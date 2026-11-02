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Τα 12,3 εκατ. ευρώ που εμφανίζει στο ταμείο της η Βιολάντα, παρά την καθίζηση των πωλήσεών της μετά τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα, αποτελούν ίσως το πιο ηχηρό στοιχείο των νέων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

Και αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στη σημερινή συγκυρία, καθώς εννέα μήνες μετά την τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, τα ερωτήματα για το μέλλον της μπισκοτοβιομηχανίας παραμένουν. Θα καταφέρει να ανακτήσει την παραγωγή και τις πωλήσεις της; Θα χρειαστεί πρόσθετη χρηματοδότηση ή ακόμη και αλλαγή ιδιοκτησίας;

Μέσα από τους αριθμούς και τις προβλέψεις που δημοσιοποιεί, η διοίκηση του Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη επιχειρεί να δείξει ότι διαθέτει τα οικονομικά περιθώρια να διαχειριστεί την κρίση και να επαναφέρει την εταιρεία στην προηγούμενη τροχιά της.

Η εικόνα κάθε άλλο παρά εύκολη είναι.

Οι πωλήσεις της Βιολάντα υποχώρησαν κατά 43,7% στο πρώτο οκτάμηνο του 2026, ενώ η VitaFree, η δεύτερη μπισκοτοβιομηχανία του επιχειρηματία, καταγράφει πτώση περίπου 53%. Οι υλικές ζημιές από την έκρηξη υπολογίζονται προσωρινά σε 10 εκατ. ευρώ, το 2026 αναμένεται ζημιογόνο και το τελικό κόστος των ασφαλιστικών και δικαστικών εκκρεμοτήτων παραμένει άγνωστο.

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, η διοίκηση προβάλλει τη ρευστότητα, τον περιορισμένο τραπεζικό δανεισμό και την αποκατάσταση μέρους της παραγωγικής δυναμικότητας. Ο στόχος που θέτει είναι συγκεκριμένος: επιστροφή στην κερδοφορία μέσα στο 2027 και σταδιακή ανάκτηση των μεριδίων αγοράς έως τα μέσα της ίδιας χρονιάς. Πρόκειται για προβλέψεις της ίδιας της εταιρείας, οι οποίες μένει να επιβεβαιωθούν.

Όλα αυτά εξελίσσονται σε μια περίοδο κατά την οποία η οργή για την τραγωδία δεν έχει καταλαγιάσει. Η αποφυλάκιση του Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη προκάλεσε αντιδράσεις, οι οικογένειες των πέντε εργαζομένων περιμένουν απαντήσεις και η δικαστική διερεύνηση για τις συνθήκες της έκρηξης συνεχίζεται.

Ο ίδιος δεν υπήρξε ποτέ ένας αποστασιοποιημένος μέτοχος. Δημιούργησε τη Βιολάντα ξεκινώντας από έναν μικρό φούρνο και διατήρησε προσωπικά τα ηνία της καθώς η εταιρεία εξελισσόταν σε μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές μπισκοτοβιομηχανίες. Αυτή η συγκέντρωση της διοίκησης στο πρόσωπό του αποκτά ιδιαίτερη σημασία και στη δικαστική υπόθεση, όπου εξετάζεται, μεταξύ άλλων, τι γνώριζε για τα προβλήματα ασφάλειας που φέρονται να συνδέονται με τη φονική έκρηξη. Ο ίδιος αμφισβητεί τις κατηγορίες και η απόδοση ευθυνών παραμένει υπό κρίση.

Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης παραμένει πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος τόσο της Βιολάντα όσο και της VitaFree. Η έκθεση διαχείρισης της πρώτης φέρει μάλιστα την υπογραφή του στις 2 Σεπτεμβρίου 2026, την επομένη της αποφυλάκισής του. Σε αυτήν αποτυπώνονται οι εκτιμήσεις της διοίκησης για την επόμενη ημέρα της επιχείρησης.

Το μήνυμα

Στο τέλος Αυγούστου η Βιολάντα εμφανίζει ταμειακά διαθέσιμα 12,32 εκατ. ευρώ και τραπεζικό δανεισμό μόλις 1,21 εκατ. ευρώ. Οι εμπορικές απαιτήσεις της διαμορφώνονται σε 7,17 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές σε 6,16 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για μια εικόνα που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλη απώλεια εσόδων, ανάγκες αποκατάστασης της παραγωγής και οικονομικές υποχρεώσεις που δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί στο σύνολό τους. Τα διαθέσιμα δεν αποτελούν από μόνα τους εγγύηση για την επόμενη ημέρα. Δείχνουν, ωστόσο, ότι η Βιολάντα διαθέτει σημαντικά χρηματοοικονομικά αποθέματα για να διαχειριστεί τις συνέπειες της κρίσης.

Η ίδια η διοίκηση, στην έκθεσή της, εκτιμά ότι η χρηματοοικονομική θέση, η διαθέσιμη ρευστότητα, οι ασφαλιστικές καλύψεις και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη συνέχιση της παραγωγής επαρκούν για να διασφαλίσουν τη λειτουργία της εταιρείας στο προβλεπτό μέλλον.

Μετά την τραγωδία, η συζήτηση για την επόμενη ημέρα της Βιολάντα περιλαμβάνει αναπόφευκτα ερωτήματα για την αντοχή της, την ανάγκη νέων κεφαλαίων και το ενδεχόμενο αναζήτησης επενδυτή. Οι οικονομικές καταστάσεις δεν αποκλείουν κάποια μελλοντική επιχειρηματική επιλογή. Δίνουν, όμως, μια εικόνα που δεν παραπέμπει σε άμεση χρηματοδοτική ασφυξία, με τη διοίκηση να εμφανίζεται αποφασισμένη να στηρίξει την ανάκαμψη στις δικές της οικονομικές δυνάμεις.

Η αφετηρία αυτής της αντοχής βρίσκεται στην προηγούμενη χρήση. Το 2025 η Βιολάντα πραγματοποίησε πωλήσεις 43,29 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 14,5%, και καθαρά κέρδη 3,83 εκατ. ευρώ. Τα EBITDA έφτασαν τα 6,51 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 31,3 εκατ. ευρώ. Από τη λειτουργική της δραστηριότητα προέκυψαν ταμειακές ροές περίπου 5,75 εκατ. ευρώ, με την εταιρεία να πραγματοποιεί επενδύσεις 1,49 εκατ. ευρώ και να περιορίζει περαιτέρω τον τραπεζικό της δανεισμό.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πολιτική διανομής κερδών. Παρότι η Βιολάντα αύξησε την καθαρή κερδοφορία της το 2025, τα μερίσματα που καταβλήθηκαν μέσα στη χρονιά περιορίστηκαν σε 310.575 ευρώ, έναντι 1,62 εκατ. ευρώ το 2024. Η μείωση ξεπερνά το 80%, με το μεγαλύτερο μέρος των κερδών να παραμένει στην εταιρεία. Τα συγκεκριμένα ποσά αφορούν τις καταβολές που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε χρήση και όχι απαραίτητα διανομές από τα κέρδη της ίδιας χρονιάς.

Η ανάπτυξη του 2025 είχε και έντονη εξαγωγική διάσταση. Οι διεθνείς πωλήσεις αυξήθηκαν σχεδόν 40%, στα 10,28 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το ένα τέταρτο του συνολικού τζίρου. Η παραγωγή έφτασε τους 9.809 τόνους και τα προϊόντα της εταιρείας είχαν παρουσία σε περισσότερα από 6.500 σημεία πώλησης στο εξωτερικό.

Οι απώλειες

Η έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου ανέτρεψε αυτή την πορεία. Η καταστροφή μέρους των εγκαταστάσεων, η απώλεια εξοπλισμού και αποθεμάτων και οι περιορισμοί στη λειτουργία της παραγωγής είχαν άμεσο αντίκτυπο στις πωλήσεις.

Στο πρώτο οκτάμηνο του 2026 ο τζίρος περιορίστηκε στα 16,62 εκατ. ευρώ, από 29,50 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η διαφορά φτάνει τα 12,88 εκατ. ευρώ, με την πτώση να διαμορφώνεται στο 43,7%.

Η μείωση των πωλήσεων συνοδεύτηκε από αντίστοιχη υποχώρηση των αγορών πρώτων υλών και εμπορευμάτων, κατά 44,3%. Τα έξοδα, ωστόσο, περιορίστηκαν πολύ λιγότερο, κατά 10,2%, στα 8,40 εκατ. ευρώ, από 9,35 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας την πίεση που δέχεται η λειτουργία της επιχείρησης.

Η καθίζηση δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στην αντίδραση των καταναλωτών. Η Βιολάντα αντιμετώπισε πραγματική απώλεια παραγωγικής δυνατότητας, με αποτέλεσμα να περιοριστεί η διαθεσιμότητα προϊόντων. Οι οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν αναλυτικά στοιχεία που να επιτρέπουν τον διαχωρισμό της επίδρασης των παραγωγικών περιορισμών από εκείνη της εμπορικής ζήτησης.

Η διοίκηση εκτιμά ότι το 2026 θα ολοκληρωθεί με καθαρές ζημιές, κυρίως λόγω της καταστροφής και των έκτακτων επιβαρύνσεων. Παράλληλα, προβλέπει ότι η λειτουργική δραστηριότητα θα παραμείνει κερδοφόρα.

Η παραγωγή

Το μεγαλύτερο επιχειρησιακό στοίχημα είναι η αποκατάσταση της παραγωγής. Σύμφωνα με την έκθεση διαχείρισης, η απώλεια των κατεστραμμένων εγκαταστάσεων περιόρισε αρχικά την παραγωγική δυναμικότητα κατά περίπου 20%, ενώ πρόσθετη μείωση προήλθε από τη διακοπή λειτουργίας της πληγείσας μονάδας κατόπιν εντολών των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η αναστολή εξακολουθούσε να ισχύει κατά την ημερομηνία σύνταξης της έκθεσης, στις 2 Σεπτεμβρίου 2026.

Για να καλύψει μέρος των απωλειών, η διοίκηση προχώρησε στη λειτουργία νέας παραγωγικής μονάδας, στην επαναλειτουργία του δεύτερου εργοστασίου της VitaFree και στην αξιοποίηση εναλλακτικών παραγωγικών δυνατοτήτων.

Με αυτές τις παρεμβάσεις, σύμφωνα πάντοτε με την επίσημη έκθεση, η παραγωγική δυναμικότητα είχε αποκατασταθεί περίπου στο 70% των επιπέδων πριν από την έκρηξη. Ο σχεδιασμός προβλέπει περαιτέρω ανάκαμψη, με στόχο να φτάσει περίπου στο 80% μέσα στο 2027.

Η πλήρης επαναφορά, επομένως, δεν περιλαμβάνεται στις συγκεκριμένες προβλέψεις της διοίκησης για το επόμενο έτος. Παρ’ όλα αυτά, το επιχειρηματικό σχέδιο τοποθετεί στα μέσα του 2027 τη σταδιακή ανάκτηση των μεριδίων αγοράς, μέσα από ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας και προσαρμογή της παραγωγής στη ζήτηση.

Το στοίχημα έχει ιδιαίτερη σημασία και για τις εξαγωγές. Με διεθνείς πωλήσεις που είχαν ξεπεράσει τα 10 εκατ. ευρώ πριν από την τραγωδία, η Βιολάντα καλείται να διατηρήσει τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει στο εξωτερικό, την ώρα που προσπαθεί να αποκαταστήσει την παρουσία της στην εγχώρια αγορά.

Η VitaFree

Το πλήγμα έχει επεκταθεί και στη δεύτερη μπισκοτοβιομηχανία του επιχειρηματικού σχήματος, τη VitaFree, παρότι οι εγκαταστάσεις της δεν υπέστησαν άμεσες ζημιές από την έκρηξη.

Το 2025 η εταιρεία είχε πραγματοποιήσει πωλήσεις 8,02 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 12,1%. Η κερδοφορία της, πάντως, είχε ήδη περιοριστεί, με τα καθαρά κέρδη να υποχωρούν στις 304.000 ευρώ, από περίπου 829.000 ευρώ το 2024.

Στο τέλος της χρήσης εμφάνιζε ταμειακά διαθέσιμα 6,25 εκατ. ευρώ και τραπεζικό δανεισμό περίπου 531.000 ευρώ. Μαζί με τα αντίστοιχα διαθέσιμα της Βιολάντα, οι δύο εταιρείες εμφάνιζαν αθροιστικά περίπου 17,66 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, ποσό που αφορά δύο διαφορετικά νομικά πρόσωπα και δεν αποτελεί ενιαίο εταιρικό ταμείο.

Η VitaFree συνδέεται στενά με τη δραστηριότητα της Βιολάντα. Το 2025 η τελευταία πραγματοποίησε αγορές 7,44 εκατ. ευρώ από τη συνδεδεμένη εταιρεία, ενώ οι πωλήσεις της προς αυτήν ανήλθαν σε περίπου 697.000 ευρώ. Η έκταση των μεταξύ τους συναλλαγών εξηγεί γιατί η αναστολή λειτουργίας της VitaFree επηρέασε συνολικά το παραγωγικό σχήμα. Για τον ίδιο λόγο, η απλή πρόσθεση των πωλήσεων των δύο εταιρειών δεν αποδίδει ενοποιημένο κύκλο εργασιών.

Σύμφωνα με την έκθεση διαχείρισης της VitaFree, με ημερομηνία 5 Σεπτεμβρίου 2026, η λειτουργία της διακόπηκε προσωρινά για τη διενέργεια ελέγχων ασφαλείας και στη συνέχεια επανεκκίνησε, με σταδιακή αποκατάσταση της παραγωγής.

Κατά τον χρόνο σύνταξης της έκθεσης, οι πωλήσεις της εμφανίζονταν μειωμένες περίπου 53% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η διοίκηση προβλέπει ότι το 2027 θα ανακτήσει περίπου το 85% των πωλήσεων που πραγματοποιούσε πριν από την τραγωδία.

Η νέα γενιά

Στο μεταξύ, τον Ιούνιο του 2026 καταγράφεται μια ακόμη κίνηση της οικογένειας Τζιωρτζιώτη στον κλάδο των μπισκότων.

Πρόκειται για την ίδρυση της Μπισκοτοποιίας Βανίλια ΙΚΕ, με αρχικό κεφάλαιο 15.000 ευρώ. Βασικοί εταίροι είναι τα τρία παιδιά του Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, ο Στέφανος, ο Μόδεστος και η Σοφία, με ποσοστό 24,5% ο καθένας. Συνολικά ελέγχουν το 73,5%, ενώ το υπόλοιπο 26,5% ανήκει στον Γεώργιο Αναστασίου, ο οποίος έχει αναλάβει και τη διαχείριση.

Η εταιρεία ιδρύθηκε στις 8 Ιουνίου, ενώ τον Σεπτέμβριο αποφασίστηκε η μεταφορά της καταστατικής της έδρας από τον Δήμο Βοΐου στον Δήμο Κοζάνης.

Η χρονική συγκυρία έχει ενδιαφέρον, καθώς η νέα εταιρεία συστήνεται ενώ η Βιολάντα και η VitaFree αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της τραγωδίας. Δεν υπάρχουν, ωστόσο, δημοσιευμένα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι έχει ξεκινήσει παραγωγή ή ότι έχει αναλάβει δραστηριότητες των άλλων δύο εταιρειών.

Η συμμετοχή των παιδιών του επιχειρηματία αποκτά πρόσθετη σημασία από το γεγονός ότι ο Στέφανος Τζιωρτζιώτης βρίσκεται ήδη στη διοίκηση τόσο της Βιολάντα όσο και της VitaFree, ως αντιπρόεδρος των διοικητικών τους συμβουλίων. Η οικογενειακή παρουσία στον κλάδο διευρύνεται, χωρίς να έχει γίνει γνωστό αν και πώς η νέα εταιρεία θα ενταχθεί στον συνολικό επιχειρηματικό σχεδιασμό.

Οι εκκρεμότητες

Η οικονομική αντοχή της Βιολάντα, όσο σημαντική κι αν είναι, δεν σημαίνει ότι έχουν αποσαφηνιστεί όλες οι συνέπειες της τραγωδίας. Οι υλικές ζημιές εκτιμώνται προσωρινά σε περίπου 10 εκατ. ευρώ. Η οριστική αποτίμηση βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως και η διαδικασία προσδιορισμού της ασφαλιστέας ζημιάς, που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2027. Συνεπώς, παραμένει άγνωστο ποιο μέρος του κόστους θα βαρύνει τελικά την εταιρεία.

Ανοιχτό είναι και το ύψος πιθανών αποζημιώσεων προς τις οικογένειες των πέντε εργαζομένων. Η διοίκηση δηλώνει ότι διαθέτει τους αναγκαίους χρηματοοικονομικούς πόρους για την κάλυψη ενδεχόμενων σχετικών υποχρεώσεων, χωρίς όμως να προσδιορίζει ποσά, καθώς η έκβαση των υποθέσεων δεν μπορεί ακόμη να εκτιμηθεί με αξιοπιστία.

Στο εργασιακό μέτωπο, εκπρόσωποι εργαζομένων έχουν διατυπώσει δημόσια καταγγελίες για καθυστερήσεις στη μισθοδοσία και πιέσεις προς το προσωπικό. Η πλευρά της εταιρείας τις αμφισβητεί, ενώ έχουν υπάρξει και αντίθετες δημόσιες τοποθετήσεις εργαζομένων. Τα ταμειακά διαθέσιμα που εμφανίζει η Βιολάντα δεν επιβεβαιώνουν ούτε διαψεύδουν τις συγκεκριμένες καταγγελίες.

Παράλληλα, η δικαστική διερεύνηση για τις συνθήκες της έκρηξης συνεχίζεται. Η αποφυλάκιση του Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη δεν συνιστά απαλλαγή από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, ενώ οι αντιδράσεις συγγενών των θυμάτων και εκπροσώπων εργαζομένων δείχνουν ότι η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και σε κοινωνικό επίπεδο.