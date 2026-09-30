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Αύξηση πωλήσεων κατά 20% παρουσίασε στο πρώτο εξάμηνο του 2026 ο όμιλος UNIBIOS, με τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών να ανέρχεται στα 7,669 εκατ. ευρώ από 6,395 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του περασμένου έτους.

Σύμφωνα με τον Όμιλο, μέρος της αύξησης των πωλήσεων οφείλεται στη συνεισφορά της γαλλικής θυγατρικής WATERA SA, η οποία ενοποιήθηκε για πρώτη φορά με πωλήσεις 1,004 εκατ. ευρώ. Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη σημείωσαν αύξηση κατά 11,4%.

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) του Ομίλου ανήλθαν σε 125.000 ευρώ, έναντι 1,885 εκατ. ευρώ το 2025.

Τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης περιλάμβαναν έκτακτο μη επαναλαμβανόμενο κέρδος 1,070 εκατ. ευρώ, το οποίο προήλθε από την πώληση ακινήτου στον Βόλο.

Παράλληλα, τα φετινά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν από την ενοποίηση των αποτελεσμάτων της γαλλικής θυγατρικής WATERA SA, η οποία βρίσκεται σε φάση αναδιοργάνωσης και παρουσίασε ζημιές 775.000 ευρώ.

Τα συγκρίσιμα proforma αποτελέσματα προ φόρων (Proforma EBT) του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 ανήλθαν σε κέρδη 899.000 ευρώ, έναντι 815.000 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα μετά από φόρους που αντιστοιχούν στους μετόχους της εταιρείας, περιλαμβανομένων των ζημιών της γαλλικής θυγατρικής, διαμορφώθηκαν κατά το Α’ εξάμηνο του 2026 σε 120.000 ευρώ, έναντι κερδών 320.000 ευρώ κατά το Α’ εξάμηνο του 2025, εξαιρουμένου του μη επαναλαμβανόμενου κέρδους από την πώληση του ακινήτου.

Τέλος, το EBITDA του Ομίλου κατά το Α’ εξάμηνο του 2026, περιλαμβανομένων των ζημιών της γαλλικής θυγατρικής, διαμορφώθηκε σε 656.000 ευρώ, έναντι 1,226 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, εξαιρουμένου του μη επαναλαμβανόμενου κέρδους από την πώληση του ακινήτου.

Σημειώνεται ότι, εάν αφαιρεθεί το αποτέλεσμα της γαλλικής θυγατρικής, το EBITDA του Ομίλου διαμορφώνεται σε 1,311 εκατ. ευρώ.