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Έξι μήνες μετά την έναρξη της διαδικασίας ένταξης ελληνικών επιχειρήσεων στην πλατφόρμα της, η Trendyol ανακοινώνει τη συμπλήρωση των πρώτων 1.000 συνεργαζόμενων ελληνικών επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις αυτές διαθέτουν, συνολικά, περίπου 1,5 εκατομμύριο προϊόντα, διευρύνοντας σημαντικά τις επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους οι Έλληνες καταναλωτές.

Η επίτευξη αυτού του ορόσημου επιβεβαιώνει την ολοένα και μεγαλύτερη σημασία που αποκτά για την Trendyol η ελληνική αγορά, στο πλαίσιο της παρουσίας της στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Σήμερα, η Ελλάδα αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της εταιρείας στην περιοχή, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 20% της συνολικής επιχειρηματικής δραστηριότητάς της. Παράλληλα, ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι και τα στοιχεία σχετικά με την πιστότητα των καταναλωτών, καθώς το 70% των Ελλήνων πελατών πραγματοποίησε περισσότερες από μία παραγγελίες μέσω της πλατφόρμας Trendyol κατά το τελευταίο έτος.

«Το γεγονός ότι 1.000 ελληνικές επιχειρήσεις επέλεξαν να ενταχθούν στην πλατφόρμα της Trendyol μέσα σε μόλις έξι μήνες, αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό επίτευγμα για εμάς και αναδεικνύει τη διαρκώς αυξανόμενη δυναμική της πλατφόρμας στην ελληνική αγορά. Η Ελλάδα έχει εξελιχθεί, σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε μία από τις βασικές αγορές μας στην περιοχή και είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι, ολοένα και περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις εμπιστεύονται την Trendyol για τη διάθεση των προϊόντων τους. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να διευρύνουμε το δίκτυο των συνεργαζόμενων τοπικών επιχειρήσεων, προσφέροντάς τους, ανεξαρτήτως μεγέθους, πρόσβαση σε ένα ευρύτερο καταναλωτικό κοινό, καθώς και τα απαραίτητα εργαλεία για την ανάπτυξη των διαδικτυακών τους πωλήσεων», δήλωσε η Irem Yılandil, Head of International Expansion του Ομίλου Trendyol.

Black Friday

Με αφορμή την επερχόμενη καμπάνια Black Friday της Trendyol, μεταξύ 27 Νοεμβρίου και 2 Δεκεμβρίου, οι ελληνικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην πλατφόρμα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ένταξής τους, την καταχώριση των προϊόντων τους και την προετοιμασία των προσφορών τους ενόψει της καμπάνιας.

Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή θα διαδραματίσουν και οι δημιουργοί περιεχομένου. Η Trendyol συνεργάζεται ήδη με περισσότερους από 2.200 influencers στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στη σύνδεση προϊόντων και brands με το ελληνικό κοινό και ενισχύοντας περαιτέρω την αναγνωρισιμότητα της πλατφόρμας.

Η Trendyol ιδρύθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 2010 και έκτοτε έχει εξελιχθεί σε μία από τις κορυφαίες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου παγκοσμίως. Η πλατφόρμα συνδέει περισσότερους από 250.000 εμπόρους και brands με πάνω από 40 εκατομμύρια πελάτες, μέσω εφαρμογών στην τοπική γλώσσα σε Τουρκία, Γερμανία, Αζερμπαϊτζάν, Χώρες του Κόλπου, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και αλλού.