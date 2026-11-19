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Η Unibios προχωρά σε επιστροφή κεφαλαίου ύψους 437.848 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,025 ευρώ ανά μετοχή. Η αποκοπή του δικαιώματος θα πραγματοποιηθεί στις 10 Δεκεμβρίου, με ημερομηνία καταγραφής την 11η και πληρωμή στις 17 Δεκεμβρίου.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Unibios

Ανακοινώνεται από την εταιρία UNIBIOS Α.Ε. Συμμετοχών ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 09.09.2026 αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των €437.848,325 Ευρώ.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 Ευρώ σε 0,275 Ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,025 ανά μετοχή. Στην συνέχεια και κατά την ιδία Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κατά το ποσό των €437.848,325 ευρώ με την Αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών από είκοσι επτά και μισό λεπτά του ευρώ (0,275€) σε τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30€) εκάστη.

Μετά τις ως άνω αλλαγές, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 5.254.179,90€ (πέντε εκατομμύρια διακόσια πενήντα τέσσερεις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά) και διαιρείται σε 17.513.933 (δέκα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα τρεις) μετοχές, όλες κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την με Κωδικό αριθ. Καταχώρησης ΚΑΚ 6220294/01-10-2026 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Το Euronext Athens ενημερώθηκε στις 18.11.2026 για την αλλαγή της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας και για την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,025 ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 10.12.2026 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Euronext Athens με ονομαστική αξία, 0,30 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,025 ανά μετοχή. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Euronext Athens θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 11.12.2026 δηλαδή την επομένη της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος απόληψης κεφαλαίου για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.

Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί στις 17.12.2026 από την εταιρεία EURONEXT SECURITIES ATHENS, μέσω των Συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιογράφων στο ΣΑΤ ως ακολούθως: