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Η ισχυρή χρηματιστηριακή πορεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) φαίνεται να έχει προεξοφλήσει περισσότερα από όσα δικαιολογούν οι προοπτικές κερδοφορίας της επόμενης διετίας, σύμφωνα με τη UBS. Ο ελβετικός οίκος υποβαθμίζει τη σύσταση για τη μετοχή σε Sell από Neutral, μειώνοντας την τιμή στόχο στα 10,30 ευρώ από 10,70 ευρώ, με περιθώριο υποχώρησης περίπου 19% από τα 12,80 ευρώ της 29ης Οκτωβρίου.

Η UBS αναγνωρίζει τις θετικές μακροπρόθεσμες προοπτικές του μεγαλύτερου ελληνικού αεροδρομίου, ωστόσο θεωρεί ότι η αποτίμηση δεν αντανακλά επαρκώς τους κινδύνους από την επιβράδυνση της επιβατικής κίνησης, τη μετάθεση επενδύσεων και την αύξηση του λειτουργικού κόστους.

Το ράλι που δημιουργεί ερωτήματα

Με άνοδο 17,1% από την αρχή του έτους, ο ΔΑΑ καταγράφει την καλύτερη επίδοση μεταξύ των ευρωπαϊκών αεροδρομίων που παρακολουθεί η UBS, ξεπερνώντας την Aena, η οποία ενισχύεται κατά 13%, αλλά και τις ADP, Fraport και Flughafen Zurich, που καταγράφουν απώλειες.

Η υπεραπόδοση αυτή έχει οδηγήσει τη μετοχή σε αποτίμηση 11,4 φορές τα προβλεπόμενα EBITDA του 2027, περίπου 25% υψηλότερα από τον ιστορικό μέσο όρο των 8,8 φορών μετά την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η απόκλιση έναντι της εγχώριας αγοράς. Το υπερτίμημα του δείκτη τιμής προς κέρδη του ΔΑΑ σε σύγκριση με τον Γενικό Δείκτη προσεγγίζει το 70%, έναντι περίπου 30% κατά μέσο όρο την τελευταία διετία.

Κατά τη UBS, αυτές οι αποτιμήσεις είναι δύσκολο να διατηρηθούν χωρίς σημαντική επιτάχυνση της κερδοφορίας.

Πώς επηρεάζει η Aegean τις προβλέψεις

Η επιβατική κίνηση αποτελεί τον πρώτο παράγοντα αβεβαιότητας.

Η UBS εκτιμά ότι ο αριθμός επιβατών θα παραμείνει στα 35 εκατ. το 2027, χωρίς αύξηση έναντι του 2026, ενώ η αγορά αναμένει ανάπτυξη περίπου 2%.

Η εκτίμηση συνδέεται με το υψηλό κόστος αεροπορικών καυσίμων και τις αναθεωρήσεις των προγραμματισμένων πτήσεων.

Η Aegean, που αντιπροσωπεύει περίπου το 43% της χωρητικότητας του αεροδρομίου, έχει καλύψει μέσω αντιστάθμισης κινδύνου μόλις το 15% των αναγκών της σε καύσιμα για το 2027.

Η UBS θεωρεί ότι η περιορισμένη αυτή κάλυψη αυξάνει την ευαισθησία της εταιρείας στις τιμές των καυσίμων, με πιθανές συνέπειες στη χωρητικότητα και στην επιβατική κίνηση του ΔΑΑ.

Επενδύσεις και εμπορικά έσοδα

Το δεύτερο ζήτημα αφορά το χρονοδιάγραμμα επέκτασης του αεροδρομίου.

Η μεταφορά σημαντικών επενδυτικών δαπανών προς τα επόμενα χρόνια περιορίζει, σύμφωνα με τη UBS, τη δυνατότητα αύξησης των αεροπορικών χρεώσεων κατά την περίοδο 2027-2028.

Παράλληλα, η αναθεώρηση του προγράμματος εμπορικής ανάπτυξης μεταθέτει χρονικά την επέκταση των εμπορικών χώρων.

Η αύξησή τους κατά 60% προβλέπεται πλέον έως το 2030-2031 και κατά 100% έως το 2033, έναντι προηγούμενου σχεδιασμού για αύξηση 150% έως το 2032.

Ως αποτέλεσμα, ο οίκος μειώνει τον πολλαπλασιαστή αποτίμησης των μη ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων στις 13,5 φορές από 15 φορές προηγουμένως.

Οι νέες προβλέψεις κερδοφορίας

Η UBS υπολογίζει EBITDA 421 εκατ. ευρώ για το 2027, περίπου 6,5% χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς, ενώ για το 2028 προβλέπει 460 εκατ. ευρώ, κατά 4% χαμηλότερα από τη συναίνεση των αναλυτών.

Τα καθαρά κέρδη εκτιμώνται στα 202 εκατ. ευρώ το 2027 και στα 220 εκατ. ευρώ το 2028, έναντι 216 εκατ. ευρώ το 2026.

Η υποβάθμιση δεν σημαίνει ότι η UBS αμφισβητεί τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή δυναμική του ΔΑΑ. Αντίθετα, θεωρεί ότι οι επενδύσεις θα ενισχύσουν μελλοντικά τη δυναμικότητα και τις εμπορικές δραστηριότητες του αεροδρομίου. Το πρόβλημα, κατά τον οίκο, είναι ότι η χρηματιστηριακή αποτίμηση έχει κινηθεί ταχύτερα από την αναμενόμενη αύξηση των κερδών, δημιουργώντας δυσμενή σχέση κινδύνου και προσδοκώμενης απόδοσης για τους επενδυτές.