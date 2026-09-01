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Αποφυλακίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης (1/9) ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, Κώστας Τζιωρτζιώτης. Κατά την αποφυλάκισή του ισχύει ο περιοριστικός όρος απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και μέχρι την τακτική δικάσιμο για την τραγωδία του περασμένου Ιανουαρίου στο κεντρικό εργοστάσιο παραγωγής.

Σημειώνεται ότι ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα κατηγορείται για έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.

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