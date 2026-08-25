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Στα 70 ευρώ διατηρεί η Citi την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Titan, επαναλαμβάνοντας τη σύσταση «Buy», καθώς εκτιμά ότι ο όμιλος διαθέτει τις προϋποθέσεις για να συνεχίσει την ισχυρή του πορεία και κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Με βάση την τιμή των 49,82 ευρώ στις 19 Αυγούστου, η τιμή-στόχος συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 40,5%. Αν συνυπολογιστεί η εκτιμώμενη μερισματική απόδοση 2,3%, η Citi τοποθετεί την αναμενόμενη συνολική απόδοση στο 42,8%.

Η επενδυτική τράπεζα στηρίζει τη θετική της στάση στην οργανική αύξηση των όγκων, στη θετική τιμολογιακή δυναμική και στις συνέργειες από τις πρόσφατες εξαγορές. Η διοίκηση της Titan στοχεύει σε υψηλό μονοψήφιο ρυθμό αύξησης των πωλήσεων για το σύνολο του έτους και σε ακόμη ταχύτερη αύξηση των EBITDA, συνοδευόμενη από διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους.

Η Citi προβλέπει για το 2026 αύξηση εσόδων κατά 10,2% και EBITDA κατά 13,6%, με βελτίωση του περιθωρίου κατά περίπου 70 μονάδες βάσης. Παράλληλα, οι νέες εξαγορές αναμένεται να συνεισφέρουν 45-50 εκατ. ευρώ στα EBITDA του 2026, ενώ οι πρωτοβουλίες περιορισμού του κόστους εκτιμάται ότι θα αποφέρουν τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Σημαντικό στήριγμα αποτελεί και η γεωγραφική διασπορά του ομίλου. Η Citi διαπιστώνει ανθεκτική ζήτηση στις ΗΠΑ, ισχυρή δραστηριότητα υποδομών στην Ελλάδα, βελτίωση των συνθηκών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ισχυρή εγχώρια ζήτηση σε Αίγυπτο και Τουρκία.

Η αποτίμηση των 70 ευρώ προκύπτει από μοντέλο DCF και sum-of-the-parts. Η Citi υπολογίζει επιχειρηματική αξία 79,2 ευρώ ανά μετοχή, από την οποία αφαιρεί 9,2 ευρώ ανά μετοχή για καθαρό χρέος, συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις και δικαιώματα μειοψηφίας.

Στο θετικό σενάριο της έκθεσης, μάλιστα, η μετοχή θα μπορούσε να φθάσει τα 78,20 ευρώ, ενώ στο αρνητικό σενάριο η αποτίμηση υποχωρεί στα 46,20 ευρώ. Βασικοί κίνδυνοι για το επενδυτικό story παραμένουν μια επιβράδυνση της κατασκευαστικής αγοράς των ΗΠΑ, οι εξελίξεις στην Αίγυπτο και ενδεχόμενη επιδείνωση της κερδοφορίας και του ισολογισμού.

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