εκατ. ευρώ. Ο κ. Κομπούζ ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι πρόκειται για προσεκτικότερη διαχείριση του κόστους και της ρευστότητας και όχι για αναβολή αναπτυξιακών επενδύσεων.

Οι ΗΠΑ και το 2027

Αυξήσεις τιμών κατά 12 δολάρια ανά τόνο τσιμέντου έχει ήδη ανακοινώσει ο ΤΙΤΑΝ στην αμερικανική αγορά, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027. Αντίστοιχες αναπροσαρμογές προγραμματίζονται στο έτοιμο σκυρόδεμα και στην ιπτάμενη τέφρα, ενώ μικρότερες προβλέπονται στα αδρανή υλικά. Το ζητούμενο είναι πόσο από αυτές τις αυξήσεις θα περάσει τελικά στην αγορά, καθώς η ζήτηση για κατοικίες παραμένει υποτονική.

Στις ΗΠΑ, από τις οποίες προέρχεται περισσότερο από το μισό του κύκλου εργασιών του ομίλου, το EBITDA υποχώρησε κατά 11,4% στο εννεάμηνο. Η αδύναμη αγορά κατοικίας στη Φλόριντα, το υψηλότερο ενεργειακό κόστος και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες επιβάρυναν τα αποτελέσματα, μαζί με δύο προβλήματα παραγωγής. Η εκτεταμένη προγραμματισμένη συντήρηση του δεύτερου τριμήνου είχε επίπτωση 6-7 εκατ. δολαρίων, ενώ η απρόβλεπτη διακοπή λειτουργίας μονάδων άλεσης στο Roanoke της Βιρτζίνια κόστισε στο τρίτο τρίμηνο περίπου 60.000 τόνους παραγωγής και επιπλέον 6 εκατ. δολάρια.

Για το 2027, ο κ. Κομπούζ περιμένει αρχικά συνθήκες παρόμοιες με τις φετινές, με πιθανή βελτίωση της αγοράς κατοικίας στο δεύτερο εξάμηνο. Δεν θεωρεί όμως απαραίτητη μια άμεση ανάκαμψη της οικοδομής για να βελτιωθούν τα περιθώρια κερδοφορίας. Πέρα από τις αυξήσεις τιμών, ο όμιλος στηρίζεται σε παρεμβάσεις στις μεταφορές, στα καύσιμα και στην ενέργεια, που ήδη αποφέρουν περίπου 20 εκατ. δολάρια ετησίως στις αμερικανικές δραστηριότητες, με στόχο τα 50 εκατ. δολάρια έως το 2029.

Στήριγμα προσφέρουν και τα έργα υποδομών, κυρίως όμως οι επενδύσεις σε data centers. Στη Βιρτζίνια, σύμφωνα με τον κ. Κομπούζ, ο ΤΙΤΑΝ καλύπτει περίπου το 50% της ζήτησης σκυροδέματος για τα συγκεκριμένα έργα, έχοντας επενδύσει σε φορητές μονάδες παραγωγής που εγκαθίστανται απευθείας στα εργοτάξια. Πρόκειται για μια δραστηριότητα που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τις πωλήσεις του ομίλου στην περιοχή του Mid-Atlantic.

Οι εξαγορές

Στις τρεις εξαγορές που πραγματοποίησε φέτος, επενδύοντας περίπου 700 εκατ. ευρώ σε ΗΠΑ, Τουρκία και Γαλλία, στηρίζει επίσης ο ΤΙΤΑΝ τις προσδοκίες για αύξηση της κερδοφορίας του. Η συνεισφορά τους στο EBITDA έφτασε τα 28 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο και αναμένεται να ανέλθει στα 45 εκατ. ευρώ για το σύνολο του 2026, με προοπτική να ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ έως το 2029. Μάλιστα, ο τελευταίος στόχος δεν περιλαμβάνει τα πρόσθετα οφέλη από τη σχεδιαζόμενη δεύτερη γραμμή παραγωγής της Tracim.

Στην αμερικανική Keystone, το περιθώριο EBITDA έχει ήδη αυξηθεί από περίπου 10% κατά την εξαγορά στο 16% στο τέλος του τρίτου τριμήνου, όπως αποκάλυψε ο κ. Κομπούζ. Η βελτίωση συνδέεται με παρεμβάσεις στην αξιοπιστία της παραγωγής, στην αξιοποίηση πρώτων υλών και στη λειτουργία του δικτύου, με στόχο ετήσιες συνέργειες άνω των 30 εκατ. δολαρίων έως το 2029. Για να επιτευχθούν, πάντως, θα χρειαστούν και πρόσθετες εργασίες συντήρησης και επενδύσεις στο εργοστάσιο.

Στην Τουρκία, η Tracim αναμένεται να συνεισφέρει περίπου 25 εκατ. ευρώ στο φετινό EBITDA, ενώ προχωρά η επένδυση για δεύτερη γραμμή παραγωγής δυναμικότητας 2,5 εκατ. τόνων. Ήδη εκτελούνται εργασίες στα σιλό τσιμέντου και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή της γραμμής. Η πρόσθετη δυναμικότητα προορίζεται τόσο για την αναπτυσσόμενη αγορά της Κωνσταντινούπολης όσο και για εξαγωγές, μεταξύ άλλων προς τις ΗΠΑ.

Ενεργειακές επενδύσεις

Με τις ενεργειακές δαπάνες που μπορεί να επηρεάσει ο όμιλος να ξεπερνούν τα 350 εκατ. ευρώ, ο ΤΙΤΑΝ επιταχύνει τις επενδύσεις για τον περιορισμό της εξάρτησής του από τα συμβατικά καύσιμα. Σχεδιάζει να διαθέσει περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ μέσα στην επόμενη πενταετία για την επέκταση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων, από την επεξεργασία αποβλήτων μέχρι την προσαρμογή του εξοπλισμού των εργοστασίων.

Ο στόχος είναι το ποσοστό υποκατάστασης των συμβατικών καυσίμων να αυξηθεί από περίπου 20% σήμερα σε 53% έως το 2029–2030. Ο κ. Κομπούζ υπολόγισε ότι η εξέλιξη αυτή μπορεί να αποφέρει πρόσθετο οικονομικό όφελος 122 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας περιορισμού του ενεργειακού κόστους.

Στην Ελλάδα, το εργοστάσιο Καμαρίου έχει ήδη πετύχει ποσοστό υποκατάστασης 80% σε έναν κλίβανο, ενώ οι σχετικές επενδύσεις στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2026. Στην Tracim, το ποσοστό έχει αυξηθεί από το μηδέν στο 15% μέσα στους πρώτους μήνες μετά την εξαγορά, με στόχο να διπλασιαστεί.

Στην ίδια τουρκική μονάδα προχωρά και η κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 100 MW, που αναμένεται να λειτουργήσει το δεύτερο τρίμηνο του 2027 και, σύμφωνα με τη διοίκηση, να ενισχύσει την ετήσια κερδοφορία κατά 12–14 εκατ. δολάρια. Παράλληλα, εξετάζονται επενδύσεις σε συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ώστε να περιοριστεί η έκθεση στις διακυμάνσεις των τιμών.

Το iFESTOS

Στην περίπτωση του μεγάλου έργου δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα iFESTOS στην Ελλάδα, πάντως, το χρονοδιάγραμμα παραμένει ανοιχτό. Ο κ. Κομπούζ ξεκαθάρισε ότι η χρηματοδοτική ολοκλήρωση δεν αναμένεται ούτε το 2026 ούτε το 2027, καθώς το ρυθμιστικό πλαίσιο δεν έχει ακόμη ωριμάσει.

Ο ΤΙΤΑΝ βρίσκεται σε συζητήσεις με την ελληνική κυβέρνηση για τη δημιουργία μηχανισμού συμβάσεων επί διαφοράς για τον άνθρακα, ενώ πρέπει να αποσαφηνιστούν οι όροι και το κόστος μεταφοράς και υποθαλάσσιας αποθήκευσης του CO₂. Μέχρι να ξεκαθαρίσουν αυτά τα ζητήματα, οι δαπάνες για το έργο διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα.

«Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαιουχικών δαπανών, εφόσον το έργο έχει τα οικονομικά χαρακτηριστικά που θα μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε, θα πραγματοποιηθεί μετά το 2029», ανέφερε ο κ. Κομπούζ.